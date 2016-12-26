В Японии охота всегда была сугубо мужским занятием. Традиция запрещала охотникам даже разговаривать с женщинами перед походом в лес: считалось, что это приносит неудачу. О том, чтобы взять их с собой, и речи не шло. Теперь все иначе. Подробности — в репортаже Томаса Питера, журналиста Reuters.



Охотница Масами Хата целится в утку в лесу возле города Хакусана. По данным японской Национальной охотничьей ассоциации, в стране осталось только 105 тысяч зарегистрированных охотников, причем около 70 тысяч — давно на пенсии.

Почему японцам стало не до суеверий? Люди переселяются в города, села пустеют, и следить за популяцией животных становится некому. Фермеры рады каждому, кто помогает справиться с расплодившимися кабанами и оленями, и давно не удивляются, повстречав в лесу японку с охотничьим ружьем. Репортер отправился на промысел с японскими охотницами.



Тиаки Кодама — одна из 1169 охотниц, зарегистрированных в Национальной охотничьей ассоциации Японии. Она использует манок, чтобы привлечь оленя.

Когда между деревьев показалось животное, Тиаки хладнокровно прицелилась и нажала на спусковой крючок. Раненый зверь пустился наутек, оставляя на своем пути кровавый след.

Далеко ему не уйти — Тиаки знает свое дело. Менее чем за двадцать лет число оленей в японских лесах увеличилось с 400 тысяч до 3 миллионов, и только охотники помогают сдерживать рост их поголовья.



Японское министерство сельского хозяйство подсчитало, что из-за оленей, кабанов, обезьян и птиц фермеры каждый год теряют 23 миллиарда иен (около 170 миллионов долларов).



Осталось погрузить подстреленное животное в автомобиль, и можно домой. Охота для Тиаки — лишь хобби. 28-летняя японка работает парикмахером и состоит в городском совете.



Японка Фудзико Нагато подстрелила кабана и теперь снимает с туши шкуру. За спиной у охотницы спит маленький сын Рё.



Подстреленного оленя нужно выпотрошить. Тиаки Кодама показывает, как это делается, своей приятельнице, которую брала с собой на охоту.

Вместе с мужем Изуми охотница содержит семейный ресторан. Она готовит и подает блюда из своей добычи посетителям. Пока Фудзико занята, с Рё нянчится супруг.

Утренний туман перед охотничьим домиком в лесу у Хакусана