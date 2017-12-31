В МАРТе думают разрешить посетителям приходить в кафе со своим спиртным

У Министерства антимонопольного регулирования и торговли есть планы разрешить посетителям объектов общепита приносить с собой спиртное. Об этом заявил глава МАРТа Владимир Колтович в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1».

— Такие планы у нас есть. Это вполне допустимо, — сказал Колтович, отвечая на вопрос о разрешении проноса своего спиртного в кафе. — Зачем друг друга обманывать. На свадьбу многие приносят свое. Какая проблема это сделать, если хозяин кафе говорит, что вы можете прийти со своим спиртным. Главное, чтобы оно не было контрафактным.

Министр напомнил, что декрет № 7 существенно сократил перечень санитарных и пожарных норм и правил для объектов общепита. Он считает, что новые правила позволят удешевить стоимость вхождения в этот бизнес. Владимир Колтович уверен, что качество блюд и обслуживания от этого не пострадает. «Мы исходили из того, что свободные условия вхождения в этот бизнес привлекут инициативных людей. Конкуренция заставит выжить сильнейшего», — отметил он.