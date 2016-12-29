Как поэтично и уютно звучат старые названия витебских улиц: Замковая, Подвинская, Дворцовая, Задуновская… Именовались они зачастую в соответствии с конкретным местом на карте города. Так, Дворцовая вела к дворцу губернатора, а Задуновская находилась за ручьем Дунай. В сегодняшних « Прогулках по незнакомому Витебску » мы пройдем по части проспекта Фрунзе — бывшей Задуновской улице, познакомимся с ее историей и посмотрим, насколько нынешний облик соответствует прежнему.



Площадь Свободы и начало проспекта Фрунзе. Фото: Игорь Матвеев

Задунавье — район возле замка

Улицей Задуновской до 1925 года называли часть проспекта Фрунзе — от площади Свободы до пересечения с улицей 5-я Фрунзе.

Задуновская формировалась с конца XVI века как продолжение улицы Великой (сейчас Замковой) — от стен Нижнего замка к территории посада Задунавье. От него она и получила название. А Задунавскому посаду, в свою очередь, название дал ручей Дунай, который течет в Витебске до сих пор.

Задунавье находилось в начале нынешних проспекта Фрунзе и улицы 1-й Доватора. Первые постройки здесь появились в XII—XIII веках. Заселялась эта территория быстро, так как находилась рядом с замком, за стенами которого всегда можно было укрыться от неприятелей. К началу XIX века здесь насчитывалось около 100 усадеб.

По сравнению с другими районами Витебска, промышленность и производство в Задунавье почти не развивались. В начале ХХ века это было «самое захолустное предместье». Оно оживилось, когда провели линию трамвая и построили депо.

Духовской круглик

Первое изображение Задунавского посада и улицы Задуновской можно увидеть на «Чертеже г. Витебска 1664 года». Документ дает представление о некоторых постройках, которые находились здесь в то время. Среди них Духовской круглик — одна из башен Нижнего замка.



«Чертеж г. Витебска 1664 года». Источник: «Витебская энциклопедия»

Вначале на этом месте находилась каменная башня, возведенная в XIV веке князем Ольгердом как часть оборонительного комплекса Нижнего замка. Со временем сооружение разрушилось. Его заменила деревянная башня, которая и запечатлена на чертеже середины XVII века. В высоту она достигала 9,5 метра, имела 8 стен. Поэтому казалась круглой — отсюда и название.

Укрепления витебских замков существовали до XVIII века. Сегодня одно из напоминаний о них — здание выставочного зала «Духовской круглик». Это художественная реконструкция башни XIV века с названием объекта XVII века.

Постройку возвели в 2007 году. В ней действует постоянная экспозиция, посвященная истории фестиваля «Славянский базар в Витебске». На первом уровне — открытый развал фундамента каменной башни, построенной князем Ольгердом, и остатки оборонительных стен.



Духовской круглик. Фото: Игорь Матвеев

Усадьба Огинских

Дом Огинских на Задуновской на протяжении XVII—XVIII веков был своеобразным символом Витебска. Оригинальная архитектура здания — многоярусная башня с шатром и куполом, высокая наружная лестница крыльца, открытая ажурная галерея — выделяла его во всем городе.

Дом находился примерно между современными остановкой транспорта и Музыкальной гостиной.

Дом Огинских на «Чертеже г. Витебска 1664 года»

Усадьба Огинских существовала до рубежа XVIII-XIX столетий. Позже рядом или частично на фундаменте этого дома иезуиты витебского коллегиума построили так называемый «дом с куполом», в нем было училище. В конце XIX века здание уничтожили, а в начале следующего столетия на этом месте уже находился жилой дом. В советское время он имел адрес: проспект Фрунзе, 7 (подробнее о нем мы расскажем ниже).

Дом Огинского впервые упоминается в документах 1627 года, отмечает историк Людмила Хмельницкая. Его владельцем был князь Лев Самуил Огинский (около 1595 — 1657), представитель известного в ВКЛ княжеского рода.

После смерти Льва Самуила несколько поколений его потомков жили в доме на Задуновской. Они занимали различные должности в государстве и административные посты в городе, были меценатами местных храмов и монастырей.

В частности, Лев Самуил Огинский и его сын Симон (Шимон) Кароль (около 1620 — 1699) покровительствовали Маркову монастырю. А воевода и каштелян замка Марциан Михал Огинский был фундатором иезуитского коллегиума и возведенного в 1716—1731 годах костела Святого Иосифа (на современной площади Свободы).



