БРЕСТ, 7 мар – Sputnik. Отделение Представительства Россотрудничества открыло в выставочном зале Брестской крепости к 80-летию первой женщины-космонавта Валентины Терешковой фотовыставку "Легенда Галактики".



© Sputnik Алексей Никольский Лукашенко поздравил первую женщину-космонавта Терешкову с 80-летием

Выставка рассказывает о деятельности Терешковой. На ней представлены более полусотни фотографий, публикаций, книг и копий архивных документов.

Как рассказала руководитель представительства Россотрудничества в Бресте Елена Маслова, организаторы обращаются к теме жизни и труда Терешковой, так как после своего полета эта женщина очень много времени отдавала общественной работе.

"Это женщина-легенда и символ столетия. Она была председателем Комитета советских женщин почти 20 лет и почти столько же возглавляла Союз советских обществ дружбы – это предтеча нашего Россотрудничества. При ней закладывались основы народной дипломатии – то, чем сейчас занимаются российские центры науки и культуры за рубежом", – сказала Маслова.



© Sputnik / Дмитрий Босак. Экспонаты выставки в Бресте - продукты питания для космонавтов

По ее словам, Терешкова своей деятельностью смогла добиться того, что общественная организация Союз советских обществ дружбы переросла в государственную структуру и является частью МИД РФ как федеральное агенство "Россотрудничество".



© Sputnik / Дмитрий Босак. Среди экспонатов не только фото, но и макеты, а также картины

"На наш взгляд, Терешкова – это общее достояние не только российского народа, но и белорусского, поскольку корни из Беларуси, она является почетным жителем Витебска . Те подвиги, которые она совершала, тот полет в космос являются подарками не только для россиян, но и для белорусов", – сообщил Sputnik Генеральный консул Российской Федерации в Бресте Игорь Конякин.

Фотовыставка – совместный проект Российского центра науки и культуры в Бресте, Роскосмоса и мемориального комплекса. Большая часть фотографий собрана представительством Российской Федерации в Бресте. Некоторые экспонаты, например картины космонавта и художника Алексея Леонова, скафандр Петра Климука, макет ракеты и космическое питание, были найдены в фондах "Брестской крепости".

"Какие-то фотографии из архивов, какие-то из интернета. Но часть фотографий по-своему уникальны. Здесь рядом с Валентиной Владимировной не только космонавты, ее друзья по отряду, но и люди, которые характеризовали политическую составляющую Советского Союза или других государств прошлого века", – рассказала заместитель директора мемориального комплекса "Брестская крепость-герой" Лариса Бибик.

Выставка "Легенда Галактики" будет экспонироваться в выставочном зале Брестской крепости до середины апреля.