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Боррель: ЕС не планирует введение запрета на импорт энергоресурсов из России
09.03.2022 08:21 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз (ЕС) не планирует вводить запрет на импорт российских энергоресурсов и следовать за руководством США в этом вопросе. Об этом заявил в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает ТАСС.
"Мы не будем вводить запрет на поставки российских энергоресурсов и следовать за Байденом в данном вопросе", - сказал он.
8 марта президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из РФ и новые инвестиции в российский энергетический сектор. В то же время, по словам американского лидера, США понимают, что их европейские союзники не смогут присоединиться к запрету на импорт российских энергоносителей.-0-
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Президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из РФ и новые инвестиции в российский энергетический сектор. В то же время, по словам...
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