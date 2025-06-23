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А1 признан лучшим мобильным оператором Беларуси по результатам бизнес-премии «Номер один»
23.06.2025 14:49 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
А1 стал
Ежегодная бизнес-премия «Номер один» вручается наиболее востребованным компаниям, товарам и услугам по результатам голосования трех групп респондентов: потребителей, жюри и оргкомитета. Отдать свой голос за наиболее достойную компанию или бренд может любой желающий. В нынешнем году участие в
«Наша цель — предоставлять абонентам А1 лучшие возможности в сфере телекоммуникаций и связи, доступные в Беларуси. И тот факт, что по результатам голосования, в котором значительную роль играют именно голоса реальных пользователей услуг, А1 был признан мобильным оператором № 1 в Беларуси, — бесспорное доказательство не только качества наших услуг, но и доверия, которое оказывают нам наши абоненты, за что мы им бесконечно признательны, — отметил заместитель генерального директора компании А1 по коммерческим вопросам Юрий Левданский. — Мы будем стремиться и дальше оправдывать это доверие и не останавливаться в развитии широкого портфеля наших услуг, который охватывает не только услуги связи, но и финансовые сервисы, услуги собственного онлайн-кинотеатра, продуктов по обеспечению безопасности от мошенников и предложений для бизнеса, оказываемых на базе нашего собственного дата-центра».
В своем развитии А1 опирается на разнообразие, доступность и стабильно высокое качество услуг мобильной связи, а также делает все возможное, чтобы не просто идти в ногу со временем, но и задавать тренды, предлагая своим абонентам инновационные технологии и передовые сервисы.
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А1 стал безоговорочным лидером по итогам народного голосования - и получил звание «Мобильный оператор № 1» в Беларуси на IX ежегодной премии «Номер один»! Награда -...
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