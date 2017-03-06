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Легенда Галактики: в Бресте открылась выставка, посвященная Терешковой
07.03.2017 18:29 — Новости Культуры | Sputnik Беларусь
БРЕСТ, 7 мар – Sputnik. Отделение Представительства Россотрудничества открыло в выставочном зале Брестской крепости к 80-летию первой женщины-космонавта Валентины Терешковой фотовыставку "Легенда Галактики".
© Sputnik Алексей Никольский
Выставка рассказывает о деятельности Терешковой. На ней представлены более полусотни фотографий, публикаций, книг и копий архивных документов.
Как рассказала руководитель представительства Россотрудничества в Бресте Елена Маслова, организаторы обращаются к теме жизни и труда Терешковой, так как после своего полета эта женщина очень много времени отдавала общественной работе.
"Это женщина-легенда и символ столетия. Она была председателем Комитета советских женщин почти 20 лет и почти столько же возглавляла Союз советских обществ дружбы – это предтеча нашего Россотрудничества. При ней закладывались основы народной дипломатии – то, чем сейчас занимаются российские центры науки и культуры за рубежом", – сказала Маслова.
© Sputnik / Дмитрий Босак.
Экспонаты выставки в Бресте - продукты питания для космонавтов
По ее словам, Терешкова своей деятельностью смогла добиться того, что общественная организация Союз советских обществ дружбы переросла в государственную структуру и является частью МИД РФ как федеральное агенство "Россотрудничество".
© Sputnik / Дмитрий Босак.
Среди экспонатов не только фото, но и макеты, а также картины
Фотовыставка – совместный проект Российского центра науки и культуры в Бресте, Роскосмоса и мемориального комплекса. Большая часть фотографий собрана представительством Российской Федерации в Бресте. Некоторые экспонаты, например картины космонавта и художника Алексея Леонова, скафандр Петра Климука, макет ракеты и космическое питание, были найдены в фондах "Брестской крепости".
"Какие-то фотографии из архивов, какие-то из интернета. Но часть фотографий по-своему уникальны. Здесь рядом с Валентиной Владимировной не только космонавты, ее друзья по отряду, но и люди, которые характеризовали политическую составляющую Советского Союза или других государств прошлого века", – рассказала заместитель директора мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Лариса Бибик.
Выставка "Легенда Галактики" будет экспонироваться в выставочном зале Брестской крепости до середины апреля.
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На фотографиях представлена предполетная подготовка первой женщины-космонавта, общественная жизнь Валентины Терешковой, а также ее встречи с лидерами...
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