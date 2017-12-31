ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В МАРТе думают разрешить посетителям приходить в кафе со своим спиртным

31.12.2017 22:04 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

У Министерства антимонопольного регулирования и торговли есть планы разрешить посетителям объектов общепита приносить с собой спиртное. Об этом заявил глава МАРТа Владимир Колтович в программе «Главный эфир» на телеканале «Беларусь 1».

— Такие планы у нас есть. Это вполне допустимо, — сказал Колтович, отвечая на вопрос о разрешении проноса своего спиртного в кафе. — Зачем друг друга обманывать. На свадьбу многие приносят свое. Какая проблема это сделать, если хозяин кафе говорит, что вы можете прийти со своим спиртным. Главное, чтобы оно не было контрафактным.

Министр напомнил, что декрет № 7 существенно сократил перечень санитарных и пожарных норм и правил для объектов общепита. Он считает, что новые правила позволят удешевить стоимость вхождения в этот бизнес. Владимир Колтович уверен, что качество блюд и обслуживания от этого не пострадает. «Мы исходили из того, что свободные условия вхождения в этот бизнес привлекут инициативных людей. Конкуренция заставит выжить сильнейшего», — отметил он.

 
 
Ссылка на источник 128
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владимир Колтович уверен, что качество блюд и обслуживания от этого не пострадает. "Мы исходили из того, что свободные условия вхождения в этот бизнес привлекут...

Комментарии

 
Новости дня
Новости экономики
 
Трамп уверен, что биржи США выросли за год благодаря его избранию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика