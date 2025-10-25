Фермерский бизнес в Беларуси: сложности, успехи и переспективы

Источник материала: ProBusiness





В деревенской жизни все начинается с простого: грядки на огороде, куры, лошади, коровы. Но для семейной пары Алексея и Ирины Ковалевич из агрогородка Радостово Брестской области домашнее хозяйство стало чем-то большим — настоящим аграрным бизнесом, который обеспечивает семью круглый год и открывает перспективы для роста. Вместе они выращивают малину, клубнику, голубику, продают мясо и овощи, превращая труд души в источник дохода. Работа порой длится от рассвета до заката, а неурожай, дожди и другие вызовы сельского хозяйства требуют от пары стойкости. Но Алексей и Ирина сохраняют оптимизм с верой в то, что это их дело на ближайшие двадцать лет. «Про бизнес» поговорил с супругами о том, как зарабатывать на подсобном хозяйстве в деревне, какие трудности поджидают в этом деле и почему их история собирает десятки тысяч просмотров в TikTok.

Алексей Ковалевич:

— Я родом из деревни, хотя вместе с супругой мы успели пожить и в Бресте, и в Минске, но корни тянули назад. В конечном итоге решили остаться на малой родине и вести хозяйство родителей. Сначала это было хобби, но постепенно все переросло в бизнес. Наше домашнее хозяйство — это коровы, лошади, свиньи, овцы, а еще ягоды и овощи. Когда пошли продажи и прибыль, поняли, что надо развиваться и наращивать объемы. Сделали акцент на ягодах — малина, клубника, голубика — и параллельно мясо. Возили все в Брест, продавали там в розницу, а опт забирали крупные покупатели. У нас отлично развита логистика с российским рынком: ягода туда уходит за хорошие деньги. Объемы начинались от 100 кг и дошли до 2 тонн. В таких количествах держимся.





Рабочий день всегда насыщенный: от заката до рассвета. Летом ранний подъем, работа с людьми в поле: собираем ягоды до обеда, потом сортировка, отправка на российский рынок или розницей в Брест. Параллельно работа с животными. Каждый день одновременно и одинаковый, и другой — все меняется. Мы не боимся сезонности, потому что у нас круглогодичный цикл: летом ягоды, осенью овощи плюс мясо, зимой и весной то же. Мясо — говядина в основном, свинина, иногда баранина. Сейчас это личное подсобное хозяйство, а на перспективу перейдем к крестьянско-фермерскому. На данном этапе рук хватает, но если наращивать объемы, придется прибегнуть к поиску сотрудников. Работа с людьми всегда тяжелая: была, есть и будет. Стараемся находить общий язык, подбирать хорошую команду. Конечно, ситуации с людьми бывают всякие каждый день. Людей зовешь на работу, кто-то пасует, кто-то не приходит. Наши работники порой даже шутят: «Мы бригада, ух, работаем с двух до пяти, а после нас не найти». Нередко ранним утром приходится ехать к людям, чтобы их разбудить и как-то вытащить на работу. Одним словом, происходят разные ситуации, но мы всегда стараемся найти выход. Есть доверенные люди, а еще родственники из деревни помогают. Вместе мы обрабатываем примерно 20 гектаров: 5 под ягодами, остальное сенокос, пастбища, часть зерновых, овощи.

Мы с супругой понимаем, что наши успехи зависят от нас самих, а не от других людей. Мы еще молодые, поэтому сил хватает и нет проблемы потрудиться. В целом, я бы не сказал, что работа в хозяйстве — слишком трудное дело. «Делай просто, просто делай» — как пишет Оскар Хартманн в своей книге. Нам это нравится, поэтому и справляемся. Но, конечно, за животными ухаживать сложнее, чем за ягодами и овощами. Им нужно постоянное внимание и уход. У нас 20 голов крупного рогатого скота: коровы, лошади, свиньи. В основном управляем всем вдвоем, но иногда привлекаем людей. Все настроено по циклам: час за часом, день за днем.



