Песочница для избранных или спасение для страны. 10 простых вопросов о революционном ИТ-декрете

Принятый в конце прошлой неделе декрет о цифовизации экономики вызвал взрыв полемики еще до публикации полного текста. Первые заключения юристов в пользу принятого в Беларуси документа, а мировые СМИ впервые в истории массово заинтересовались опытом нашей страны в регулировании этой быстрорастущей и весьма перспективной сферы. Но вместе с оптимизмом (у многих — наверняка чрезмерным) появились и первые вопросы. Ответить на них TUT.BY помогли разработчики документа и представители IT-компаний.

Сделали песочницу для избранных! А остальной экономике, что, не нужны нормальные условия, современные нормы права, дебюрократизация? Нужны. Поэтому, к примеру, в декрете прямо записано: «Провести в рамках Парка высоких технологий правовой эксперимент для апробации новых правовых институтов на предмет возможности их имплементации в гражданское законодательство». Остальные компании также смогут воспользоваться элементами английского права после апробации на ПВТ. Для этого при Минэкономике с марта 2017 года работает межведомственная рабочая группа по реформированию законодательства о хозяйственных обществах, в частности, Гражданского кодекса. Опцион и конвертируемый заем обсуждается в этой группе и включен в проект закона. Однако многим не придется ждать и этих изменений — в новом декрете Парк наконец-то расширяется и на другие высокие технологии, включая медицинские технологии, биотех, авиационные и космические технологии, робототехнику, системы беспилотного управления транспортными средствами. То есть наши машиностроительные предприятия, к примеру, вполне могут работать в Парке над совместными передовыми проектами в сфере транспорта. Для производственных и других наукоемких проектов в Беларуси также действует специальный индустриальный парк с нулевыми налогами «Великий камень», куда также может вступить любая компания, проходящая про его критериям.

Но дополнительные льготы вы все-таки просите? Да, декретом предусмотрены дополнительные льготы. Но только чтобы была возможность работать продуктовым компаниям. Например, для того, чтобы продать приложение, нужно купить рекламу. Google и Facebook — крупнейшие рекламные площадки. По действующему законодательству на каждые 100 долларов, которые нужно заплатить за рекламу — нужно заплатить 20 долларов НДС и 15 долларов налога на прибыль иностранной организации. Конкуренты из зарубежных стран эти налоги не платят. Это делает невозможным продвижение продукта на внешних рынках. Соответственно, невозможна продуктовая модель бизнеса.

В этот ваш ПВТ не вступить! Закрытый клуб! В ПВТ уже входит около 200 компаний, причем регулярно принимаются новые члены. Вступление в ПВТ при соответствии критериям — не сложнее, чем получение кредита в приличном банке. Только за 2017 год в ПВТ вступили более 30 компаний. Сейчас единственное опасение вызывает лишь возможный наплыв новых резидентов, но с этим вопросом Администрация ПВТ обещает справиться.

Стартапу от этого декрета какой толк, если он не в ПВТ? Даже для стартаперов, которые находятся на самой ранней стадии (есть группа людей, но еще нет компании, выручки, инвесторов) открыты двери бизнес-инкубатора ПВТ. Например, именно там около года развивался проект, предполагающий использование искусственного интеллекта для сельского хозяйства — OneSoil. Кроме того, стартапы могут также воспользоваться институтами английского права: «Субъекты малого предпринимательства, являющиеся организациями, осуществляющими деятельность в сфере технологий V и VI технологических укладов, вправе заключать с нерезидентами Республики Беларусь договоры конвертируемого займа в порядке и на условиях, указанных в подпункте 5.1 пункта 5 настоящего Декрета».

Кому же и как декрет создаст новые рабочие места, если программистов уже сейчас не хватает, а больше их выпускать вряд ли станут? Уже сейчас в минском EPAM из 8000 сотрудников около 1500 — это не программисты, хотя это крупнейшая сервисная компания по разработке ПО. Для того, чтобы сделать продукт, иногда достаточно и трех программистов. Но кроме них нужны маркетологи, продавцы, юристы, бухгалтеры и финансисты, порой — и десятки сотрудников в службе поддержки. С принятием декрета можно будет управлять таким международным бизнесом непосредственно из Беларуси, а значит и рабочие места будут создаваться здесь, а не на Кипре или в США.

Декрет пролоббировали себе несколько человек, которым были нужны льготы или которые играют на курсе биткоина! В разработке декрета принимали участие несколько крупных юридических и консалтинговых компаний с опытом участия в M&A сделках, свои предложения вносили все резиденты ПВТ, а также зарубежные эксперты и компании, вроде израильского фонда ATOORO, который планирует начать работу в Беларуси. Всего документ готовило более ста человек, в том числе сотрудники министерств и ведомств, включая МНС, силовые структуры, Нацбанк.

