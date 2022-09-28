ГазетыИсточникиРубрикиСамое читаемое
Сейчас | Сегодня | Вчера | За неделю | Обсуждаемые | Рекомендуемые  

Чем живет Кыргызстан: новости и актуальные материалы

28.09.2022 11:22 — Новости Мира | ИноСМИ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ИноСМИ

За семь месяцев этого года объем импорта смартфонов в Кыргызстан достиг почти 1 миллиона штук. Весь объем товаров оценивается в сумму порядка 66,4 миллиона долларов.

События в Кыргызстане и мире: от политики до происшествий

Чем живет Кыргызстан: новости и актуальные материалыВ январе-июле в Кыргызстан импортировано 968 тысяч смартфонов. Основная страна-поставщик мобильных устройств – это Китай, из которого в страну прибыло чуть более 870 тысяч аппаратов. Далее идут Индия, Вьетнам, Корея и другие страны. Кстати, из США за семь месяцев импортировано всего 180 смартфонов.

Больше новостей Кыргызстана читайте на сайте manas.news. Это портал, ежедневно рассказывающий о событиях, происходящих в стране (включая новостные материалы о Бишкеке) и мире.

На сайте есть несколько рубрик, сортирующих новости и материалы на разные темы:

  • - Кыргызстан (последние и важные события в стране);
  • - общество;
  • - политика;
  • - происшествия;
  • - в мире (актуальные новости планеты);
  • - экономика и др.

С помощью сайта пользователи могут в режиме онлайн отслеживать последние новости Кыргызстана и следить за происходящим во всем мире, включая соседние страны. Материалы подаются простым и понятным языком. Также сайт подробно освещает события в Бишкеке.

Новостной сайт Кыргызстана: события в режиме онлайн

Сегодня сайт manas.news представляет собой популярный новостной портал с большим количеством рубрик и материалов на самые разные темы, включая политику, происшествия, медицину и т.д. История развития проекта начиналась с печатного издания, освещающего новости Бишкека. Газета имела небольшой тираж и раздавалась бесплатно. Позднее проект был переведен в электронный формат, теперь это сайт, на котором все желающие могут в режиме онлайн следить не только за новостями Кыргызстана, но и всего мира.

Портал очень функционален, предлагая удобные фильтры для поиска новостей и материалов, интересующих читателей. На главной странице можно знакомиться с наиболее важными событиями, здесь же есть голосования на актуальные темы (оставляя свой голос, пользователь видит общие результаты).

Независимый сайт новостей

Новостной портал принимает сообщения читателей, например, жалобы или рассказы о чем-то интересном и важном. Для связи с редакцией предусмотрены разные способы, включая электронную почту. Как заявляет сам сайт новостей, их проект является независимым, поскольку не финансируется государством и другими структурами. Следите за новостями Кыргызстана и мира с помощью портала manas.news – это удобно.

 
 
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Мира

Архив (Новости Мира)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by