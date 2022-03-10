Visa и Mastercard временно перестают работать в России

Источник материала: БелТА

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные платежные системы Visa и Mastercard с 10 марта временно перестают работать в России. Такую информацию сообщает РИА Новости.

Карты этих систем, выпущенные российскими банками, будут работать на территории России в нормальном режиме, но перестанут работать за границей и в иностранных онлайн-магазинах, также перестанут работать сервисы ApplePay и GooglePay.

Все карты Visa и Mastercard будут полноценно работать в России до окончания срока их действия, указанного на карте. По ним можно совершать без ограничений все обычные операции: платить за товары и услуги, пополнять карты и снимать наличные в банкоматах, делать переводы с карты на карту.-0-