Разрешение ICO и криптовалют — это сигнал всем мошенникам, которые ринутся в Беларусь и устроят оффшорную помойку! Все, что касается криптовалют пока разрешили только в ПВТ. На входе в ПВТ есть «фейс-контроль» в виде Наблюдательного совета, который проводит процедуру, похожую на банковскую KYC — Know your customer («знай своего клиента»), которая осуществляется для установления благонадежности клиента. Любая новая технология привлекает мошенников и любителей наживы, ведь право всегда отстает от жизни. Когда появился интернет, появились интернет мошенники. Сейчас блокчейн мошенники привлекают деньги инвесторов, для реализации проектов. Потом они же забирают деньги и не реализуют проект. Фактически — уходят от ответственности, пользуясь законодательными пробелами. Но декрет № 8 не отменяется действие иных норм права — КоАП, УК и других. Мошенничество, отмывание денег и другие преступления преследуются по закону в любой стране. В Японии, Южной Корее, Сингапуре и других странах разрешены криптобиржи и они подчиняются внутренним законам этих стран. Что касается рынка ICO, то оно само претерпевает существенные изменения: криптопроекты будут все больше похожи на обычные венчурные стартапы, где 99% денег на создание продукта собирается не у большого числа физлиц с чеком 100 долларов, а у нескольких инвесторов с чеком по 1 миллиону. ICO в будущем — это 5−10 фондов, а не 2000 мелких — такую тенденцию уже видно по готовящимся крупным ICO. Физлица же будут вкладывать в такие фонды или вступать в Ассоциации бизнес-ангелов.

Что толку от декрета, когда у нас руководителей успешных предприятий продолжают сначала сажать, а потом разбираться, есть состав преступления или нет? Невозможно решить все проблемы страны одним декретом, а эта, пожалуй, самая наболевшая. Восстановить доверие бизнеса непросто, как и убедить отечественных и внешних инвесторов в том, что добросовестному предпринимателю в Беларуси опасаться нечему. Но движение в этом направлении власти уже делают. В частности, декрет № 7 обещает декриминализацию предпринимательской деятельности. На недавней встрече президента с представителями деловых кругов речь шла о том, чтобы сделать это в первом полугодии 2018 года.

Какая польза экономике от ПВТ, если резиденты платят такие маленькие налоги? Средний платеж с зарплаты одного сотрудника резидента ПВТ получается все равно выше среднего по стране. Но дело еще в том, что структура потребления валютной выручки ПВТ — около 1 млрд долларов в год — сильно отличается от других экспортных отраслей. ПВТэшный миллиард практически полностью потребляется внутри страны: около 750 млн идет непосредственно на зарплаты. А далее люди с этими зарплатами идут в магазины, пользуются сферой услуг, где 20% оседает в бюджете в виде НДС. Оставшиеся деньги выплачиваются подрядчикам, арендодателям, строительным организациям, юристам и т.д. Например, IT-компании выходят на первое место в Минске по арендуемым офисным площадям.

В мире пока нет общепринятого определения смарт-контракта. Зачем нам лезть впереди планеты всей и набивать шишки, если можно подождать, и сделать все как у людей? Любое решение — это соотношение риска и возможностей. То, что мы это делаем первыми в мире, дает имиджевую выгоду, подтверждает наши притязания на звание инновационной страны.

Чрезмерным оптимистам Чуда не произойдет. По крайней мере, мгновенного результата ждать не приходится. Декрет вступает в силу через три месяца, после этого еще какое-то время займет привлечение компаний, они будут знакомиться со страной, с условиями работы, начнут регистрироваться, привозить и нанимать людей. Эксперты говорят о том, что в лучшем случае через год что-то начнет прорастать. Для того, чтобы приходили мировые компании, Парку предстоит проделать колоссальную и скрупулезную работу по пиару за рубежом. Это работа сложная и небыстрая, потому что доверие не рождается мгновенно после публикации одной новости. А Беларуси не одинока в своем стремлении привлечь инвесторов. ПВТ — не панацея. Не стоит забывать и то, что общая предсказуемость страновых рисков, правоприменительная практика, судебная система - основополагающие элементы государства. Какими бы ни были сладкими условия, без этого инвесторов не заманить и не удержать. Для сдержанного оптимизма как минимум нужно дождаться внедрения обещанной декриминализации. Вся страна не станет ИТ. Оптимистичный, хотя и теоретически правдоподобный прогноз некоторых экспертов — рост до 100 000 сотрудников и 5 млрд выручки в течение 5 лет. Это много, но все еще не вся страна.

