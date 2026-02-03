События мирового бизнеса: рынок нефти, золота, необычные изобретения

Источник материала: ProBusiness

«Про бизнес» продолжает рассказывать о важных деловых событиях в мире. Подготовили для вас подборку бизнес-новостей за январь 2026 года.

Золото бьет рекорды, нефть дорожает, инвесторы уходят в защитные активы

— В течение января цена золота впервые в истории преодолела отметку $ 5 500 за унцию, чему способствовало падение курса доллара, нарастание геополитической неопределенности и высокий спрос на активы-убежища. Мировой совет по золоту отмечал рекордный объем инвестиций в слитки и фонды, привлекая покупателей со всего мира.



pixabay.com

Однако такая бурная динамика оказалась нестабильной: ближе к окончанию месяца цена золота и серебра снизилась от своих пиков после масштабного ралли, золото скорректировалось примерно на 4–5%. Такое движение отражает яркую волатильность на рынках металлов: после рекордных максимумов трейдеры фиксировали прибыль. Эксперты обсуждают так называемый «debasement trade» — стратегию, при которой инвесторы хеджируют риски слабого доллара и инфляционных ожиданий с помощью безопасных активов, особенно золота и серебра.

На фоне опасений возможного конфликта на Ближнем Востоке цены на нефть продолжили рост: сорт Brent поднялся выше $ 70 за баррель, максимума с августа 2025 г. Это отражает страхи инвесторов, что обострение напряженности вокруг Ирана может угрозить поставкам сырья, особенно через стратегически важный Ормузский пролив. Рост нефтяных цен поддержал энергетические и сырьевые акции, что способствовало повышению некоторых рынков.

Несмотря на нестабильность на рынках металлов, ключевые фондовые индексы также демонстрировали сильные движения:

Индекс S&P 500 временно поднялся выше 7 000 пунктов на фоне оптимизма в отношении искусственного интеллекта и ожиданий роста прибыли технологических компаний.

Акции технологических компаний показывали смешанные результаты: крупные игроки вроде Microsoft испытали давление на фоне замедления роста облачного сегмента.

На валютном рынке заметно укрепляются другие активы, такие как австралийский доллар, на фоне «продажи американских активов» и перераспределения капитала.

Робо-конь Kawasaki: гибрид мотоцикла, робота и верхового животного

То, что еще недавно выглядело как фантазия из научной фантастики, постепенно превращается в реальный продукт. Водородный четырехногий вездеход Corleo от Kawasaki, ранее представленный как «мечта 2050 года», теперь готовится к производству значительно раньше — первую серийную модель обещают показать уже через четыре года, а продажи могут стартовать к 2035 г.

Впервые Corleo показали в виде концепта с демонстрационным CGI-роликом, тогда многие восприняли его скорее как дизайнерский эксперимент. Однако теперь Kawasaki Heavy Industries явно настроена серьезно. Компания создала отдельное подразделение — Safe adventure business development team, которое занимается развитием проекта.

Цель — представить рабочую версию робота-вездехода на выставке Expo 2030 в Эр-Рияде, после чего подготовить модель к коммерческому запуску.

Corleo — это роботизированный четырехногий транспорт, внешне напоминающий механическую лошадь. Он рассчитан на передвижение по сложной местности: в горах, на каменистых склонах и в зонах с водными преградами. Проект объединяет мотоциклетные технологии Kawasaki и современные робототехнические решения.



newatlas.com

Главные особенности конструкции: независимая работа задних «ног» для лучшей устойчивости,

система поглощения ударов при прыжках и спусках,

высокая маневренность на неровной поверхности,

управление за счет перераспределения веса тела водителя, как при верховой езде,

встроенный искусственный интеллект для анализа рельефа и выбора оптимального шага.

По сути, это гибрид мотоцикла, робота и верхового животного, только полностью механический. Corleo будет оснащен 150-кубовым водородным двигателем, который вырабатывает электричество для привода конечностей. Топливо хранится в баллонах, размещенных сзади. Такой подход дает сразу несколько преимуществ:

низкий уровень выбросов,

тихая работа,

экологичность,

высокая эффективность на дальних маршрутах.

Дополнительно на борту планируется установить дисплей с GPS-навигацией. Он будет не только прокладывать маршрут, но и помогать системе стабилизации удерживать правильный центр тяжести во время движения.

Пока реальный Corleo еще готовится к выходу, Kawasaki собирается предложить виртуальный опыт управления. Компания разрабатывает симулятор езды, который должен появиться к 2027 г.

В симуляторе будут использоваться:

реальные данные движения прототипов,

точные 3D-модели,

физические параметры поведения машины,

Эти наработки планируют интегрировать в игровую индустрию и киберспорт.

Изначально Corleo позиционировался как дальний футуристический проект с горизонтом около 2050 г. Теперь график стал заметно конкретнее:

симулятор — около 2027 г.,

демонстрация рабочей версии — к Expo 2030,

возможный старт продаж — к 2035 г.

