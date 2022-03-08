﻿
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Россия объявляет "режим тишины" и готова обеспечить гуманитарные коридоры

08.03.2022 22:21 — Новости Мира | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. РФ объявляет "режим тишины" и готова обеспечить гуманитарные коридоры с 10.00 (Московское время) 9 марта по ряду направлений в Украине, сообщает штаб по гуманитарному реагированию. Такую информацию приводит РИА Новости.

Несмотря на постоянные срывы украинской стороной мероприятий по открытию гуманитарных коридоров, но учитывая обостряющуюся гуманитарную ситуацию, а также в целях обеспечения безопасности мирного населения и иностранных граждан:

РФ готова обеспечить гуманитарные коридоры из города Киева и прилегающих населенных пунктов в РФ через территорию Беларуси в город Гомель с последующей доставкой авиационным транспортом в Российскую Федерацию, в южном направлении – по согласованию с украинской стороной.

Кроме того, РФ готова обеспечить коридоры: из города Чернигова через территорию Беларуси в город Гомель с последующей доставкой авиационным транспортом в Россию, в южном направлении - по согласованию с украинской стороной; из города Сумы по двум маршрутам в города Полтаву и Белгород – далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения, в южном направлении – по согласованию с украинской стороной.

РФ также готова обеспечить гумкоридоры из города Харькова на территорию России в Белгород – далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения, в города Львов, Ужгород, Ивано-Франковск – по согласованию с украинской стороной; из города Мариуполя по двум маршрутам на территорию РФ в город Ростов-на-Дону через города Новоазовск и Таганрог, в город Запорожье – по согласованию с украинской стороной; и из других населенных пунктов – по согласованию с украинской стороной.

Также сообщается, что РФ предлагает установить непрерывную связь между российской и украинской сторонами для обмена информацией о ходе эвакуации населения, заявили в гуманитарном штабе.-0-

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
РФ предлагает установить непрерывную связь между российской и украинской сторонами для обмена информацией о ходе эвакуации населения, заявили в гуманитарном...
 
Новости дня
Новости в мире
 
США ввели запрет на весь импорт российских нефти и газа
Главные новости сегодня
 
﻿
ТОП-новости Беларуси
Лента новостей

Новости Мира

Свежие газеты

Архив (Новости Мира)

﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by