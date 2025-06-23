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А1 признан лучшим мобильным оператором Беларуси по результатам бизнес-премии «Номер один»

23.06.2025 14:49 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


А1 стал безоговорочным лидером по итогам народного голосования — и получил звание «Мобильный оператор № 1» в Беларуси на IX ежегодной премии «Номер один»! Награда — это признание первенства компании в области развития современных цифровых сервисов мобильной связи и высокого качества услуг со стороны потребителей.

Ежегодная бизнес-премия «Номер один» вручается наиболее востребованным компаниям, товарам и услугам по результатам голосования трех групп респондентов: потребителей, жюри и оргкомитета. Отдать свой голос за наиболее достойную компанию или бренд может любой желающий. В нынешнем году участие в онлайн-голосовании приняли более 70 тыс. человек.

«Наша цель — предоставлять абонентам А1 лучшие возможности в сфере телекоммуникаций и связи, доступные в Беларуси. И тот факт, что по результатам голосования, в котором значительную роль играют именно голоса реальных пользователей услуг, А1 был признан мобильным оператором № 1 в Беларуси, — бесспорное доказательство не только качества наших услуг, но и доверия, которое оказывают нам наши абоненты, за что мы им бесконечно признательны, — отметил заместитель генерального директора компании А1 по коммерческим вопросам Юрий Левданский. — Мы будем стремиться и дальше оправдывать это доверие и не останавливаться в развитии широкого портфеля наших услуг, который охватывает не только услуги связи, но и финансовые сервисы, услуги собственного онлайн-кинотеатра, продуктов по обеспечению безопасности от мошенников и предложений для бизнеса, оказываемых на базе нашего собственного дата-центра».


В своем развитии А1 опирается на разнообразие, доступность и стабильно высокое качество услуг мобильной связи, а также делает все возможное, чтобы не просто идти в ногу со временем, но и задавать тренды, предлагая своим абонентам инновационные технологии и передовые сервисы.

О компании

Провайдер телекоммуникационных, ИКТ- и контент-услуг А1 начал свою коммерческую деятельность 16 апреля 1999 г., став первым мобильным оператором стандарта GSM в стране. С ноября 2007 г. компания входит в состав международной группы A1 Group, которая, в свою очередь, является европейским подразделением транснационального холдинга América Móvil, одного из крупнейших мировых провайдеров телекоммуникационных услуг с штаб-квартирой в Мексике.

Сегодня абонентами мобильной связи A1 в Беларуси являются более 4,9 миллионов человек, что делает компанию одним из крупнейших провайдеров телекоммуникационных услуг в стране. Сотовая подвижная электросвязь от А1 имеет самое большое количество собственных сайтов в стандартах GSM и UMTS в Беларуси, а также имеет максимальные оценки по большинству интегральных показателей согласно совокупным данным независимого регулятора «БелГИЭ», которые доступны на портале оценки качества услуг электросвязи хваля.бел.

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А1 стал безоговорочным лидером по итогам народного голосования - и получил звание «Мобильный оператор № 1» в Беларуси на IX ежегодной премии «Номер один»! Награда -...
 
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