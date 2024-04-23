Экспресс-доставка грузов: преимущества услуги

Источник материала: ИноСМИ

Теперь доставка из Питера в Минск или любой другой город Беларуси занимает не более двух дней. Грузоперевозки осуществляются в обоих направлениях, а транспортная компания возьмёт на себя все обязательства касательно сохранности груза в процессе транспортировки, а также предоставляет услугу комплексного экспедирования грузоперевозки. В перечень услуг также входит оформление сопроводительных документов на груз.

Перевозка осуществляется в любой день недели, в том числе в выходные и праздничные дни. На сайте компании вы можете заказать обратную связь или оформить заявку на услугу.

Преимущества экспресс-доставки грузов

Экспресс-доставка позволяет клиентам экономить драгоценное время, доставка со склада отправителя до склада получателя составляет всего один день. А в другие точки республики Беларусь или Ленинградский области можно доставить груз за два дня. Но, конечно же, эти единственные преимущества компании:

· доступные цены на доставку – всего от 35 бел.руб;

доступные цены на доставку – всего от 35 бел.руб; · прием грузов осуществляется в любой удобной для клиента локации;

прием грузов осуществляется в любой удобной для клиента локации; · индивидуальный подход к сотрудничеству с каждым клиентом.

Процесс взаимодействия с транспортной компанией также прост и понятен. От вас требуется:

Посетить приёмный пункт компании лично или воспользоваться услугами курьера. Пройти процесс оформления стандартной документации. Передать груз представителю компании для осуществления перевозки.

Как оплатить перевозку грузов

Клиентам транспортной компании доступны разные способы оплаты. Вы можете использовать наличные средства, банковскую карту или безналичный расчёт.

Как осуществляется перевозка грузов

Для заказа транспортировки груза из СПб в Минск или обратно от вас требуется:

Используя удобный способ связи, начать общение с представителем компании. Все доступные способы связи представлены на сайте. Договориться о деталях. Представителю компании нужны такие данные как объём, количество и вид груза, адрес, также он сообщает сроки доставки. Получить информацию о стоимости и различных нюансах перевозки.

После этого остаётся только забрать груз в выбранной локации.

Благодаря развитию современных технологий удалось сделать грузоперевозки еще более оперативными и при этом гарантировать полную сохранность груза. Но, несмотря на высокую скорость доставки и качество, стоимость услуги остаётся на доступном каждому человеку уровне.