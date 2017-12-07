Лукашенко урезал планы биотехнологической корпорации

Инвестиционный проект «Белорусской национальной биотехнологической корпорации» (БНБК) будет оптимизирован для сокращения затрат на его реализацию. Соответствующий указ № 437 Александр Лукашенко подписал 8 декабря.



Кураторство проекта перешло Минсельхозпроду во главе с Леонидом Зайцем. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Из инвестпроекта исключат строительство завода по переработке семян масличных культур, газотурбинной установки и подпроект «Земледелие», говорится в сообщении пресс-службы президента Беларуси.

Принятие указа также направлено на развитие Руденска (город-спутник Минска) и прилегающих к нему населенных пунктов посредством включения в проект строительства многоквартирных жилых домов для работников БНБК.

Кроме того, для ускорения решения вопросов, связанных с проектированием и строительством объектов инвестпроекта и закупкой оборудования, заказчику, генеральной проектной, генеральной подрядной и проектной организациям предоставляется право определять поставщиков товаров (работ, услуг) без проведения процедур закупок.

Для усиления контроля со стороны государства за реализацией и эффективностью инвестпроекта в республиканскую собственность передаются акции ЗАО «Белорусская национальная биотехнологическая корпорация», находящиеся в собственности Минской области, и стороной от Республики Беларусь по инвестиционному договору о реализации проекта определяется Министерство сельского хозяйства и продовольствия, сказано в документе.

Напомним, что решение о строительстве агропромышленного комплекса вблизи Руденска в Пуховичском районе было принято чуть больше года назад. На площади порядка 160 га в течение 2016 — 2032 годов планируется построить несколько заводов по производству лизина, треонина, триптофана и комбикормов. В результате будет создано более 1 тыс. рабочих мест. Недавно правительство Беларуси запросило у Экспортно-импортного банка Китая льготный кредит на сумму в 628 млн долларов для реализации агропроекта под Минском. Хотя изначально у китайского банка планировалось запросить 853 млн долларов. Месяц назад БНБК согласилось предоставить Беларуси в залог имущество, которое будет создано при реализации инвестпроекта.

Помимо китайского льготного правительственного кредита, финансирование проекта планируется осуществлять за счет коммерческого кредита банка Китая на сумму 50 млн долларов, займов акционеров на сумму 20 млн долларов, а также за счет средств новых акционеров на сумму 35 млн долларов.

В числе инвесторов проекта называются крупнейший китайский производитель и продавец продуктов питания Cofco, а также строительная и инженерная компания CITIC Construction, которая входит в состав одной из крупнейших государственных инвестиционных корпораций Китая CITIC Group.

Сейчас CITIC Construction выступает генеральным подрядчиком проекта. В числе новых акционеров также хотят видеть компании из Объединенных Арабских Эмиратов Al Salaam Biotech Resources и Al Ziad Agro International.

По информации TUT.BY, создание БНБК лоббировали структуры, связанные с бывшим руководством Кыргызстана. Однако в Миноблисполкоме, которому до недавних пор принадлежало 33% акций БНБК, опровергали информацию о причастности к проекту беглого экс-президента Кыргызстана Курманбека Бакиева, который в 2010 году получил белорусское гражданство.