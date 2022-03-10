Источник материала: БелТА

10 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ушла из жизни английская актриса, певица и комик Линда Барон скончалась, сообщает МИР24.

Барон было 82 года. Причина ее смерти не уточняется.

Линда Барон – это псевдоним Лилиан Риджуэй. Она появилась на свет в марте 1939 года в Ланкашире. Училась в Королевской академии танца. Сначала выступала в театре, на экранах актриса впервые появилась в 1958 году.-0-