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Нацбанк Казахстана и биржа изменили регламент торгов по валютной паре тенге - доллар

09.03.2022 07:39 — Новости Мира | БелТА  
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Источник материала: БелТА

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк Казахстана и Казахстанская фондовая биржа (KASE) приняли решение изменить на среду регламент торгов по валютной паре тенге - доллар США. Решение направлено на то, чтобы не допустить дестабилизации валютного рынка. Об этом говорится в совместном заявлении регулятора и KASE, сообщает ТАСС.

"Национальный банк Казахстана совместно с АО "Казахстанская фондовая биржа" принял решение об изменении регламента торгов по валютной паре тенге - доллар США на 9 марта 2022 года. Торги валютной парой тенге - доллар США откроются 9 марта в 15.00 по времени города Нур-Султан (12.00 московское время) и состоятся в формате франкфуртского аукциона", - говорится в документе.

В решении отмечено: оно нацелено на то, чтобы не допустить дестабилизации валютного рынка на фоне высокой волатильности и давления со стороны внешних факторов.

Аналогичное решение Нацбанк и KASE принимали 28 февраля.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В решении отмечено: оно нацелено на то, чтобы не допустить дестабилизации валютного рынка на фоне высокой волатильности и давления со стороны внешних факторов.
 
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