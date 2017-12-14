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В Бресте открыли памятный знак Брестской Библии
15.12.2017 17:53 — Новости Культуры | Tut.by
В Бресте 15 декабря состоялась церемония открытия памятного знака Брестской Библии. Он установлен на пересечении улиц Пушкинской и Кирова рядом с областной библиотекой им. М. Горького.
Отлитая из бронзы скульптурная композиция установлена на камне из гранита и представляет собой стилизованную открытую книгу с рельефными изображениями на развороте. Слева — рельеф гравюры из Брестской Библии, справа — шрифтовая композиция «Бiблiя Брэсцкая.1563».
В церемонии приняли участие представители местной власти, сотрудники учреждений культуры, жители региона.
«Одной из самых ярких дат почти в тысячелетней истории нашего города является издание в 1563 году Берестейской Библии, — отметил в своем выступлении председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук. — Сейчас мы ведем работу, чтобы найти, выкупить эту Библию и привезти ее в Брест. Это начало большого процесса по сохранению исторической памяти».
В интервью журналистам заместитель директора по научной работе Брестской областной библиотеки Алла Мяснянкина назвала сегодняшнее событие знаковым. «Брестская Библия — один из четырех символов нашего города. Я думаю, не каждый город может похвастаться, что его символом является книга, тем более Библия, — сказала Мяснянкина. — Возвращение Библии в Брест, пусть пока в виде памятника, очень важно. Надеемся, что она вернется в наш город в своем настоящем обличьи».
Автор памятного знака — скульптор из Минска Антон Ничипорук. Представленный им эскизный проект знака был признан лучшим на конкурсе в Бресте. Открытие памятного знака приурочено к 500-летию белорусского книгопечатания, которое отмечают в 2017 году.
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Представленный им эскизный проект знака был признан лучшим на конкурсе в Бресте.
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