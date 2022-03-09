В Австралии объявили режим чрезвычайного положения из-за наводнений на востоке

Источник материала: БелТА

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон объявил в стране чрезвычайное положение из-за масштабных наводнений на восточном и северо-восточном побережье континента. Об этом говорится в заявлении, опубликованном среду, 9 марта, на сайте правительства страны, сообщает ТАСС.

"Я намерен рекомендовать генерал-губернатору (Австралии Дэвиду Херли. - Прим. ТАСС) утвердить заявление о режиме чрезвычайного положения на национальном уровне из-за наводнений в Новом Южном Уэльсе и Квинсленде. Это даст федеральным властям чрезвычайные полномочия, которые позволят избежать любых бюрократических проволочек при оказании помощи на местах", - указал премьер.

Правительство выделит дополнительное финансирование пострадавшим общинам, которое поможет восстановить разрушенные предприятия и городскую инфраструктуру.

Как ожидается, после одобрения генерал-губернатором режим чрезвычайного положения существенно расширит полномочия федерального правительства страны, позволив перенаправлять дополнительные ресурсы в пострадавшие регионы без согласования с парламентом, а также мобилизовать военнослужащих ВС Австралии для ликвидации последствий стихийного бедствия и организации поисково-спасательных работ, не дожидаясь обращений со стороны руководства регионов.

Масштабные наводнения на северо-восточном и восточном побережье Австралии начались в середине февраля из-за продолжительных ливней. К настоящему моменту в результате наводнений погибли по меньшей мере 20 человек, еще несколько числятся пропавшими без вести, порядка 240 тыс. человек потеряли свои дома и имущество.

Наиболее сложной остается ситуация в крупнейшем городе страны Сиднее, где дожди идут 16 дней подряд.-0-