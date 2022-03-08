В Гватемале завершилось извержение вулкана Фуэго

Источник материала: БелТА

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Извержение вулкана Фуэго в Гватемале, продлившееся около 26 часов, завершилось. Об этом сообщает ТАСС.

Изменения активности вулкана в последние часы указывают на завершение извержения. Сведений о разрушениях или пострадавших среди населения не поступало. Специалисты не исключают, что слабые или умеренные выбросы пепла и излияния лавы еще будут продолжаться какое-то время. Ранее спасатели эвакуировали из потенциально уязвимых районов рядом с вулканом около 400 человек.

Расположенный в центральной части Гватемалы вулкан высотой около 3,7 км входит в число самых активных на территории республики. Его извержение в июне 2018 года привело, по разным оценкам, к гибели от 300 до более чем 400 человек. Последствия самого мощного с 1974 года всплеска вулканической активности затронули свыше 1,7 млн гватемальцев и причинили значительный материальный ущерб. Районы, на которые сошли потоки грязи и лавы, были объявлены непригодными для дальнейшего проживания.-0-