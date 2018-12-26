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На ремонт Коссовского дворца затрачено в 15 раз больше средств, чем на остальные объекты историко-культурной ценности Брестской области

27.12.2018 — Новости Культуры | Полесская правда  
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На ремонт Коссовского дворца затрачено в 15 раз больше средств, чем на остальные объекты историко-культурной ценности Брестской области
О результатах аудита эффективности реализации в Брестской области Государственной программы «Культура Беларуси» на 2016-2020 годы корреспонденту pinsknews.by рассказал заместитель начальника управления координации контрольной деятельности и организационной работы Комитета Госконтроля Брестской области Дмитрий Бархатов:

— Комитетом государственного контроля Брестской области по результатам аудита эффективности реализации в Брестской области Государственной программы «Культура Беларуси» на 2016-2020 годы установлен ряд недостатков и проблемных вопросов, которые не позволяют сделать объективную оценку эффективности использования бюджетных средств, направляемых на сферу культуры.

Так, некоторые целевые показатели Государственной программы не обеспечивают взаимосвязь бюджетных средств, направляемых на мероприятия программы, с критериями эффективности и целями их использования. К примеру, в целях сохранения историко-культурного наследия по подпрограмме 1 «Наследие» за счет средств местных бюджетов Брестской области финансировались мероприятия по обеспечению сохранности материальных историко-культурных ценностей. В то же время для оценки эффективности реализации указанных мероприятий и расходованных средств, предусмотрен целевой показатель «Количество нематериальных историко-культурных ценностей, включенных в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь».

Значительные объемы государственных средств, направляемые на восстановление историко-культурных ценностей, не предусмотрены данной Государственной программой и фактически «распылены» по иным мероприятиям.

В частности, на финансирование работ по восстановлению Коссовского дворцово-паркового ансамбля в 2016-2017 годах и за 10 месяцев 2018 года использовано в 15 раз больше, чем в целом по области на финансирование мероприятий по обеспечению сохранности материальных историко-культурных ценностей (проведение ремонтно-реставрационных работ на объектах; страхование дорогостоящего и уникального государственного имущества) в рамках подпрограммы 1 «Наследие» Государственной программы «Культура Беларуси».

Местным исполнительным и распорядительным органами не обеспечивается надлежащее качество планирования объемов бюджетных средств, направляемых на реализацию региональных комплексов мероприятий. Так, предусмотренный в Региональном комплексе мероприятий по реализации Государственной программы «Культура Беларуси» в Брестской области объем финансирования за счет средств местных бюджетов на 2018-2020 годы, превышает предельный размер расходов на указанные цели, установленный среднесрочной финансовой программой консолидированного бюджета Брестской области на 2018-2020 годы.

Результаты аудита рассмотрены на коллегии Комитета государственного контроля Брестской области, выработаны предложения по разрешению проблемных вопросов, в том числе в установленном порядке инициировано внесение изменений в Государственную программу «Культура Беларуси».

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