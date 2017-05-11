Как в китайско-белорусском парке под Минском освоили 273 млн долларов

В Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» построены первые неинфраструктурные объекты. В пятницу «Чайна Мерчантс Групп» презентовала первую очередь торгово-логистического субпарка. Впрочем, в полную силу он сможет заработать только летом.





Указ о создании «Великого камня» Александр Лукашенко подписал в 2012 году. Власти предложили инвесторам налоговые льготы в течение 10 лет, а также «широкие возможности беспошлинного рынка стран Евразийского экономического союза и окно в Европу». Однако особых успехов это не принесло. В мае 2015 года главы Беларуси и Китая придали ускорение созданию «Великого камня», начав активные работы по созданию инженерной и дорожной инфраструктуры. Спустя год стала строить свои объекты «Чайна Мерчантс Групп». Мало кто верил, что за 14 месяцев они смогут возвести около 100 тыс. кв. м недвижимости.

«Объект построен очень быстро: не прошло и двух лет после того, как мы с участием глав двух государств заложили капсулу. В течение года велись подготовительно-проектные работы, и, можно сказать, за год была построена первая очередь логистического центра», — подвел сегодня итог вице-премьер Анатолий Калинин. «Мы рады тому, что наши китайские друзья работают четко и грамотно, выполняют взятые на себе обязательства. На площадке в общей сложности трудились около 4 тысяч рабочих с обеих сторон. На первых порах были определенные сложности. Сейчас нет никаких проблем. Все четко, логично и обязательно», — добавил он.



Вице-премьер Анатолий Калинин благодарит китайских партнеров

Все участники торжественного мероприятия отмечали, что работы выполнены в рекордно короткие сроки. Благодаря чему это стало возможно? «Ритмичное финансирование, хороший людской ресурс (например, в пик на выставочном центре трудились около 700 человек) — важные составляющие успеха. Но сделать все работы с опережением графика стало возможным в первую очередь благодаря четко спланированной работе. Всё — кто, что и за кем делает — было расписано буквально по дням», — сказал TUT.BY Александр Савкин, руководитель компании по строительству «Госстройинжиниринг».





По данным на 20 апреля, в «Великий камень» было вложено 273 млн долларов. Из них более 150 млн потрачено на строительство инфраструктуры и административного здания, в 120 млн обошлась первая очередь субпарка «Чайна Мерчантс Групп», сказал TUT.BY первый заместитель гендиректора «Компании по развитию индустриального парка» Кирилл Коротеев.

Что собой представляет субпарк? В первую очередь это 3 складских комплекса по 17 тыс. кв. м каждый. Они уже почти готовы к эксплуатации. Рядом расположен открытый контейнерный терминал площадью 22 тыс. кв. м. Температура хранения товаров в закрытых боксах может составить от +5 до +25 градусов.













В высокой стадии готовности находится бизнес-центр (площадь 5,5 тыс. кв. м) с гостиницей на 60 номеров. В скором времени на этот объект будут завозить мебель, и он сможет принять первых постояльцев.









Если оценивать объем работ визуально, то больше всего работ предстоит провести в выставочном центре. Его площадь составляет свыше 20 тыс. кв. м. В настоящее время это самый большой в Беларуси объект для развертывания выставочной деятельности. Если бы не отдаленность от Минска, он вполне мог бы стать заменой почившего в Бозе «Белэкспо».









Сегодня состоялась торжественная церемония открытия регулярного автобусного рейса между Минском и индустриальным парком. Маршрут № 375 каждый будний день отходит от станции метро «Могилевская» в 07.10. На конечный пункт «Великий камень» он прибывает в 07.45. Второй рейс из Минска отъезжает в 13.00, третий — в 17.05. Также до парка «Великий камень» ходит маршрут № 222-С из Смолевичей. Пока это тестовый график, по мере развития парка количество маршрутов и расписание движения будет корректироваться, сказали в администрации парка «Великий камень».





В беседе с журналистами Анатолий Калинин отметил, что будет продолжено строительство инфраструктуры. В настоящее время вышли на финишную прямую пусконаладочные работы на станции очистных сооружений сточных вод. В скором времени начнется возведение социальных объектов и жилых домов с привлечением технико-экономической помощи Китая. «Мы приступили к проектированию пожарного депо, которое будет сдано к концу года, будет строиться поликлиника, торговый центр», — сказал Калинин.













Осталось дело за малым — более активно завлекать в индустриальный парк под Минском передовые корпорации. Анатолий Калинин выдал желаемое за действительное, сказав, что «9 компаний ведут строительство» в «Великом камне». Эта цифра - количество резидентов, имеющихся в настоящее время в парке. Huawei, ZTE и YTO будут арендовать площади в деловом центре, который заканчивает строить «Компания по развитию индустриального парка».





Развернула строительные работы компания «Чэнду Синьджу Шелковый Путь Развитие» (намерена наладить производство суперконденсаторов). Недавно заложил символический первый камень китайский Zoomlion. Сейчас компания занимается проектными работами и их адаптацией к белорусским нормам. А вот белорусская «дочка» австрийского «Кроноспана» лишь две недели назад стала резидентом «Великого камня». По словам Калинина, в скором времени в парке появятся «новые европейские компании». По информации TUT.BY, договоренности о приходе крупных западных и китайских корпораций в «Великий камень» могут быть достигнуты во время визита Лукашенко в Пекин. «Сегодня через Беларусь курсируют из Китая в Европу и обратно 14 контейнерных поездов. Это говорит, что „Великий камень“ имеет перспективы для развития бизнеса», — считает Калинин.





Торжественные мероприятия, которые прошли сегодня в парке под Минском, в большей степени предваряли грядущую встречу президентов Беларуси и Китая. Только этим можно объяснить поспешную презентацию еще не введенных в строй объектов. «Во время встречи глав государств 16 мая в Пекине будет о чем доложить и оценить ход развития парка», — сказал вице-премьер.