Фото из личного архива

В финансовом выражении уход за животными обходится по-разному. Если у человека есть своя кормовая база, то цена содержания ниже. У нас есть свои пастбища и сенокосы, но иногда сена и грубых кормов все равно не хватает, поэтому приходится их докупать. Сейчас цена по Брестской области примерно 50 BYN за рулон — это 400 килограмм сена. Одной корове на зиму нужно примерно 3 тонны сена, плюс зерновые и грубые корма. Получается примерно 400−500 BYN расходов на одно животное. Как окупается корова? У нас акцент на мясном направлении. Это значит в поголовье преимущественно специальный вид коров, которые очень мясистые, но дают мало молока. Быков тоже выращиваем для размножения и мяса. Обычно покупаем телят для этой цели, один стоит примерно 1000−1500 BYN и растет примерно год-полтора, а дальше мы их продаем оптом или в розницу в зависимости от условий договора. Средняя прибыль с продажи от 1000 до 3000 BYN при хорошем выходе. Это не так много с учетом времени содержания животного. Для нормальной прибыли нужно 50−100 голов в хозяйстве. Тогда, кроме мяса, на рынок можно выходить с молоком, сыром и творогом и хорошо зарабатывать на объемах.



Фото из личного архива

На сегодняшний день самым перспективным делом с финансовой точки зрения я считаю ягоды. Они зарекомендовали себя как прибыльное и перспективное направление, и в будущем спрос на них будет только расти. Это гарантированный рынок, от которого можно отталкиваться для дальнейшего развития. Мы работаем и с оптовой, и с розничной торговлей — у нас сбалансированный подход. Покупателей находим через соцсети, которые в нашем регионе хорошо работают. Стараемся рекламировать продукцию, акцентируем внимание на качестве ягод. Параллельно используем сарафанное радио — это тоже помогает. Оптом закупаются в основном перекупщики, которые отправляют ягоды на рынки, а розницу мы реализуем сами. Часто покупатели — знакомые, особенно из города. Они знают нас, приезжают, хотят купить что-то свежее прямо с поля.



Фото из личного архива

Ирина Ковалевич:

— С ягодами важно, чтобы товар не портился. Утром собрали — до вечера реализуем, на следующий день везем свежую партию. Для розницы это работает так. Если опт, то качество ягоды должно быть таким, чтобы она выдержала транспортировку. Клубника и малина должны реализоваться в течение суток, а голубика может храниться 6−8 дней при правильной температуре, поэтому голубика — более транспортабельная, и сейчас на нее делают акцент многие хозяйства. Хотя цена на голубику за последние годы упала, она все равно хорошо продается. В этом году больше всего выращиваем именно голубику. Цены зависят от сезона и условий. Летом клубника стоила 10−15 BYN за кг, малина — 10 BYN и выше, а тепличная малина, которая идет на российский рынок, до 35 BYN и больше. Голубика в среднем была около 10 BYN, хотя первая ягода всегда дороже. Рынок всегда диктует свои правила: люди готовы покупать ягоды по средней цене, берут килограмм-два, а если цена выше, то только 100−200 гр. Прибыль зависит от объемов. Если считать затраты, то с килограмма ягод в рознице выходит около 10 BYN выручки, но чистая прибыль меньше — все зависит от вложений, ухода, топлива, оплаты труда сборщиков. Чтобы реально заработать, нужно наращивать объемы.





Этот сезон был сложным: весенние заморозки повредили раннюю ягоду, а дожди подтопили поля. Мы потеряли около 10% от общего урожая ягод, а если говорить про малину, то там потери до 50%. И это нам еще повезло, потому что большинство сортов — позднего цветения. Овощи пострадали меньше, с ними все нормально. Любые сельскохозяйственные растения требуют внимания, усилий и финансовых вложений. Например, против болезней и вредителей мы работаем с биопрепаратами и химией — без этого никуда. На уход за полями уходит около 20% от общей выручки хозяйства, иногда больше, в зависимости от ситуации. Психологически к потерям привыкаешь. Каждый год предполагаешь, что что-то пойдет не так — заморозки, дожди, болезни. Но расстраиваться при первом падении нельзя, иначе далеко не уедешь. Стараемся смотреть на все с позитивом, не унывать, двигаться вперед. Особенно приятно, когда люди благодарят за вкусные ягоды, когда детям нравится. Это вдохновляет и хочется двигаться дальше.