Рембрандт, «Лисовчик», около 1655 года.

Некоторые исследователи предполагают, что Симон Кароль Огинский позировал великому Рембрандту для его картины «Лисовчик» («Польский всадник»), написанной около 1655 года. Версия связана с тем, что Симон Кароль учился в то время в Голландии и был женат на дочери бургомистра города Франекер.

После присоединения Витебска к Российской империи (конец XVIII века) связи Огинских с нашим городом прервались.

В 1989 году на месте их усадьбы прошли археологические раскопки под руководством Татьяны Бубенько. В одном из строений нашли много стенных изразцов с гербами нескольких поколений князей Огинских.



Изразец, выполненный в Витебске по заказу Симона Кароля Огинского для интерьера его дома на улице Задуновской. Найден при раскопках под руководством Татьяны Бубенько в 1989 году.

Дамба вместо моста

Свидетелями событий на улице Задуновской на протяжении ХХ века были дома №№ 17 и 19.



Дом № 17 на проспекте Фрунзе. Фото: Игорь Матвеев

Когда-то это были жилые дома, сейчас их используют в качестве делового и развлекательного центров. Внешний облик зданий сразу выдает их дореволюционное происхождение. Правда, дом № 19 недавно «осовременили», добавив ему 3-й этаж.



Дом № 19 на проспекте Фрунзе. Фото: Игорь Матвеев

Дома помнят и небольшой мост, переброшенный через овраг ручья Дунай (находился сразу за Музеем истории частного коллекционирования).

Мост часто ремонтировали, и это вызывало затруднения при переправе через Дунай: иногда приходилось делать большой крюк. В 1860-х годах здесь построили каменную арку и насыпали дамбу, которая частично сохранилась до наших дней.



Вид на центр города и начало улицы Задуновской (на переднем плане). Справа — мост через ручей Дунай. 1867 год. Фото Сигизмунда Юрковского из фондов областного краеведческого музея

Дома с аптекой и фотостудией

На месте усадьбы Огинских и на ближайшей территории на рубеже XIX—XX веков возвели несколько зданий, без которых сегодня невозможно говорить об истории и архитектуре Витебска.



Дома в начале проспекта Фрунзе. Конец 1950-х годов. Фото из фондов областного краеведческого музея

Дом № 1 — самый старый из этого комплекса. Он запечатлен на снимке известного витебского фотографа Сигизмунда Юрковского, сделанном в 1867 году. Долгое время после революции здесь размещалась центральная сберкасса. Здание убрали в начале 1970-х, на его месте возвели пристройку, в которой было кафе «Витьба». Но через 10 лет снесли и ее.



Вид на город с башни ратуши. 1867 год. На площади за мостом — дом № 1 на улице Задуновской. Фото Сигизмунда Юрковского из фондов областного краеведческого музея

Следующее здание — № 3, примечательно тем, что здесь размещалась одна из первых аптек в Витебске. Она известна с 1827 года, на тот момент была единственной в городе. Принадлежала аптека семье Рейдемейстеров. До революции была известна как «Замковая».



Дом с аптекой на проспекте Фрунзе. Начало 1980-х годов. Фото: «Таямніцы Віцебска»

После революции фармацевтическое учреждение национализировали, но оно продолжило работу на первом этаже здания. Второй и третий этажи были жилыми, а на верхнем, четвертом, три комнаты занимала частная фотостудия.

До революции ее владельцем был Владислав Островский, а в 1919 году здесь разместилась 1-я Государственная фотография. В 1930-х учреждение было известно как фотография артели инвалидов «Красная звезда». После войны фотостудия в этом доме уже не работала.



Портрет губернского архитектора Тихона Кибардина с супругой. Начало ХХ века. Фотография, сделанная в студии Владислава Островского, из фондов областного краеведческого музея

Аптека существовала в этом доме и до, и после войны, оставаясь одной из крупнейших в городе. До войны в ней работали 18 человек. В годы оккупации оборудование аптеки утратили, а перед отступлением немцы вывезли около 20 ящиков ценных медикаментов. Восстановленная после войны, аптека работала вплоть до уничтожения здания в 1984 году.