Стоимость и объемы производства пока не раскрываются. Но очевидно одно: Corleo уже перестал быть просто выставочным концептом и превратился в проект, за которым действительно стоит следить.

Отпуск за $ 20 000, который обеспечивает не отдых, а годы жизни

В мире путешествий появился новый тренд, который уже называют самой роскошной формой заботы о здоровье: дорогостоящие оздоровительные выходные, цель которых не просто отдых, а инвестиция в долгую и здоровую жизнь. Самый обсуждаемый из таких проектов — четырехдневный Longevity8 Retreat в элитном курорте Canyon Ranch в Аризоне, США. Longevity8 — это не обычный спа-выходной, это полностью персонализированный оздоровительный интенсив стоимостью около $ 20 000 за четыре дня. Программа включает:

встречи с врачами, диетологами и специалистами по фитнесу,

медицинские обследования (например, ЭКГ, DEXA-сканирование состава тела и другие диагностические тесты),

занятия йогой, медитацией, групповые прогулки на природе,

новые технологии для стимуляции мозга и мышц,

анализ более 250 маркеров здоровья и составление персонального плана оптимизации образа жизни.

Такая интенсивная работа с данными о здоровье и активное сопровождение экспертов дают участникам не только «отпуск», но и реальные сведения о функциях своего организма, а не просто релакс-услуги.



Pixabay.com

Для многих гостей программа стала скорее профилактической медициной, чем курортом. За время ретрита участники проходят комплекс диагностических тестов, получают индивидуальные рекомендации по питанию, тренировкам и восстановлению, а также создают дорожную карту для улучшения здоровья после возвращения домой. Из года в год подобные направления становятся все популярнее: за пределами США уже существуют оздоровительные ретриты в Европе и Азии с похожими элементами персонализированных диагностик, гипербарических камер и интеграции медицинских технологий с отдыхом.

Рост интереса к подобным программам напоминает сдвиг мировой индустрии оздоровления, люди все чаще рассматривают здоровье и долголетие как главные жизненные ценности, соперничающие с традиционными роскошными путешествиями. Вместо виллы на Мальдивах или частного острова выбор все чаще падает на поездки, которые помогают уменьшить риски возрастных болезней и улучшить здоровье на долгие годы вперед. Теперь роскошный отдых все чаще измеряется не только видом из окна или уровнем сервиса, но и тем, насколько он помогает нам жить лучше и дольше. Longevity-ретриты меняют представление о том, чем может быть отпуск, превращая его из отдыха в инвестицию в здоровье на будущее.

Летающий зонт, который сам следует за вами: как инженер-энтузиаст превратил обычный аксессуар в автономный дрон

Держать зонт под дождем или палящим солнцем — привычное дело. Но что если зонт сможет летать сам и сопровождать владельца, не требуя ни рук, ни усилий? Именно такую задачу решил инженер-разработчик Джон Цзе из проекта I build stuff, создав автономный летающий зонт, который парит над человеком и автоматически следует за ним. Это рабочее устройство, построенное на базе дрон-технологий и систем компьютерного зрения.



ixbt.com

Снаружи устройство выглядит как привычный желтый зонт. Но под тканью скрыта полноценная летающая платформа. Конструкция построена по принципу квадрокоптера:

четыре пропеллера создают подъемную силу,

специальная внутренняя рама распределяет нагрузку,

система стабилизации удерживает зонт в воздухе,

автопилот управляет движением и балансом.

Идея летающего зонта — замаскировать дрон под повседневный предмет, сохранив узнаваемую форму, но добавив автономность.

Разработчик отмечает, что наибольшую сложность вызвала не электроника, а механика. У обычного зонта прочным элементом является только центральный стержень. Если закрепить двигатели прямо на нем, то конструкция получается тяжелой и неудобной. Главная особенность проекта — не просто способность летать, а умение автоматически следовать за человеком.

Чтобы добиться надежного слежения, разработчик прошел через несколько поколений систем: обычные камеры, GPS-отслеживание, камеры глубины (time-of-flight). Обработкой данных занимается Raspberry Pi. Компьютер определяет положение головы человека и передает команды полетному контроллеру, куда смещаться, чтобы зонт оставался точно сверху.

Проект не получился с первой попытки. По словам создателя, за время разработки ломались детали, «падало» программное обеспечение, выходили из строя компоненты, приходилось полностью переделывать узлы. Но спустя почти год экспериментов появился рабочий прототип. Он умеет зависать над пользователем, автоматически следовать за ним, работать под дождем, создавать тень в солнечную погоду. Устройство пока не идеально, но уже доказывает, что идея автономного летающего зонта не фантазия, а вполне реализуемая технология. Возможно, в будущем зонт, который сам летит над вами, станет таким же привычным аксессуаром, как сегодня беспроводные наушники.