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Умерла актриса из "Доктора Кто" Линда Барон
10.03.2022 06:05 — Новости Мира | БелТА
Источник материала: БелТА
10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ушла из жизни английская актриса, певица и комик Линда Барон скончалась, сообщает МИР24.
Барон было 82 года. Причина ее смерти не уточняется.
Линда Барон – это псевдоним Лилиан Риджуэй. Она появилась на свет в марте 1939 года в Ланкашире. Училась в Королевской академии танца. Сначала выступала в театре, на экранах актриса впервые появилась в 1958 году.-0-
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Линда Барон – это псевдоним Лилиан Риджуэй. Она появилась на свет в марте 1939 года в Ланкашире. Училась в Королевской академии танца. Сначала выступала в театре, на...
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