Алексей Ковалевич:

— Конечно, конкуренция в районе ощутимая, хозяйств много, особенно по ягодам. Все, кто не ленится работать в поле, выращивают. Но рынок выбирает качество: хорошая ягода пользуется спросом, похуже остается в хозяйствах. Малина, например, хорошо идет на заморозку, и сдать ее по хорошей цене не проблема — конкуренция в этом плане не такая острая. Главное — делай свое дело. Хотя трудностей в сельском хозяйстве хватает, особенно для людей, кто не в теме. Если вы хотите войти в этот бизнес, нужно сначала поговорить с опытными фермерами. Без подготовки мало кто справляется — все не так просто, как кажется. Я с детства в этом, но постоянно учусь: сейчас, например, изучаю агрономию, общаюсь с людьми, езжу на конференции. Для меня новое — это технологии: дроны для обработки полей, усовершенствованная техника. Мы пока используем базовое — трактор, опрыскиватели, мотоблок. Все примитивное, но рабочее. В планах покупать новую технику и как можно больше автоматизироваться, чтобы облегчить труд. Пока у нас 20 гектаров арендованной земли, но планируем расширяться. В районе земля есть, только бери и работай.





Если перейдем к крестьянско-фермерскому хозяйству, можно взять до 100 гектаров. Стоп-факторов пока нет, идем постепенно, ставим все на поток, чтобы работало как швейцарские часы. Инвесторы и партнеры предлагали сотрудничество, но я пока предпочитаю расти самостоятельно. Был опыт с друзьями — убедился, что лучше без обязательств перед другими. Потихоньку, ступенька за ступенькой, движемся вперед своими силами. При этом я не могу сказать, что полностью отказываюсь от возможности строить партнерства. Хорошие предложения от людей в теме, конечно, будем рассматривать и обсуждать, но финальное решение будет зависеть от конкретных условий. Я готов общаться с потенциальными спонсорами или инвесторами, но в первую очередь надеюсь на свои силы.





Сейчас мы с супругой довольны финансовой отдачей от того, что делаем. Нас все устраивает вполне. Мы себе ни в чем не отказываем, живем хорошо. Конечно, мы продолжаем трудиться для этого. Хотя на Мальдивы, конечно, пока не летаем, потому что много вкладываемся в выращивание ягод: в саженцы, удобрения. В аграрном бизнесе всегда много вложений. Например, если мы хотим плантацию ягод на три гектара малины, то сначала нужно обработать землю до посадки: пахота, полная подготовка поля. Дальше покупается посадочный материал. Цена зависит от сорта и колеблется в диапазоне от 50 копеек до 5 BYN за саженец. Если саженец адаптирован под низкие температуры, то сорта дешевле, если под теплицы — то они самые дорогие. На три гектара нужно около тысячи саженцев плюс расходы на полив, рабочую силу, кормление кустов малины, а также транспортировку на рынок. Обработка такой плантации — минимум $ 5 тыс. начальных расходов. Этот объем за сезон при нормальной погоде отобьется, а дальше в следующем сезоне можно выйти на прибыль. Но различных факторов много, и все предугадать заранее очень трудно.





Мы много трудимся, порой круглосуточно, я даже сплю с этим, но это нормально. Иногда у нас с супругой возникают разногласия из-за работы, но времени друг на друга обижаться нет. Это секундные мгновения, но потом работа захватывает и все забывается. Главный принцип баланса — поддержка, взаимопонимание, взаимоуважение и общее видение будущего, а дальше все будет хорошо. Мы видим свое дело на потоке: хотим расти, развиваться, двигаться вперед. Смотрим дальше не на 5, а на 20 лет и выше. Это дело нашей души. Прямое и непосредственное участие здесь будет всегда. Это такой вид деятельности, в котором мы замешаны, его нельзя просто так оставить или передать кому-то со стороны.





Мне очень нравится показывать нашу историю людям в социальных сетях. Они заходят, смотрят, комментируют. Одновременно с этого идут продажи и узнаваемость. В основном все узнают меня по шляпе, пишут «Леха, молодец, так держать!» Так что мне нравится заниматься контентом о любимом деле и расширять медийность. Есть такое выражение: найди дело души, и тебе не придется работать в жизни. Сейчас это точно про меня.