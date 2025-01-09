AI-приложение или загородный комплекс: в какие бизнесы можно вложить деньги прямо сейчас

Источник материала: ProBusiness

Инвестиции — это хороший способ сохранения и приумножения денег. Есть стандартные «пассивные» инструменты (покупка ценных бумаг или банковские вклады), а есть возможность вложить лишние средства в идею или живой бизнес, которые способны принести в будущем хороший доход. Конечно, всегда есть риски и нужно хорошо проверять партнеров, но рассмотреть инструмент внимательней не помешает. Поэтому мы сделали очередную подборку проектов, которые ищут деньги в сервисе «Про бизнес — Инвестиции» .

AI-приложение для ментальной поддержки

Сумма инвестиций: 850 000 BYN (около $ 258 тысяч)

Потенциальная доходность: 50% годовых

Описание проекта

«SoulWi — это мобильное приложение для психологической поддержки и решению личных проблем, — пишет автор объявления . — Приложение предлагает уникальную возможность пользователям получить индивидуальную консультацию, поддержку и вдохновение в любое удобное время. Используя передовые технологии ИИ, SoulWi предлагает пользователям персонализированную психологическую помощь, философские советы и практические упражнения, направленные на улучшение общего психологического состояния».

Фаундеры считают, что ключевые преимущества проекта:

Индивидуальный подход. Приложение анализирует настроение пользователей и предоставляет персонализированные советы, упражнения и поддержку на основе нашей уникальной технологии SolGPT©.





Моментальная помощь, доступная 24/7 .

. Инновации в основе. Искусственный интеллект, обученный на данных, включает рекомендации по управлению стрессом, медитации, ментальные практики и философские цитаты для вдохновения.

Авторы проекта обещают привлечь 10 тысяч платных пользователей в первый год. Цель инвестиций — маркетинг и масштабирование. Предалгают 10% доли в компании.

Строительство комплекса для загородного отдыха под Минском

Сумма инвестиций: 10 200 000 BYN (около $ 3 млн)

Потенциальная доходность: 15% годовых

Описание проекта

Автор объявления сразу предупреждает, что проект на стадии идеи (создан мастер-план и проекты домов), однако есть более чем 15-летний опыт в строительстве и запуске отельных и ресторанных комплексов.

«Земельный участок (аренда на 30 лет с пролонгацией на 45 лет в последующем) в 2,08 гектара с многолетними соснами, расположен в Минском районе, в 14 км от МКАД.

Уникальное заповедное место по соседству с Юхновским биосферным заповедником.

Локально, 10 минут езды до Минска, 25 минут езды до Национального аэропорта Минск.

Благодаря выгодному расположению и близости к Минску, комплекс будет пользоваться популярностью как у жителей РБ так и гостей из РФ и дального зарубежья», — говорится в объявлении.





На территории земельного участка, запланировано разместить: 10 одноэтажных домов (50 м2) в стиле барн, с панорамными окнами, джакузи и камином на дровах; 3 дома (80 м2) с двумя спальнями и камином; 4 твин-дома (по 80 м2) с двумя спальнями, камином и возможностью объединения по смежной стенке в двойной дом для большой семьи.

Проект предусматривает как короткосрочную, так и долгосрочную аренду от 6 месяцев. Отдельным строением будет банный комплекс: три независимые бани с массажными комнатами, сеновалом, аромакомнатами, чайно-каминным залом, террасой и чаном на дровах.

В комплексе также планируют реализовать блок с кафе, подсобными помещениями и комнатами отдыха для персонала.

Возврат инвестиций предполагают через 7 лет.

Создание новой кофейни с завтраками

Сумма инвестиций: 270 000 BYN (около $ 82 тысяч)

Потенциальная доходность: 50% годовых

Описание проекта

В объявлении сказано, что проект на стадии идеи: создана бренд-платформа, идет процедура регистрации товарного знака. «UP2U — это молодой городской кофейный проект с завтраками весь день, — утверждает автор. — Это проект на каждый день, который создается для прогрессивного молодого поколения, которое ценит этот напиток».

Автор идеи пишет, что «кофейная сфера в Беларуси продолжает активно развиваться, открываются новые места и форматы, создаются новые кофейные напитки. Однако, до сих пор существует большое количество неконцептуальных заведений, где непонятна целевая аудитория, не разработано УТП, не заложена цель и смысл проекта. А те заведения, которые проработали эти моменты, продолжают активно расширяться (в формате сети или франшизы)».





На данный момент, если верить объявлению, у проекта есть финансовый план на 3 года (посчитан инвестиционный бюджет и есть пошаговый план реализации проекта), а также контакты основных поставщиков оборудования.

Возврат инвестиций обещают со 2-го квартала работы проекта. Размер выплачиваемых дивидендов — 60% общей прибыли предприятия 1 раз в квартал.

Глемпинг на берегу озера Рыбница

Сумма инвестиций: не указана

Потенциальная доходность: не указана

Описание проекта

«Мы ищем управляющего партнера с инвестициями для перспективного туристического проекта , — написано в объявлении. — Инвестируйте в развитие глемпинга на берегу озера Рыбница в живописном Озерском заказнике, всего в 20 км от Гродно. Это место для отдыха, которое объединяет природу, комфорт и перспективные возможности для бизнеса. Глемпинг — это стремительно развивающийся тренд в туристической индустрии, который предлагает уникальный формат отдыха на природе с комфортом, сопоставимым с отелями».





Авторы проекта считают своими преимуществоми популярность экотуризма (с каждым годом увеличивается число людей, которые хотят отдохнуть на природе, но с комфортом), высокую рентабельность (минимальные вложения в строительство и обслуживание, по сравнению с отелями, при высокой доходности от аренды), гибкость форматов (глемпинг можно развивать как в формате быстровозводимых домиков, так и шатров, что позволяет эффективно использовать любую территорию), скорость реализации (быстровозводимые конструкции позволяют запустить проект в короткие сроки).

На территории в 2,5 гектара уже реализована частичная инфраструктура для устройства глемпингов: есть дорожки, домики, баня, деревянное сооружение под кафе на 50 посадочных мест, беседки на воде и суше. Все строения зарегистрированы, имеется возможность для размещения новых туристических объектов. Территория огорожена, обеспечена электричеством, недалеко проходит газ, есть возможность подключения к водопроводу.