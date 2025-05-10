«Средняя годовая доходность на арт-рынке составляет около 8−15%». Как правильно инвестировать в искусство — рекомендации экспертов

Источник материала: ProBusiness



Татьяна (слева) и Дарья Пушко. Фото из личного архива

В чем специфика инвестиций в искусство? Как оценивается их успешность? Какие результаты, помимо финансовых, они приносят? Могут ли такие инвестиции быть полезны бизнесу? Обо всем этом «Про бизнес» поговорил с арт-эдвайзерами — Татьяной Пушко, автором проекта Клуб интеллектуального досуга «Факультатив», и Дарьей Пушко, куратором Клуба «Факультатив».

«Альтернативные инвестиции используются состоятельными инвесторами для диверсификации портфеля»

— Инвестиции в искусство: как устроена эта сфера и для кого она может быть интересна?

— Инвестиции в искусство можно рассматривать с двух позиций: по прямой финансовой отдаче и более объемно — когда тот, кто его приобретает, получает нематериальные бенефиты от владения арт-объектами.

— Давайте начнем с первого варианта — вложение денег в искусство как финансовый инструмент.

— Приобретение произведений искусства — это одна из форм альтернативных инвестиций, наряду с другими объектами коллекционирования: люксовые автомобили, элитная недвижимость, яхты, часы, вино, виски. Это так называемые «инвестиции страсти» (passion investments), потому что в них раскрывается личность инвестора, его вкусы и интересы. Альтернативные инвестиции используются состоятельными инвесторами для диверсификации портфеля и составляют, как правило, около 5% их общего капитала. Это позволяет снизить риски, так как искусство, в частности, слабо коррелирует с фондовым и валютным рынками, их колебаниями.



Фото из личного архива

— Есть ли алгоритм оценки произведения искусства с точки зрения их привлекательности как инвестиций?

— Главный показатель на арт-рынке — индекс Мея-Мозеса (Mei Moses Al lArt index, теперь в собственности аукционного дома Sotheby’s). Он анализирует повторные продажи произведений искусства на аукционах, изменение их стоимости и позволяет прогнозировать доходность.

Средняя годовая доходность на арт-рынке составляет около 8−15% (более точные показатели варьируются в зависимости от автора, категории произведения искусства и могут доходить до четырехзначных показателей в отдельных случаях), превышая акции индекса S&P 500 и обгоняя темпы инфляции. Такая устойчивость и низкая волатильность делает искусство привлекательным в глазах инвесторов.

«Ценность искусства не девальвируется со временем, а, напротив, имеет тенденцию к росту»

— Существуют ли какие-то подводные камни в данном виде инвестирования?

— Ключевая особенность, которую необходимо учитывать в случае инвестиций в искусство, — это низкая ликвидность. Продать быстро с целью получения дохода произведение не получится, такая стратегия работает только в долгосрочной перспективе — 10 лет и более. Но есть и сильные стороны — ценность искусства не девальвируется со временем, а, напротив, имеет тенденцию к росту. Совокупность исторической, эстетической, интеллектуальной, социальной, культурной ценностей — все вместе это учитывается на арт-рынке и отражается на стоимости работы.

— Инвестиции в искусство работают в случае классиков, проверенных временем, или они актуальны и для современных авторов?

— Инвестиции в современное искусство (то, которое создается нашими современниками, с конца ХХ века и по сегодняшний день) можно сопоставить с венчурными. Риск высок, но и доходность может быть выше, чем от более предсказуемого рынка старых мастеров, импрессионистов и художников модернизма (условно — первой половины ХХ века). Это история, которая творится здесь и сейчас, при активном участии коллекционеров, приобретающих такое искусство. Тем самым они могут делать художников более заметными, помогать им в развитии, раскрывать их ценность, за чем может последовать рост стоимости произведений. Чем сильнее вовлеченность коллекционера в процесс становления и развития художника, тем выше может быть отдача. В этом контексте речь идет уже об инвестициях не в отдельные арт-объекты, а в художника и его карьеру как в проект.

