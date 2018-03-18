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Кот вернулся к хозяину спустя 14 лет разлуки

19.03.2018 16:31 — Новости Культуры | Tut.by  
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В США хозяин обнаружил кота спустя 14 лет разлуки. О воссоединении рассказало издание USA Today.

Фото: страница Humane Society of the Treasure Coast в Facebook

Перри Мартин из города Форт-Пирс, штат Флорида, потерял своего кота по кличке Томас Младший, или Т2, еще 14 лет назад. Тогда ему пришлось переехать в другой город из-за разрушительного урагана. Он взял питомца с собой, но тот сбежал в первые же дни после переезда. Поиски животного ни к чему не привели, и хозяин решил, что Томаса сбила машина.

С тех пор Перри переезжал еще несколько раз, а затем вернулся в родной город. В то же время Т2 подобрал на улице зоозащитник, который отправил животное в приют, где его просканировали. Сотрудники были крайне удивлены, что за все 14 лет кота ни разу никто не подобрал и не отправил к ветеринару или в приют.

В итоге 60-летнему Перри позвонил тот же ветеринар, что 16 лет назад чипировал котенка, и сообщил о находке. По словам мужчины, он был «на седьмом небе от счастья», однако больше всего ему хотелось бы узнать, что все эти годы делал его кот. «Было бы здорово, если бы он хотя бы на 15 минут получил способность говорить и рассказал о своих злоключениях. Наверняка бы он спросил что-то вроде: „Папа, почему ты не открывал мне дверь?“» — рассказал хозяин.

Поначалу кот отказывался от еды и воды и спал большую часть дня. Однако спустя десять дней после воссоединения с хозяином животное потихоньку начало вспоминать его. «Я обязательно сделаю так, чтобы он прожил остаток своих дней в комфорте. У него торчат кости, и ему уже 18 лет, но это все еще мой Т2», — признался Перри.

 
 
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В США хозяин обнаружил кота спустя 14 лет разлуки. О воссоединении рассказало издание USA Today.
 
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