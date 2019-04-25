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Листающую Instagram обезьяну сочли пророческим предостережением человечеству

26.04.2019 07:37 — Новости Культуры | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пользователей Twitter удивила видеозапись, на которой обезьяна с интересом листает публикации в Instagram на смартфоне. Многие в комментариях отметили поразительное сходство с человеком и посчитали это еще одним доказательством верности теории эволюции.

Изначально видео было опубликовано на Reddit, но стало вирусным уже после появления в Twitter. Ролик набрал свыше миллиона просмотров. На видео обезьяна довольно уверенно управляется с приложением на смартфоне — нажимает на фотографии и просматривает видеозаписи в профилях.

Один из пользователей отметил, что это может служить пророческим знаком будущего, в котором человечество может ждать война с обезьянами, как было показано в фильме «Планета обезьян».

Обезьяны довольно часто удивляют пользователей сети своими «человеческими выходками». Согласно научной классификации, люди входят в одно подсемейство вместе с несколькими человекообразными обезьянами.

 
 
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На видео обезьяна довольно уверенно управляется с приложением на смартфоне - нажимает на фотографии и просматривает видеозаписи в профилях.
 
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