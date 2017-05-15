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Минск готов повести переговоры об итогах проверок Россельхознадзора

16.05.2017 15:09 — Новости Экономики | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 16 мая — Sputnik. Белорусская сторона сообщила о готовности в ближайшее время провести новые переговоры об итогах проверок Россельхознадзором перерабатывающих предприятий страны, сообщил журналистам во вторник замминистра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Александр Субботин.

Минск готов повести переговоры об итогах проверок Россельхознадзора
© Sputnik/ Виктор Толочко
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Белорусские специалисты также готовы обсудить возможности снятия ограничений на поставку продукции в Россию. Очередная проверка предприятий республики завершилась в конце минувшей недели. А 15 мая в Москве на площадке Минсельхоза России состоялась рабочая встреча по обсуждению вопроса поставок белорусской сельхозпродукции в РФ.

Следующая встреча планируется в ближайшее время. Дата еще не определена. Субботин заявил о готовности выехать в Москву в этот четверг или пятницу.

Власти страны предоставили свои комментарии к первому этапу проверок Россельхознадзора, который проходил с 5 по 13 апреля.

"Отчет получился достаточно емкий — 2013 страниц. В нем мы аргументированно ответили на каждое замечание наших российских коллег, приложили фотоматериалы. Коллеги попросили несколько дней, чтобы изучить материалы и вынести окончательный вердикт", — сказал журналистам Субботин.

В мае представители Россельхознадзора посетили 13 белорусских предприятий, занимающихся переработкой молока, мяса и рыбы.

 
Теги: Минск
 
 
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Представители Беларуси готовы в ближайшие дни обсудить возможность снятия ограничений на поставку продукции в Россию.

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