Ярлык на лекарство, выданное в 1914 году в аптеке Рейдемейстера. Найден на месте дома № 3 на проспекте Фрунзе в 1984 году. Фото из фондов областного краеведческого музея

Снесли красивые дома, проигнорировав мнение Минкульта

Дома №№ 5 и 7 построили в конце XIX века. Первоначально дом № 5 был жилым, а в доме № 7 размещались разные административные учреждения. С 1959-го и до начала 1980-х эти здания принадлежали мединституту, здесь находился фармацевтический факультет. На момент открытия он, кстати, был единственным в республике.



Дома №№ 5, 7 на проспекте Фрунзе. Начало 1980-х годов. Фото Л. Шереметьевой, «Таямніцы Віцебска»

До сих пор многие витебляне с горечью говорят об утраченном архитектурном комплексе в начале проспекта Фрунзе. Официальной причиной его уничтожения в 1984 году считалось аварийное состояние зданий, угрожающее обвалом, а также то, что эти дома якобы мешали «обеспечению нормальной работы троллейбуса на площади Свободы».

По воспоминаниям горожан, состояние домов и вправду было не лучшим: в стенах были трещины, штукатурка отваливалась, вибрация от транспорта была такая сильная, что «страшно было сидеть под люстрой, а лабораторная посуда на фармфаке звенела, как при землетрясении».

В начале 1980-х Министерство культуры рекомендовало местным властям сохранить эти дома. В документе говорилось, что они «представляют ценность не только как самостоятельные памятники, но являются объектами, в значительной степени формирующими эстетическое и градостроительное пространство центра города».



Вид на улицу Ленина, площадь Свободы и проспект Фрунзе с башни ратуши. 1970 год. Фото: Михаил Шмерлинг для альбома издательства «Беларусь»

Но мнение Минкульта в Витебске не услышали, и 14 марта 1984 года здания разрушили.

Лагерь «Зеркалка»

Не сохранился до наших дней и дореволюционный дом № 11, в котором размещалась зеркальная фабрика. Предприятие создали в 1930 году. Как и улица, оно носило имя Михаила Фрунзе.

В годы оккупации в помещениях фабрики создали трудовой лагерь для мирного населения — он известен под названием «Зеркалка». Заключенные работали здесь по 11 часов в сутки, разгружая вагоны, ремонтируя дороги, разбирая разрушенные здания.



Здание зеркальной фабрики, в котором в годы оккупации находился концлагерь. 1945 год. Фото из фондов областного краеведческого музея

Сразу после освобождения города бывшую фабрику приспособили под военный госпиталь. Позже здесь находился лагерь для пленных немцев, занятых на восстановлении города.

Зеркальная фабрика, эвакуированная в 1941 году, в Витебск больше не вернулась.

Сегодня по адресу: проспект Фрунзе, 11 находится тоже дореволюционное, но значительно перестроенное здание. Здесь размещается Музыкальная гостиная.

Парк имени Фрунзе

В начале бывшей Задуновской, по левой стороне, нет жилой застройки. Здесь к улице примыкает парк, заложенный в середине XIX века как архиерейский сад. Он находился рядом со строениями Николаевского собора. Боковой фасад храма, размещавшегося на современной площади Свободы, выходил на Задуновскую.

В середине XVII века на этом месте иезуиты построили костел Святого Иосифа при своем коллегиуме. Во время русско-польской войны 1654−1667 годов эти строения превратили в православный монастырь, затем вновь вернули иезуитам. Окончательно их передали православному ведомству в 1839 году, через 4 года храм освятили во имя святого Николая Чудотворца.



Николаевский собор и начало улицы Задуновской. Открытка начала ХХ века

В 1925 году в начале улицы во время земляных работ обнаружили интересные находки. Местная пресса писала, что здесь «были выявлены гробы из дубовых досок, закрепленные деревянными гвоздями, кости, черепа и деревянная мостовая в 8 рядов один над другим».

Находки — напоминание о кладбище, известном еще со времен монастыря. Ряды бревен — это остатки древней мостовой, которая из-за топкой почвы проседала вниз, время от времени ее ремонтировали.

В 1926 году архиерейский сад переименовали в парк культуры и отдыха имени Фрунзе. До и после войны часть территории была известна как Сад пионеров, а часть занята под жилую застройку.



Парк имени Фрунзе. Фото: Игорь Матвеев



Скульптура пионера в парке имени Фрунзе. 1950-е годы. Фото Константина Дурихина

Популярностью у горожан пользовался Летний (или Зеленый) театр в центре парка на Кстовской горе (сейчас здесь концертный зал «Витебск»).

