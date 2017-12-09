В Витебске открыли фрески XVIII века

В Витебске в одном из корпусов здания бывшего станкоинструментального колледжа на улице Политехнической, 2, где когда-то находилась церковь базилианского монастыря, открыли старые фрески. Предположительно, они относятся ко второй половине XVIII века.



Фото: Евгений Колбович

«У гэта цяжка паверыць. Сёння ў Віцебску пад трыма пластамі алейнай фарбы адкрыты фрэскі 18 стагоддзя», — написал на своей странице в Фейсбук витебский архитектор Евгений Колбович.

Старинная роспись открылась при расчистке и на потолке.



Фото: Евгений Колбович

Базилианский мужской монастырь в Витебске — греко-католический (униатский) монастырь на Успенской горе, существовавший в XVII—XVIII веках.

К середине XVIII века обитель стала крупным землевладельцем и обладателем значительных денежных средств. Набожная шляхта и зажиточные горожане завещали в его пользу усадьбы и фольварки, в которых монахи организовывали сельскохозяйственные работы. Это позволило базилианам в 1743 году начать постройку большого каменного собора и каменных монастырских строений. Окончательно строительство завершилось в 1785 году.

В главном 3-этажном здании (ныне улица Политехническая, 2) располагались монашеские кельи и школа для детей шляхты. Здесь также находилась и «теплая» церковь.

В 1796 году, по приказу императора Павла I, Успенский собор и здания базилианского монастыря передали православным.



Здание главного корпуса бывшего базилианского монастыря. Фото: Юрий Шепелев

После революции в главном здании бывшего монастыря открыли механико-строительный техникум (позже — станкоинструментальный). В 2017 году постройку передали гимназии № 1, сейчас там идет реконструкция.