Популярные экскурсии на Красной поляне

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Автобусные путешествия из Сочи в Красную поляну всегда интересны и увлекательны в любое время года. Каждый турист может найти себе самое увлекательное и интересное занятие. После поездок остаются только самые приятные воспоминания и, конечно же, неповторимые фотографии. Сайт с экскурсиями позволит выбрать наиболее интересный тур.

Экскурсия в мини-группе

Гид от компании FindGid расскажет туристу историю Олимпийских игр. Это уникальная возможность насладиться горными пейзажами и попробовать вкусное местное вино. Продолжительность путешествия – 8 часов.

Вместе с гидом туристы посетят Горки-Город, Розу Хутор и Газпром Галактику. Особенно красивы виды на горы со смотровых площадок Скай-Парк, Ахштырского каньона и Ущелья Ах-Цу.

Экскурсия на квадроциклах

Маршрут будет проходить по Старому Краснополянскому шоссе. Это место уже не используется как трасса, зато сюда приезжают, чтобы насладиться нереально красивыми пейзажами. Также это место, чтобы вдоволь зарядиться адреналином, потому что дорога проходит на краю пропасти.

В экскурсию включено страховку, трансфер, инструктаж и экипировку. FindGid гарантирует безопасность каждой экскурсии.

День в горах

В течение 9 – 10 часов (столько длится эта экскурсия) экскурсоводы расскажут интересные истории о трех курортах Красной Поляны. Самым смелым туристам будет предоставлен титул покорителя горных вершин. Во время этого тура путешественник испытает весь спектр положительных эмоций.

В ходе экскурсии ее участники посетят:

· Совье гнездо в Ахштырском каньоне;

Совье гнездо в Ахштырском каньоне; · Ущелье Ахцу – одно из самых величественных мест в Сочи и его окрестностях;

Ущелье Ахцу – одно из самых величественных мест в Сочи и его окрестностях; · Источник целебной минеральной воды Чвижепсе;

Источник целебной минеральной воды Чвижепсе; · Греческое подворье (здесь можно подкрепиться вкуснейшим обедом);

Греческое подворье (здесь можно подкрепиться вкуснейшим обедом); · Курорт Красная Поляна;

Курорт Красная Поляна; · Курорт Роза Хутор (или Русскую Швейцарию);

Курорт Роза Хутор (или Русскую Швейцарию); · Курорт Газпром Лаура, в том числе ОКЦ «Галактика»;

Курорт Газпром Лаура, в том числе ОКЦ «Галактика»; · Шоу поющих фонтанов в Олимпийском парке.

По желанию туриста вместо трех курортов возможно посещение только одного. FindGid рекомендует тепло одеваться, так как в горах прохладно. В программу тура включена дегустация краснодарского чая и местного вина.

Обзорная экскурсия к Олимпийскому Сочи

Зимние Олимпийские игры 2014 года кардинально изменили вид Сочи и способ жизни его жителей. Теперь здесь есть новые стадионы и горнолыжные трассы. Все это привлекает сотни тысяч туристов каждый год.

Продолжительность путешествия – 8 часов. За это время турист увидит все три олимпийских курорта Красной Поляны, поднимется на высоту свыше 2300 метров и посмотрит незабываемое шоу поющих фонтанов, которые находятся на площади Медал Плаза. В интересах туристов маршрут можно всегда поменять.

Забронировать интересные и незабываемые экскурсии в Красную Поляну можно с агрегатором FindGid. С помощью личного кабинета можно подобрать наиболее подходящую тематику тура. Обязательным условием брони является предварительная оплата 20 процентов стоимости поездки.