Восприятие ценности искусства подвержено влиянию трансформации вкусов и предпочтений коллекционеров, cмене поколенческих паттернов в выборе работ и направлений, а потому современное искусство сейчас может стоить значительно дороже и показывать более высокую доходность, чем произведения классиков даже музейного уровня.

— Любое ли произведение искусства можно рассматривать как инвестицию?

— Самую высокую доходность на арт-рынке показывают так называемые «голубые фишки» («blue chips»). По аналогии с фондовым рынком, это произведения художников со сформированным реноме и устойчивой историей продаж. Их произведениями или наследием занимаются столь же признанные галеристы и арт-дилеры, а работы уже находятся в крупных частных, музейных и корпоративных коллекциях. Например, Энди Уорхол, Жан-Мишель Баскиа, Джордж Кондо, Джефф Кунс, Ёсимото Нара. Стоимость их работ исчисляется сотнями тысяч и миллионами долларов.



Приобрести «голубые фишки» можно на аукционах и арт-ярмарках. Фото из личного архива

Сейчас среди инвесторов приобретает популярность формат долевого владения инвестиционно привлекательными работами. Такую возможность предоставляют специализированные платформы, например, Maecenas и Masterworks. Будучи коллективной собственностью, арт-объект, как правило, находится в «нейтральной зоне» — не в руках владельцев, а в хранении, где ему обеспечены все условия: температурно-влажностный режим и охрана.

Становясь «акционером» работы художника, инвестор получит прибыль, равную этой доле, при последующей продаже. Подобные платформы и арт-фонды не гарантируют доходность, но повышают шансы на получение дохода и снижают риски неудач: приобретение подделок, покупка работы по завышенной цене, продажа в неудачный момент, нарушение условий хранения, неверное налоговое планирование и т.д.

— А как еще можно снизить риски? И оценить художественную составляющую в совокупности с финансовой?

— Имеет смысл обращаться к профессионалам арт-среды — арт-эдвайзерам. В их задачи входит мониторить арт-рынок, находить лучшие предложения, сопровождать сделки, решать вопросы с логистикой, хранением и страхованием. В отличие от экспертов арт-фондов, которые руководствуются сухим расчетом, арт-эдвайзеры учитывают личный интерес клиента, его предпочтения, амбиции, фокус коллекции, популярность — и находит на рынке наиболее оптимальные предложения, из которых коллекционер делает свой выбор.



Стенд галереи на ярмарке современного искусства ArtBasel. Фото из личного архива

«Коллекционирование искусства для многих становится источником преобразования среды вокруг, эстетического развития»

— В таком случае мы говорим уже не просто об инвестировании, а о коллекционировании? В чем различие?

— Да, все верно, и это подводит нас ко второму варианту приобретения искусства, когда во главу угла ставятся не столько финансовые перспективы (хотя они тоже могут приниматься в расчет), сколько нематериальные бенефиты от владения ими. Речь идет о развитии социального и культурного капитала. Коллекционирование искусства для многих становится источником преобразования среды вокруг, эстетического развития, большой эмоциональной отдачей. Это процесс, в который участники погружаются, чтобы не только получить результат, но пройти путь, запустить внутренние трансформации, расширить представления о мире.

На этом пути вы с высокой долей вероятности встретите близких по духу людей, тем самым усилив свой социальный капитал, ведь искусство — это еще и пропуск в сообщество, к которому многие хотят быть причастным. При последовательном и вдумчивом коллекционировании искусство — это возможность получить уважение и социальный статус, построить или укрепить свой личный бренд, выделяться среди равных по достатку и положению в обществе людей. Искусство — это интеллектуальный способ транслировать глубокие смыслы и ценности — как лично для человека, так и для бизнеса.

