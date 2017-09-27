Ежовые рукавицы идеологии. Чем запомнилась Ананич во главе Мининформа

Назначение Лилии Ананич министром информации летом 2014 года не показалось сильным шагом. Скамейка короткая — вот и назначают дам предпенсионного возраста. Так посчитали многие, но первый взгляд оказался весьма поверхностным. За три года во главе Мининформа Ананич удалось заметно закрутить гайки белорусскому информационному пространству, не дав просочиться в стратегическую сферу идеологии духу либерализма. Увы, на созидание проверенный метод ежовых рукавиц работает заметно хуже. После решения об отставке министра TUT.BY напоминает, что она успела сделать на этом посту.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Цензура через ответственность

Если говорить о добродетелях министра, то главная из них — последовательность. От самого известного своего изречения о том, что СМИ — « это не четвертая власть, а партнеры власти », Ананич не отступит ни на шаг.

Первым ее серьезным достижением стало приравнивание интернет-изданий к СМИ. Сделать это де-юре предшественнику Лилии Ананич Олегу Пролесковскому не удалось более чем за четыре министерских года. Новая глава Мининформа была назначена в июне 2014 года, а уже 17 декабря депутаты сразу в двух чтениях приняли поправки в Закон о СМИ . Интернет-издания получили официальный статус СМИ и перспективу быть заблокированными по решению Мининформа. Перспектива быстро стала реальностью. Из крупных ресурсов по решению Мининформа в июне 2015 года был заблокирован kyky.org : «ввиду размещения информации, распространение которой способно нанести вред национальным интересам Республики Беларусь».

Ананич гнула свою линию: отвечать за написанное должны и авторы комментариев в сети, и блогеры. Но основной мишенью, если не учитывать случаи закрытия сайтов по распространению наркотиков, стали все-таки известные СМИ. Главный редактор «Народной воли» Иосиф Середич даже пожаловался президенту на многочисленные претензии Мининформа, выносящего газете предупреждения по надуманным, с его точки зрения, поводам.

В марте 2017 года свои предупреждения получили TUT.BY и « Наша Нiва ». TUT.BY, к примеру, мог «нанести вред национальным интересам страны» публикацией о белорусских добровольцах, которые воюют в Украине на стороне киевских властей. И хотя факт того, что среди воюющих в Украине есть приехавшие туда по собственной инициативе белорусы, подтверждали и представители белорусских правоохранительных органов , риск нарваться на второе предупреждение и ограничение доступа к порталу заставил удвоить бдительность и осторожность. И как раз накануне горячей протестной весны с массовым народным недовольством декретом о тунеядцах. Вот и думайте, что еще может нанести вред национальным интересам и чем вы рискуете.

А то, что рискуете, это без сомнения. В том числе — свободой, как фигуранты дела пророссийских публицистов . И хотя тексты авторов вызывали возмущение и резкую критику не только чиновников, но арест многие сочли избыточно суровой мерой пресечения.

Хорошие книги, неудобные авторы

«Президент заострил внимание на том, что издательско-полиграфический комплекс также должен быть в строю с общим промышленным блоком, модернизироваться и быть конкурентоспособным не только на информационном, но и производственном рынке», — сказала Лилия Ананич сразу после назначения.

И занялась этим комплексом серьезно, что не осталось без внимания.

— Дзякуй, Лілія Станіславаўна, за выданне гэтай кніжкі, — говорит подошедшая к министру на книжной выставке в феврале 2017 года женщина, держа в руках книгу о звезде Купаловского театра Марии Захаревич. — Гэта ваша заслуга.

— Гэта заслуга дзяржавы, — патриотично отвечает Ананич.

И это не единственная книга, на которую обратил внимание Мининформ. К примеру, министерство поддержало издание нашумевшей «Финансовой диеты» Кирилла Рудого, ставшей культовой книгой белорусских либералов. Более того, Ананич рассказала, что и сама прочла 460-страничный том. «Мне было интересно как руководителю. Это взгляд на серьезные проблемы. Не так часто у нас издаются книги на серьезную тему», — похвалила она авторов во главе с Рудым.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Впрочем, интерес министра к экономическому либерализму не трансформировался в либерализм издательский. Ананич достаточно прохладно поздравила нобелевскую лауреатку Светлану Алексиевич. «Если этот вопрос волнует весь мир, то Министерство информации не может не поздравить нашего нобелевского лауреата», — отметила она .

Не смутило министра и то, что в последний раз государственное издательство в нашей стране опубликовало произведение Алексиевич в 1993 году.

Впрочем, похоже, ни государство, ни сама Алексиевич от этого не пострадали. В отличие от участников скандала с изданием посмертной книги политолога Виталия Силицкого «Долгая дорога от тирании: посткоммунистический авторитаризм и борьба за демократию в Сербии и Беларуси».

Подтвердить информацию о том, что уже отпечатанный тираж был уничтожен по требованию Мининформа, не удалось, но и поверить в то, что книга уничтожена по личной инициативе типографии тоже сложно.

