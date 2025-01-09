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AI-приложение или загородный комплекс: в какие бизнесы можно вложить деньги прямо сейчас
09.01.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Инвестиции — это хороший способ сохранения и приумножения денег. Есть стандартные «пассивные» инструменты (покупка ценных бумаг или банковские вклады), а есть возможность вложить лишние средства в идею или живой бизнес, которые способны принести в будущем хороший доход. Конечно, всегда есть риски и нужно хорошо проверять партнеров, но рассмотреть инструмент внимательней не помешает. Поэтому мы сделали очередную подборку проектов, которые ищут деньги в сервисе
AI-приложение для ментальной поддержки
Сумма инвестиций: 850 000 BYN (около $ 258 тысяч)
Потенциальная доходность: 50% годовых
Описание проекта
«SoulWi — это мобильное приложение для психологической поддержки и решению личных проблем, — пишет автор
Фаундеры считают, что ключевые преимущества проекта:
Авторы проекта обещают привлечь 10 тысяч платных пользователей в первый год. Цель инвестиций — маркетинг и масштабирование. Предалгают 10% доли в компании.
Строительство комплекса для загородного отдыха под Минском
Сумма инвестиций: 10 200 000 BYN (около $ 3 млн)
Потенциальная доходность: 15% годовых
Описание проекта
Автор
«Земельный участок (аренда на 30 лет с пролонгацией на 45 лет в последующем) в 2,08 гектара с многолетними соснами, расположен в Минском районе, в 14 км от МКАД.
На территории земельного участка, запланировано разместить: 10 одноэтажных домов (50 м2) в стиле барн, с панорамными окнами, джакузи и камином на дровах; 3 дома (80 м2) с двумя спальнями и камином; 4 твин-дома (по 80 м2) с двумя спальнями, камином и возможностью объединения по смежной стенке в двойной дом для большой семьи.
Проект предусматривает как короткосрочную, так и долгосрочную аренду от 6 месяцев. Отдельным строением будет банный комплекс: три независимые бани с массажными комнатами, сеновалом, аромакомнатами, чайно-каминным залом, террасой и чаном на дровах.
В комплексе также планируют реализовать блок с кафе, подсобными помещениями и комнатами отдыха для персонала.
Возврат инвестиций предполагают через 7 лет.
Создание новой кофейни с завтраками
Сумма инвестиций: 270 000 BYN (около $ 82 тысяч)
Потенциальная доходность: 50% годовых
Описание проекта
В
Автор идеи пишет, что «кофейная сфера в Беларуси продолжает активно развиваться, открываются новые места и форматы, создаются новые кофейные напитки. Однако, до сих пор существует большое количество неконцептуальных заведений, где непонятна целевая аудитория, не разработано УТП, не заложена цель и смысл проекта. А те заведения, которые проработали эти моменты, продолжают активно расширяться (в формате сети или франшизы)».
На данный момент, если верить объявлению, у проекта есть финансовый план на 3 года (посчитан инвестиционный бюджет и есть пошаговый план реализации проекта), а также контакты основных поставщиков оборудования.
Возврат инвестиций обещают со 2-го квартала работы проекта. Размер выплачиваемых дивидендов — 60% общей прибыли предприятия 1 раз в квартал.
Глемпинг на берегу озера Рыбница
Сумма инвестиций: не указана
Потенциальная доходность: не указана
Описание проекта
«Мы ищем управляющего партнера с инвестициями для перспективного туристического
Авторы проекта считают своими преимуществоми популярность экотуризма (с каждым годом увеличивается число людей, которые хотят отдохнуть на природе, но с комфортом), высокую рентабельность (минимальные вложения в строительство и обслуживание, по сравнению с отелями, при высокой доходности от аренды), гибкость форматов (глемпинг можно развивать как в формате быстровозводимых домиков, так и шатров, что позволяет эффективно использовать любую территорию), скорость реализации (быстровозводимые конструкции позволяют запустить проект в короткие сроки).
На территории в 2,5 гектара уже реализована частичная инфраструктура для устройства глемпингов: есть дорожки, домики, баня, деревянное сооружение под кафе на 50 посадочных мест, беседки на воде и суше. Все строения зарегистрированы, имеется возможность для размещения новых туристических объектов. Территория огорожена, обеспечена электричеством, недалеко проходит газ, есть возможность подключения к водопроводу.
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Инвестиции - это хороший способ сохранения и приумножения денег. Есть стандартные «пассивные» инструменты (покупка ценных бумаг или банковские вклады), а есть...
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