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Голодные игры. Зачем японки берут оружие и уходят в лес

27.12.2016 12:48 — Новости Культуры | Tut.by  
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В Японии охота всегда была сугубо мужским занятием. Традиция запрещала охотникам даже разговаривать с женщинами перед походом в лес: считалось, что это приносит неудачу. О том, чтобы взять их с собой, и речи не шло. Теперь все иначе. Подробности — в репортаже Томаса Питера, журналиста Reuters.


Охотница Масами Хата целится в утку в лесу возле города Хакусана. По данным японской Национальной охотничьей ассоциации, в стране осталось только 105 тысяч зарегистрированных охотников, причем около 70 тысяч — давно на пенсии.

Почему японцам стало не до суеверий? Люди переселяются в города, села пустеют, и следить за популяцией животных становится некому. Фермеры рады каждому, кто помогает справиться с расплодившимися кабанами и оленями, и давно не удивляются, повстречав в лесу японку с охотничьим ружьем. Репортер отправился на промысел с японскими охотницами.


Тиаки Кодама — одна из 1169 охотниц, зарегистрированных в Национальной охотничьей ассоциации Японии. Она использует манок, чтобы привлечь оленя.

Когда между деревьев показалось животное, Тиаки хладнокровно прицелилась и нажала на спусковой крючок. Раненый зверь пустился наутек, оставляя на своем пути кровавый след.
 

Далеко ему не уйти — Тиаки знает свое дело. Менее чем за двадцать лет число оленей в японских лесах увеличилось с 400 тысяч до 3 миллионов, и только охотники помогают сдерживать рост их поголовья.


Японское министерство сельского хозяйство подсчитало, что из-за оленей, кабанов, обезьян и птиц фермеры каждый год теряют 23 миллиарда иен (около 170 миллионов долларов).


Осталось погрузить подстреленное животное в автомобиль, и можно домой. Охота для Тиаки — лишь хобби. 28-летняя японка работает парикмахером и состоит в городском совете.


Японка Фудзико Нагато подстрелила кабана и теперь снимает с туши шкуру. За спиной у охотницы спит маленький сын Рё.


Подстреленного оленя нужно выпотрошить. Тиаки Кодама показывает, как это делается, своей приятельнице, которую брала с собой на охоту.
 

Вместе с мужем Изуми охотница содержит семейный ресторан. Она готовит и подает блюда из своей добычи посетителям. Пока Фудзико занята, с Рё нянчится супруг.
 

Утренний туман перед охотничьим домиком в лесу у Хакусана
 
 
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В Японии охота всегда была сугубо мужским занятием. Традиция запрещала охотникам даже разговаривать с женщинами перед походом в лес: считалось, что это приносит...

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