18+

Решив проблемы с доступом к неправильной информации взрослых, Мининформ позаботился и о детях. В июле 2017 года вступил в силу закон о возрастной маркировке , который должен защитить детей от информации, причиняющей вред здоровью и развитию ребенка.

Чем обернется применение нового закона на практике, пока сказать сложно. К примеру согласно документу, «причинить вред здоровью и развитию детей, оказать негативное влияние на физическое, нравственное и духовное развитие» школьников может информация «побуждающая к самоубийству, описывающая средства или обстоятельства самоубийства»? И какую маркировку получит при таком раскладе, к примеру, «Ромео и Джульетта»? Похоже, не зря Министерство образования уже избавило школьную программу от этого произведения.

Как рассказывала Лилия Ананич, суть закона — ввести комплекс мер по защите детей от информации, причиняющей вред здоровью, развитию, нравственности.

«Безусловно, одной только маркировкой мы проблему не решим. Общество и государство берут законодательный курс на защиту детей от воздействия вредной информации. Такая информация не направлена на формирование всесторонне развитой, духовно и нравственно зрелой личности и, воздействуя на детскую психику, может привести к негативным последствиям», — прокомментировала Ананич.



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

За одного битого

Лилия Ананич считает недопустимым необоснованное применение силы в отношении рядовых граждан и журналистов в том числе. Вопрос в том, какое применение силы она считает обоснованным. За трехлетний министерский срок факты избиения и задержания журналистов министр не критиковала.

К примеру в ситуации с избиением журналиста Павла Добровольского, считает Ананич , «не была соблюдена процедура оформления отношений получения информации». По ее мнению, Добровольский был активным участником конфликта, а потому применение физической силы к нему — законно. «Не слишком ли много резонанса у одной этой ситуации? — задалась вопросом министр. — Право журналиста заканчивается там, где начинается право другого гражданина или структуры. Значит, в ситуации обострения в суде Фрунзенского района право Добровольского закончилось там, где началось право милиции».

Более того, министр не ограничилась защитой и перешла в нападение, посоветовав СМИ «пристально посмотреть, это ли журналистика, когда оскорбляют людей и чиновников, когда необъективно подается информация».

Так что журналистам, представляющим негосударственные СМИ, приходится быть готовым ко всему. К примеру, к отсидке «на сутках», как оператор «Белсата» Александр Борозенко после мартовских акций протеста. Зато можно красиво снять собственное задержание «за мат» и показать видео в суде — никакого мата там нет, но кто поверит видеозаписи, когда есть милиционеры-свидетели.

В этом вопросе позиция Мининформа фундаментально стабильна: правильные журналисты — имеют права и обязанности, остальные — только последние, причем с отягчающими обстоятельствами.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Портал в никуда

Те инструменты, которые довольно эффективно работают на ограничение, подавление и удержание в рамках, упорно не желают работать на созидание. Яркий пример тому — запуск весной 2015 года единого интернет-портала государственных СМИ belsmi.by

Два с половиной года, тысячи публикаций из десятков районных и центральных газет страны, и очень скромная посещаемость.





«Нам этот проект видится очень интересным и перспективным. Он будет во многом ориентирован на внешнего потребителя. Мы планируем, что, зайдя на один портал, человек сможет сразу попасть во все информационное поле Беларуси и увидеть, как развивается тот или иной регион и какими заботами живут местные СМИ», — анонсировала проект Лилия Ананич.

Судя по данным ресурса similarweb.com , посещаемость портала остается весьма скромной — около 32 тысячи просмотров страниц в месяц. С крупными порталами и агентствами, государственными и частными, результат несопоставимый. К примеру, согласно этому сервису, портал госСМИ по посещаемости сравним с оппозиционными «Свободными новостями плюс» (35 тысяч страниц).





С внешним потребителем, кстати, особенно не задалось. 86% посетителей — из Беларуси. Заколдованная цифра.

Лилия Станиславовна Ананич родилась в 1960 году в деревне Леоново Борисовского района. В 1982 году окончила факультет журналистики БГУ, в 2000 году — Академию управления при президенте Республики Беларусь. С 1982 по 1984 год работала фотокорреспондентом минской районной газеты «Шлях камунізму». С 1984 по 1992 трудилась редактором, затем старшим редактором научно-исследовательского института средств автоматизации в Минске. С 1992 по 1996 год — редактор, главный специалист, заместитель начальника управления средств массовой информации Министерства культуры и печати Республики Беларусь. С мая 1996 по ноябрь 2001 — заместитель начальника, начальник информационно-аналитического управления Государственного комитета Республики Беларусь по печати. С ноября 2001 по ноябрь 2003 — заместитель министра информации Республики Беларусь. С декабря 2003 занимала должность первого заместителя министра информации Республики Беларусь, в 2014—2017 годах — министр информации. Награждена двумя орденом Почета, почетными грамотами Совета министров.