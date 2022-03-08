Источник материала: БелТА

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. РФ объявляет "режим тишины" и готова обеспечить гуманитарные коридоры с 10.00 (Московское время) 9 марта по ряду направлений в Украине, сообщает штаб по гуманитарному реагированию. Такую информацию приводит РИА Новости .

Несмотря на постоянные срывы украинской стороной мероприятий по открытию гуманитарных коридоров, но учитывая обостряющуюся гуманитарную ситуацию, а также в целях обеспечения безопасности мирного населения и иностранных граждан:

РФ готова обеспечить гуманитарные коридоры из города Киева и прилегающих населенных пунктов в РФ через территорию Беларуси в город Гомель с последующей доставкой авиационным транспортом в Российскую Федерацию, в южном направлении – по согласованию с украинской стороной.

Кроме того, РФ готова обеспечить коридоры: из города Чернигова через территорию Беларуси в город Гомель с последующей доставкой авиационным транспортом в Россию, в южном направлении - по согласованию с украинской стороной; из города Сумы по двум маршрутам в города Полтаву и Белгород – далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения, в южном направлении – по согласованию с украинской стороной.

РФ также готова обеспечить гумкоридоры из города Харькова на территорию России в Белгород – далее авиационным, железнодорожным и автомобильным транспортом в избранные пункты назначения или пункты временного размещения, в города Львов, Ужгород, Ивано-Франковск – по согласованию с украинской стороной; из города Мариуполя по двум маршрутам на территорию РФ в город Ростов-на-Дону через города Новоазовск и Таганрог, в город Запорожье – по согласованию с украинской стороной; и из других населенных пунктов – по согласованию с украинской стороной.

Также сообщается, что РФ предлагает установить непрерывную связь между российской и украинской сторонами для обмена информацией о ходе эвакуации населения, заявили в гуманитарном штабе.-0-