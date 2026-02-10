Work Travel USA в 2026 надежно с компанией US Travel & Visa Services

Источник материала: ИноСМИ

Программа культурного обмена Work and Travel в 2026-м году и обучение за границей - это прекрасная возможность от надежного оператора программ компании US Travel & Visa Services для квалифицированных студентов университетов и обучающиеся за границей провести летние каникулы, живя, работая и получая жизненный опыт в Соединенных Штатах. Американские принимающие компании могут укомплектовать свой напряженный сезон студентами из более чем 35 стран. Квалифицированным посетителям по обмену выдается рабочая и туристическая виза J-1, которая позволяет им работать во время летних каникул в школе не более четырех месяцев, а затем путешествовать на срок до 30 дней, чтобы познакомиться с американской культурой и улучшить свои знания английского языка. и исследуйте Соединенные Штаты.



После успешного прохождения программы Work and Travel USA студентам разрешается покидать США в течение тридцати (30) дней. Этот 30-дневный «льготный период» начинается со дня, следующего за последним днем вашей практики, указанного в форме DS-2019.

Если вы и спонсор в Штатах согласились изменить даты вашей программы, у вас будет тридцать (30) дней с новой даты окончания стажировки, указанной в обновленной форме DS-2019. Льготный период существует, чтобы позволить вам немного путешествовать по Америке и дать вам время, чтобы грациозно покинуть Соединенные Штаты и вернуться в свою страну. Пожалуйста, поймите, что если вы покинете США в течение льготного периода, вы не сможете повторно въехать в страну по просроченной визе. Поэтому мы настоятельно рекомендуем вам оставаться в США в течение льготного периода, пока вы не будете готовы начать обратный путь.

Компания US Travel & Visa Services и ее партнеры в США по набору персонала подбирают компании с высоко мотивированными студентами университетов со всего мира и предоставляют им полномочия и поддержку, которые им необходимы, чтобы стать ценными членами вашей сезонной команды, одновременно зарабатывая деньги для поддержки своего пребывания в США. Все кандидаты проходят тщательный отбор в рамках подробного процесса подачи заявок и оцениваются на предмет их языковых навыков, если английский не является их родным языком.

Типы работодателей, которые обычно получают выгоду от этой программы, включают: парки развлечений, предприятия по производству продуктов питания и напитков, розничные концессии, розничные магазины / магазины в туристических городах, отели, курорты, национальные парки и многое другое.

Студенты занимают широкий спектр должностей начального уровня, включая кассиров, серверов ресторанов, кухонных работников, розничных клерков, горничных, обслуживающего персонала, офисных помощников и многих других. Их желание работать и жить в Соединенных Штатах делает их одними из лучших сотрудников, которых вы когда-либо нанимаете. При этом они также обязаны участвовать (при поддержке и поощрении работодателя) в культурных мероприятиях, что является требованием программы.

US Travel & Visa Services занимается их страховкой, оформлением документов, и мы следим за тем, чтобы они были готовы по прибытии. Мы доступны для поддержки 24/7 на протяжении всей программы.

В целях вашей безопасности мы требуем, чтобы студенты из украинских Вузов приобрели медицинскую страховку / страховку от несчастных случаев, чтобы застраховать себя в течение льготного периода. Вы можете купить страховку непосредственно в страховой компании или через нашу компанию в США. Дайте нам знать, если вам нужна дополнительная информация о вариантах страхования после программы.

Наконец, помните, что в течение льготного периода вам не разрешается продолжать стажировку / обучение в вашей принимающей компании или где-либо еще в США. Делать это незаконно. Льготный период предназначен только для завершения личных дел, таких как упаковка, переезд, прощание с друзьями и путешествие по США. Студенты могут оформить программу летней американской практики у нас дистанционно.

