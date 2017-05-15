Белорусские ученые окажут содействие в повышении туристического потенциала Жиличей

Жиличский дворец. Фото из архива

16 мая, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В поселке Жиличи Кировского района 17-18 мая пройдет республиканский научно-практический семинар "Жиличи на историко-культурной карте Беларуси". Об этом сообщили БЕЛТА в главном управлении идеологической работы, культуры и по делам молодежи облисполкома.

Инициатором проведения мероприятия выступил Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси. В нем примут участие известные ученые языковеды, историки, географы, этнографы, литературоведы, искусствоведы, а также местные краеведы. Главная цель семинара - научное осмысление и методическая помощь району по сбору и сохранению историко-культурного наследия.

"Одна из наших важнейших задач - привлечение внимания белорусской и мировой общественности к одной из архитектурных жемчужин Беларуси - дворцово-паркового ансамбля Булгаков в Жиличах с целью развития туризма в районе, поиска волонтеров и спонсоров для продолжения здесь реставрационных работ", - отметили в Национальной академии наук Беларуси.

Жиличский дворцово-парковый ансамбль эпохи классицизма (XVIII-XIX вв.) внесен в Государственный список историко-культурных ценностей Беларуси как памятник архитектуры международного значения. Дворец находится на балансе отдела культуры Кировского райисполкома и используется как музейный объект и школа искусств.-0-