— Если мы говорим не про личные инвестиции в искусство, а про корпоративные, то какие компании этим занимаются, зачем и как это влияет на их деятельность?

— Да, компании все чаще вкладывают средства в приобретение искусства и тоже с разными формами возврата инвестиций: как прямыми, денежными, так и более широкими, репутационными.

Первым примером, когда организация стала целенаправленно инвестировать в искусство, считается арт-фонд Пенсионного фонда Британской железной дороги. В 1974 году компания вложила £ 70 млн (около 3% капитала) в приобретение 2,5 тысяч предметов искусства с целью их последующей продажи. На дистанции 25 лет среднегодовая доходность составила 11−12%, при этом из полутысячи работ лишь 25 обеспечили сверхприбыль. Этот кейс показывает нам, что для инвестиций в искусство важно не только время, но и диверсификация (в том числе внутри выбранных арт-объектов).



Стенд галереи на ярмарке современного искусства ArtBasel. Фото из личного архива

— Какую роль может сыграть искусство в компании, помимо финансового актива?

— Искусство для бизнеса — это один из языков коммуникации со стейкхолдерами. Ключевой посыл, который транслирует компания, взаимодействуя с искусством, — это устойчивость. В рамках реализации ESG-стратегии взаимодействие с культурой становится вкладом в развитие сотрудников и поддержкой социально-значимых инициатив. Тем самым компания усиливает свою деловую репутацию — это нематериальный, но очень важный актив, управление которым стратегически важно при желании развиваться на долгой дистанции.

В рамках маркетинга и PR искусство позволяет выстроить теплые отношения с клиентами, повысить узнаваемость бренда, усилить доверие и лояльность к нему. Арт-проект — это органичная точка контакта пользователя с компанией, которая создает уникальный клиентский опыт. С этой целью компании внедряют искусство в свою коммуникационную стратегию, клиентские мероприятия и зоны, даже продукты, создавая тем самым добавленную стоимость (подробнее об этом в статье «Где и как покупать искусство в Беларуси, а также зачем это бизнесу» , — прим. «Про бизнес»).

«Оценить инвестиционную привлекательность произведений белорусских авторов не представляется возможным»

— Обратимся к белорусскому контексту. Возможны ли инвестиции на нашем арт-рынке?

— Оценить инвестиционную привлекательность произведений белорусских авторов не представляется возможным, так как нет открытых данных об их продажах, т.е. аукционных результатов. Все сделки заключатся в закрытом режиме, а потому просто нет точных данных для аналитики.

Среди классиков музейного уровня, произведения которых привлекают коллекционеров долгое время, можно отметить Леонида Щемелёва, Зою Литвинову, Александра Кищенко, Мая Данцига. Однако и эти имена, и современные авторы практически не представлены на международном арт-рынке и не интегрированы в глобальную систему искусства — а это один из главных критериев инвестиционно привлекательных произведений.



Стенд галереи на ярмарке современного искусства ArtBasel. Фото из личного архива

— Какие еще критерии нужно учитывать, если есть стремление разбираться в искусстве на уровне коллекционера?

— Важно уметь оценить баланс художественной ценности произведения и ее финансового эквивалента, а для этого необходимо понимание истории искусства, современного контекста и законов арт-рынка. Нет какого-то конкретного и однозначного списка критериев, а есть картина мира коллекционера, которая формируется со временем, постоянно развивается и служит камертоном его выбора. Мы в Клубе «Факультатив» разработали нашу систему, которая позволяет приобрести необходимую базу для понимания и приобретения искусства.



Ярмарка ArtBaselParis. Фото из личного архива

— Как вы считаете, что необходимо белорусскому искусству, чтобы стать инвестиционно привлекательным?

— Нужно больше профессионалов арт-среды и, конечно, коллекционеров. Для того, чтобы выйти на международный уровень признания и включенности в глобальный арт-контекст, оно сначала должно стать интересным и востребованным внутри страны.