А1 признан лучшим мобильным оператором Беларуси по результатам бизнес-премии «Номер один»

Источник материала: ProBusiness





А1 стал безоговорочным лидером по итогам народного голосования — и получил звание «Мобильный оператор № 1» в Беларуси на IX ежегодной премии «Номер один»! Награда — это признание первенства компании в области развития современных цифровых сервисов мобильной связи и высокого качества услуг со стороны потребителей.

Ежегодная бизнес-премия «Номер один» вручается наиболее востребованным компаниям, товарам и услугам по результатам голосования трех групп респондентов: потребителей, жюри и оргкомитета. Отдать свой голос за наиболее достойную компанию или бренд может любой желающий. В нынешнем году участие в онлайн-голосовании приняли более 70 тыс. человек.

«Наша цель — предоставлять абонентам А1 лучшие возможности в сфере телекоммуникаций и связи, доступные в Беларуси. И тот факт, что по результатам голосования, в котором значительную роль играют именно голоса реальных пользователей услуг, А1 был признан мобильным оператором № 1 в Беларуси, — бесспорное доказательство не только качества наших услуг, но и доверия, которое оказывают нам наши абоненты, за что мы им бесконечно признательны, — отметил заместитель генерального директора компании А1 по коммерческим вопросам Юрий Левданский. — Мы будем стремиться и дальше оправдывать это доверие и не останавливаться в развитии широкого портфеля наших услуг, который охватывает не только услуги связи, но и финансовые сервисы, услуги собственного онлайн-кинотеатра, продуктов по обеспечению безопасности от мошенников и предложений для бизнеса, оказываемых на базе нашего собственного дата-центра».





В своем развитии А1 опирается на разнообразие, доступность и стабильно высокое качество услуг мобильной связи, а также делает все возможное, чтобы не просто идти в ногу со временем, но и задавать тренды, предлагая своим абонентам инновационные технологии и передовые сервисы.