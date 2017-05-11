|
Как в китайско-белорусском парке под Минском освоили 273 млн долларов
12.05.2017 17:07 — Новости Экономики | Tut.by
В Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень» построены первые неинфраструктурные объекты. В пятницу «Чайна Мерчантс Групп» презентовала первую очередь торгово-логистического субпарка. Впрочем, в полную силу он сможет заработать только летом.
Указ о создании «Великого камня» Александр Лукашенко подписал в 2012 году. Власти предложили инвесторам налоговые льготы в течение 10 лет, а также «широкие возможности беспошлинного рынка стран Евразийского экономического союза и окно в Европу». Однако особых успехов это не принесло. В мае 2015 года главы Беларуси и Китая придали ускорение созданию «Великого камня», начав активные работы по созданию инженерной и дорожной инфраструктуры. Спустя год
«Объект построен очень быстро: не прошло и двух лет после того, как мы с участием глав двух государств заложили капсулу. В течение года велись подготовительно-проектные работы, и, можно сказать, за год была построена первая очередь логистического центра», — подвел сегодня итог вице-премьер Анатолий Калинин. «Мы рады тому, что наши китайские друзья работают четко и грамотно, выполняют взятые на себе обязательства. На площадке в общей сложности трудились около 4 тысяч рабочих с обеих сторон. На первых порах были определенные сложности. Сейчас нет никаких проблем. Все четко, логично и обязательно», — добавил он.
Все участники торжественного мероприятия отмечали, что работы выполнены в рекордно короткие сроки. Благодаря чему это стало возможно? «Ритмичное финансирование, хороший людской ресурс (например, в пик на выставочном центре трудились около 700 человек) — важные составляющие успеха. Но сделать все работы с опережением графика стало возможным в первую очередь благодаря четко спланированной работе. Всё — кто, что и за кем делает — было расписано буквально по дням», — сказал TUT.BY Александр Савкин, руководитель компании по строительству «Госстройинжиниринг».
По данным на 20 апреля, в «Великий камень» было вложено 273 млн долларов. Из них более 150 млн потрачено на строительство инфраструктуры и административного здания, в 120 млн обошлась первая очередь субпарка «Чайна Мерчантс Групп», сказал TUT.BY первый заместитель гендиректора «Компании по развитию индустриального парка» Кирилл Коротеев.
Что собой представляет субпарк? В первую очередь это 3 складских комплекса по 17 тыс. кв. м каждый. Они уже почти готовы к эксплуатации. Рядом расположен открытый контейнерный терминал площадью 22 тыс. кв. м. Температура хранения товаров в закрытых боксах может составить от +5 до +25 градусов.
В высокой стадии готовности находится бизнес-центр (площадь 5,5 тыс. кв. м) с гостиницей на 60 номеров. В скором времени на этот объект будут завозить мебель, и он сможет принять первых постояльцев.
Если оценивать объем работ визуально, то больше всего работ предстоит провести в выставочном центре. Его площадь составляет свыше 20 тыс. кв. м. В настоящее время это самый большой в Беларуси объект для развертывания выставочной деятельности. Если бы не отдаленность от Минска, он вполне мог бы стать заменой почившего в Бозе «Белэкспо».
Сегодня состоялась торжественная церемония открытия регулярного автобусного рейса между Минском и индустриальным парком. Маршрут № 375 каждый будний день отходит от станции метро «Могилевская» в 07.10. На конечный пункт «Великий камень» он прибывает в 07.45. Второй рейс из Минска отъезжает в 13.00, третий — в 17.05. Также до парка «Великий камень» ходит маршрут № 222-С из Смолевичей. Пока это тестовый график, по мере развития парка количество маршрутов и расписание движения будет корректироваться, сказали в администрации парка «Великий камень».
В беседе с журналистами Анатолий Калинин отметил, что будет продолжено строительство инфраструктуры. В настоящее время вышли на финишную прямую пусконаладочные работы на станции очистных сооружений сточных вод. В скором времени начнется возведение социальных объектов и жилых домов с привлечением технико-экономической помощи Китая. «Мы приступили к проектированию пожарного депо, которое будет сдано к концу года, будет строиться поликлиника, торговый центр», — сказал Калинин.
Осталось дело за малым — более активно завлекать в индустриальный парк под Минском передовые корпорации. Анатолий Калинин выдал желаемое за действительное, сказав, что «9 компаний ведут строительство» в «Великом камне». Эта цифра - количество резидентов, имеющихся в настоящее время в парке. Huawei, ZTE и YTO будут арендовать площади в деловом центре, который заканчивает строить «Компания по развитию индустриального парка».
Развернула строительные работы компания «Чэнду Синьджу Шелковый Путь Развитие» (намерена наладить производство суперконденсаторов). Недавно
Торжественные мероприятия, которые прошли сегодня в парке под Минском, в большей степени предваряли грядущую встречу президентов Беларуси и Китая. Только этим можно объяснить поспешную презентацию еще не введенных в строй объектов. «Во время встречи глав государств 16 мая в Пекине будет о чем доложить и оценить ход развития парка», — сказал вице-премьер.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Чайна Мерчантс Групп" презентовала первую очередь торгово-логистического субпарка. Пока он включает 3 складских комплекса, бизнес-центр с гостиницей и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)
Комментарии