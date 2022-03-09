Минфин США установил срок завершения сделок по импорту нефти и угля из России

Источник материала: БелТА

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов США установило срок завершения сделок по импорту в страну нефти, нефтепродуктов, СПГ и угля из России до 22 апреля. Об этом сообщает ТАСС.

Сделки, "которые совершаются в обычном порядке и необходимы для импорта в США сырой нефти, нефтепродуктов, нефтяного топлива и масел, а также продуктов их дистилляции, сжиженного природного газа, угля и продукции из угля из Российской Федерации в соответствии с письменными контрактами или письменными соглашениями, заключенными до 8 марта 2022 года, разрешаются до 00:01 по времени восточного побережья 22 апреля 2022 года".

При этом Минфин подчеркивает, что не запрещает американцам сделки по импорту нефти с Каспийским трубопроводным консорциумом (КТК). Системы распределения, такие как в КТК, могут разделять различные источники нефти, что позволяет продавать и загружать отдельно нефть не российского происхождения.-0-