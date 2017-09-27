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Ежовые рукавицы идеологии. Чем запомнилась Ананич во главе Мининформа
28.09.2017 12:57 — Новости Экономики | Tut.by
Назначение Лилии Ананич министром информации летом 2014 года не показалось сильным шагом. Скамейка короткая — вот и назначают дам предпенсионного возраста. Так посчитали многие, но первый взгляд оказался весьма поверхностным. За три года во главе Мининформа Ананич удалось заметно закрутить гайки белорусскому информационному пространству, не дав просочиться в стратегическую сферу идеологии духу либерализма. Увы, на созидание проверенный метод ежовых рукавиц работает заметно хуже. После решения об отставке министра TUT.BY напоминает, что она успела сделать на этом посту.
Цензура через ответственность
Если говорить о добродетелях министра, то главная из них — последовательность. От самого известного своего изречения о том, что СМИ — «
Первым ее серьезным достижением стало приравнивание интернет-изданий к СМИ. Сделать это де-юре предшественнику Лилии Ананич Олегу Пролесковскому не удалось более чем за четыре министерских года. Новая глава Мининформа была назначена в июне 2014 года, а уже 17 декабря депутаты сразу в двух чтениях
Ананич гнула свою линию: отвечать за написанное должны и авторы комментариев в сети, и блогеры. Но основной мишенью, если не учитывать случаи закрытия сайтов по распространению наркотиков, стали все-таки известные СМИ. Главный редактор «Народной воли» Иосиф Середич даже
В марте 2017 года свои предупреждения
А то, что рискуете, это без сомнения. В том числе — свободой, как фигуранты
Хорошие книги, неудобные авторы
«Президент заострил внимание на том, что издательско-полиграфический комплекс также должен быть в строю с общим промышленным блоком, модернизироваться и быть конкурентоспособным не только на информационном, но и производственном рынке», — сказала Лилия Ананич сразу после назначения.
И занялась этим комплексом серьезно, что не осталось без внимания.
— Дзякуй, Лілія Станіславаўна, за выданне гэтай кніжкі, — говорит подошедшая к министру
— Гэта заслуга дзяржавы, — патриотично отвечает Ананич.
И это не единственная книга, на которую обратил внимание Мининформ. К примеру, министерство поддержало издание нашумевшей «Финансовой диеты» Кирилла Рудого, ставшей культовой книгой белорусских либералов. Более того, Ананич рассказала, что и сама прочла 460-страничный том. «Мне было интересно как руководителю. Это взгляд на серьезные проблемы. Не так часто у нас издаются книги на серьезную тему», —
Впрочем, интерес министра к экономическому либерализму не трансформировался в либерализм издательский. Ананич достаточно прохладно поздравила нобелевскую лауреатку Светлану Алексиевич. «Если этот вопрос волнует весь мир, то Министерство информации не может не поздравить нашего нобелевского лауреата», —
Впрочем, похоже, ни государство, ни сама Алексиевич от этого не пострадали. В отличие от участников
Подтвердить информацию о том, что уже отпечатанный тираж был уничтожен по требованию Мининформа, не удалось, но и поверить в то, что книга уничтожена по личной инициативе типографии тоже сложно.
18+
Решив проблемы с доступом к неправильной информации взрослых, Мининформ позаботился и о детях. В июле 2017 года
Чем обернется применение нового закона на практике, пока сказать сложно. К примеру согласно документу, «причинить вред здоровью и развитию детей, оказать негативное влияние на физическое, нравственное и духовное развитие» школьников может информация «побуждающая к самоубийству, описывающая средства или обстоятельства самоубийства»? И какую маркировку получит при таком раскладе, к примеру, «Ромео и Джульетта»? Похоже, не зря Министерство образования уже
Как
«Безусловно, одной только маркировкой мы проблему не решим. Общество и государство берут законодательный курс на защиту детей от воздействия вредной информации. Такая информация не направлена на формирование всесторонне развитой, духовно и нравственно зрелой личности и, воздействуя на детскую психику, может привести к негативным последствиям», — прокомментировала Ананич.
За одного битого
Лилия Ананич считает недопустимым необоснованное применение силы в отношении рядовых граждан и журналистов в том числе. Вопрос в том, какое применение силы она считает обоснованным. За трехлетний министерский срок факты избиения и задержания журналистов министр не критиковала.
К примеру в ситуации с
Более того, министр не ограничилась защитой и перешла в нападение, посоветовав СМИ «пристально посмотреть, это ли журналистика, когда оскорбляют людей и чиновников, когда необъективно подается информация».
Так что журналистам, представляющим негосударственные СМИ, приходится быть готовым ко всему. К примеру, к отсидке «на сутках», как оператор «Белсата» Александр Борозенко после мартовских акций протеста. Зато можно красиво снять собственное задержание «за мат» и
В этом вопросе позиция Мининформа фундаментально стабильна: правильные журналисты — имеют права и обязанности, остальные — только последние, причем с отягчающими обстоятельствами.
Портал в никуда
Те инструменты, которые довольно эффективно работают на ограничение, подавление и удержание в рамках, упорно не желают работать на созидание. Яркий пример тому —
«Нам этот проект видится очень интересным и перспективным. Он будет во многом ориентирован на внешнего потребителя. Мы планируем, что, зайдя на один портал, человек сможет сразу попасть во все информационное поле Беларуси и увидеть, как развивается тот или иной регион и какими заботами живут местные СМИ», — анонсировала проект Лилия Ананич.
Судя по данным ресурса
С внешним потребителем, кстати, особенно не задалось. 86% посетителей — из Беларуси. Заколдованная цифра.
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Назначение Лилии Ананич министром информации летом 2014 года не показалось сильным шагом. Скамейка короткая - вот и назначают дам предпенсионного возраста. Так...
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