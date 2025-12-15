Вода в утеплителе, мыши и плесень под пленкой. На что смотреть при покупке каркасного дома

Вопреки всем доводам, что каркасный дом чем-то хуже деревянного или газобетонного, что у нас нет «нормальных» специалистов, все больше людей решаются на строительство именно по каркасной технологии. Соответственно, все больше каркасных домов появляется в продаже. Нужно понимать, что хороший каркасник – это полноценный дом, энергоэффективный, долговечный и по своим эксплуатационным качествам ничем не уступает традиционным. Но каждый из них нужно внимательно изучить: страшилки о мышах в утеплителе, сгнившем каркасе, холодных полах и промерзающих стенах на ровном месте не появляются.

Процесс проверки начинается до выезда на объект и охватывает все аспекты – от месторасположения до наличия гарантий от строителей.