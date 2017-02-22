В Галерее Михаила Савицкого открылась выставка, посвященная архитектору Иосифу Лангбарду. Мы посетили выставку и узнали, как выглядела столица семь десятилетий назад и каким мог быть центр города по замыслу архитектора.





По проектам архитектора Иосифа Лангбарда в Минске построены, пожалуй, одни из самых значимых зданий 1930-х годов, которые сохранились и по сей день: Дом правительства, Дом Красной Армии (теперь Дом офицеров), Театр оперы и балета, главный корпус Академии Наук. После войны Лангбард занимался восстановлением и реконструкцией своих зданий. А к 1950 году совместно с архитектором Баклановым создал проект кинотеатра «Победа».

На открытии выставки пришли художники и представители Белорусского государственного архива научно-технической документации. Заслуженный архитектор Беларуси Юрий Градов рассказал немного о Лангбарде и о том, как он представлял архитектуру Беларуси.

— Однажды его спросили о том, что такое белорусская архитектура, а он ответил: «А вот что я построю, это и будет советская архитектура».

Сотрудника государственного архива Галину Шостак представляют как работника, который знает всех архитекторов страны. Женщина поблагодарила сотрудников галереи за выставку и с возмущением высказалась о том, что экспозицией не поинтересовались чиновники.





По ее словам, «Минск фактически построил Лангбард, потому что с него еще до войны начинала развиваться наша архитектура». Как с возмущением добавила Галина Шостак, «мы приглашали чиновников от замминистра до главного архитектора города. Но они постоянно пробрасывают нас и архитектуру всей республики. Потому что не заинтересоваться документами Лангбарда, это уже… у меня слов больше нет».

В подтверждение Шостак говорит, что даже книгу о Лангбарде не взялось печатать ни одно государственное издательство.

Художники же, рассматривая выставку, отмечают: «Да весь Минск — это же Лангбард!»

Особенно привлек гостей конкурсный проект Центральной площади в Минске. Работу архитектор выполнил в 1948 году. Идеи автора полностью не реализовали, но частично они использовались в застройке центра. Так, например, на проекте видно, что могло быть на месте Дворца Республики и как бы выглядел Александровский сквер с обелиском. Ориентироваться по плану легко, найдя справа Дом офицеров.





На выставке можно увидеть находки, обнаруженные во время строительных работ в Доме правительства: советские и немецкие пачки от сигарет, спичечные коробки, инструменты рабочих, страховочный строительный пояс 30-х годов. А также фотографии интерьеров Дома правительства, которые для многих недоступны, зданий Лангбарда в процессе постройки, в военное время и при реконструкции, эскизы. Например, на фото внизу можно увидеть эскиз интерьера Театра оперы и балета (слева) и его современный вид (справа).







В галерее о жизни и судьбе Лангбарда транслируют документальный фильм. Кроме того на выставке можно узнать, как выглядел Минск в 1944 году на акварельных работах Сергея Светлицкого, ученика Лангбарда . Каким был Доминиканский монастырь XVIII века (расположен на месте Дворца Республики), площадь Свободы, улица Кирова и другие центральные места более 70 лет назад.



Акварель, на которой изображен Доминиканский монастырь

Выставка работает до 2 апреля. Цена билета: 3 рубля для взрослых, 2,5 — для студентов, 1,5 — для детей.