Тут устраивали цирковые представления, эстрадные концерты. Перед публикой выступали местные артисты и гастролеры. Однажды здесь пела даже звезда советской эпохи Майя Кристаллинская. Неподалеку от театра находилось кафе «Лето».

Многие жители города помнят аттракционы и вольеры с животными в парке имени Фрунзе, исчезнувшие в 1980-х годах.



Летний театр в парке имени Фрунзе. 1950-е годы. Фото Н. Каданова из фондов областного краеведческого музея

Трамвай и электростанция

Примечательно здание в начале проспекта Фрунзе — дом № 13. Его построили в 1897−1898 годах специально для электростанции трамвая. На старых фотографиях оно запечатлено рядом с огромной кирпичной дымовой трубой (не сохранилась).

В двух залах здания находились приборы, вырабатывающие электричество, контролирующие его подачу на любой участок сети, а также регулирующие освещение улиц и объектов — здания городской думы (находилась в ратуше), театра, губернаторского дома , окружного суда, лазаретов и др.



Вид с Духовской горы на центр города. Слева — комплекс зданий центральной электростанции, правее — дамба на улице Задуновской. Начало ХХ века. Фото: «Таямніцы Віцебска»

В годы войны здание пострадало, но уцелело. До конца 1980-х использовалось как жилое. Затем дом передали областному краеведческому музею.

С 1998-го по 2008 год здесь находилась экспозиция Литературного музея. После продолжительного ремонта в сентябре 2016 года в здании открылся Музей истории частного коллекционирования.



Духовской круглик и Музей истории частного коллекционирования. Фото: Игорь Матвеев

По улице Задуновской в 1898 году прошла одна из первых трамвайных линий в городе. Она соединяла Соборную площадь (ныне площадь Свободы) и трамвайное депо (находилось там же, где и сейчас).

Витебск был первым городом на территории современной Беларуси и одним из первых в Российской империи, где появился трамвай . Он популярен в городе и сегодня. По бывшей Задуновской этот вид электротранспорта ходил до 1983 года.



Трамвай на улице Задуновской. Открытка начала ХХ века

Церковь Иоанна Крестителя

Одна из трамвайных остановок на рубеже веков находилась рядом с церковью Иоанна Крестителя в районе старого корпуса медуниверситета. Это один из древнейших храмов Витебска — он существовал уже в начале XVII века.

В 1808—1816 годах здесь построили каменную церковь. По рассказам очевидцев, для засыпки фундамента неподалеку раскопали огромный древний курган. В нем нашли множество костей, часть которых вместе с землей уложили под пол храма. К 1865 году их переместили в насыпь перед воротами.

Церковь Иоанна Крестителя пострадала в годы войны, потом ее окончательно разрушили.



Церковь Иоанна Крестителя. Фотопроекция Виктора Борисенкова

Задуновская площадь

Заканчивалась улица Задуновской площадью. Она находилась на месте пересечения нынешних проспекта Фрунзе и улицы 5-я Фрунзе.

Площадь была запущена, более-менее опрятный вид имела в середине XIX века, когда использовалась для построения солдат. Цивилизация пришла сюда только с пуском трамвая.

До революции в районе площади находились военный лазарет и изразцово-майоликовый завод Бронислава Лисовского (корпуса предприятия сохранились на территории военной части на проспекте Фрунзе).



Пересечение проспектов Фрунзе и Людникова. Видна застройка 1960-х годов. Фото: Игорь Матвеев

В 1925 году площадь, как и улицу, назвали в честь Михаила Фрунзе. В 1930-х годах здесь находился один из городских рынков. В годы войны этот район был сильно разрушен, застраивался в 1960-х годах. В этот период площадь Фрунзе упразднили.

Современная застройка

Что касается современной застройки бывшей улицы Задуновской, то по левой стороне находятся в основном 4−5-этажные жилые дома.

Значительную часть правой стороны улицы занимают корпуса медуниверситета. Это учебное заведение возникло в 1934 году как больница-мединститут, позже его переименовали в медицинский институт. До войны он находился на улице Суворова.

Первый объект для этого учебного заведения на проспекте Фрунзе построили в 1959 году. Позже здесь появились общежития для студентов, учебно-лабораторный корпус, перед которым находится фонтан «Гигея — богиня медицины». В 2000-х годах возвели морфологический корпус и библиотеку.

Сегодня университет — один из крупнейших в республике.



Первый корпус медицинского института на проспекте Фрунзе. 1965 год. Фото из фондов областного краеведческого музея