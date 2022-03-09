В Германии раскритиковали план США по отказу от российской нефти

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9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. США не смогут найти альтернативу российской нефти в Венесуэле, говорится в статье немецкого издания Frankfurter Algemeine Zeitung, сообщает РИА "Новости".

На днях американская делегация впервые за несколько лет провела переговоры с правительством Венесуэлы. Как утверждают СМИ, Вашингтон предлагал смягчить санкции против Каракаса, чтобы возобновить поставки нефти из южноамериканского государства и сдержать рост цен. Сейчас из-за ограничений, введенных Штатами, венесуэльские энергоносители в основном покупают Китай и Россия, Иран же снабжает страну легкой нефтью для разбавления тяжелой местной.

По официальным данным американских властей, в 2020 году США импортировали восемь миллионов баррелей нефти, из которых на российскую пришлось около 540 тыс. - меньше, чем поставляла Венесуэла до введения санкций. Эксперты считают, что именно Каракас должен заменить Москву в списке поставщиков топлива в Америку.

Если санкции смягчат, то через несколько недель Chevron на совместном предприятии с венесуэльской PDVSA сможет производить по 150 тыс. баррелей в день, другие американские предприятия смогут восстановить закрытые скважины при наличии лицензий, также Каракас поставит 23 млн баррелей топлива из резервов.

"Но даже это не заменит мировой экспорт российской нефти. Нефтяная промышленность Венесуэлы зачахла после многих лет бесхозяйственности", - говорится в публикации.

Латиноамериканское государство, имея крупнейшие доказанные запасы нефти, производит около 800 тыс. баррелей в день - в несколько раз меньше России, добывающей 11 млн баррелей в сутки.

По словам директора латиноамериканской энергетической программы Института Бейкера Франсиско Мональди, Каракас в краткосрочной перспективе не сможет нарастить дневную добычу даже до миллиона баррелей, а для значительного уровня производства стране потребуются инвестиции в размере $12 млрд в год в течение ближайших пяти лет. Кроме того, Венесуэле нужна нефть для обслуживания долгов перед Россией и Китаем.

Накануне российский вице-премьер Александр Новак заявил, что отказ от российской нефти приведет к катастрофическим последствиям для мирового рынка и вызовет скачок цен до $300 за баррель и выше.

8 марта президент США Джо Байден подписал указ, запрещающий импорт энергоносителей из РФ и новые инвестиции в российский энергетический сектор.

При этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не планирует вводить запрет на импорт российских энергоресурсов и следовать за руководством США в этом вопросе.

Вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек также заявил о получении заверений от американских коллег, что США не будут "ни просить, ни требовать" от Берлина ввести эмбарго на закупку нефти РФ.-0-