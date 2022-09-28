Чем живет Кыргызстан: новости и актуальные материалы

Источник материала: ИноСМИ

За семь месяцев этого года объем импорта смартфонов в Кыргызстан достиг почти 1 миллиона штук. Весь объем товаров оценивается в сумму порядка 66,4 миллиона долларов.

События в Кыргызстане и мире: от политики до происшествий

В январе-июле в Кыргызстан импортировано 968 тысяч смартфонов. Основная страна-поставщик мобильных устройств – это Китай, из которого в страну прибыло чуть более 870 тысяч аппаратов. Далее идут Индия, Вьетнам, Корея и другие страны. Кстати, из США за семь месяцев импортировано всего 180 смартфонов.

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Новостной сайт Кыргызстана: события в режиме онлайн

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