Повышенная ставка подоходного налога отменяется: что нужно знать бизнесу

Источник материала: ProBusiness

Планы по введению максимальной ставки подоходного налога в 40%, активно обсуждавшиеся в прошлом году, не получили поддержки. Вместо этого в 2026 г. в Беларуси ожидается переход на трехуровневую шкалу налогообложения личных доходов с предельной ставкой 30%. Роман Шпаковский, ADIT, адвокат МГКА, рекомендованный юридической фирмой Legaltax, имеющий 15-летний опыт работы с бизнесом, помог разобраться в ключевых изменениях, которые затронут не только высокие зарплаты, но и доходы от дивидендов, аренды и других источников.

Основное: новая шкала для «сверхдоходов»

Главное изменение — отказ от двухуровневой системы и введение трехуровневой. Это означает, что вместо ставок 13% (до 220 000 BYN в год) и 25% (свыше 220 000 BYN), с 2026 года появятся следующие пороги:

0 – 350 000 BYN: базовая ставка (13%).

350 000 – 600 000 BYN: ставка 25%.

Свыше 600 000 BYN: ставка 30% (ранее рассматривался вариант 40%).

Важное уточнение для бизнеса: для дивидендов ставка в 30% применяться не будет. К ним будет относиться только два уровня: 13% (до 350 000 BYN) и 25% (свыше этой суммы).

Значительно расширен перечень доходов, которые будут учитываться при расчете «сверхдоходов». Помимо заработной платы и дивидендов, в эту базу теперь включаются:

проценты по займам;

доходы нотариусов и адвокатов от частной практики;

вознаграждения членов совета директоров (наблюдательных советов);

доходы от сдачи в аренду (найма) имущества.

Эти изменения направлены на унификацию налогообложения высоких личных доходов независимо от их источника и закреплены в проекте Закона «О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Беларусь», который готовится ко второму чтению в Палате представителей.

Дополнительные важные изменения: подарки, доходы от облигаций, компенсации за износ транспорта или имущества, «бесшовный» переход из ИП в юрлицо, двойное налогообложение дивидендов

Налогообложение подарков. Повышается необлагаемый лимит для подарков от не родственников: до 6 000 BYN от резидентов и еще 6 000 BYN от нерезидентов Беларуси в год (ранее общий лимит составлял около 11 500 BYN). Подарки от близких родственников по-прежнему не ограничены. Льгота по доходам от облигаций. Для применения освобождения от подоходного налога будут установлены более строгие критерии. Льгота будет действовать только для облигаций, выпущенных на срок более года, при условии, что в течение первого года их досрочное погашение невозможно. Это должно исключить схемы с использованием краткосрочных бумаг. Налог на компенсацию за износ. Облагаться налогом начнут компенсации, выплачиваемые работникам за использование их личного транспорта или имущества в служебных целях, если они превышают нормы, установленные законодательством. «Бесшовный» переход из ИП в юрлицо. Вводится важная для предпринимателей норма: при преобразовании ИП в компанию собственник сможет без дополнительных налоговых последствий изъять переданное в уставный фонд имущество (включая недвижимость). Раньше такая передача могла приводить к значительным налоговым потерям. Решение проблемы двойного налогообложения дивидендов. Исправлена ранее озвученная экспертами проблема, когда при сквозном перечислении дивидендов через цепочку компаний происходило их избыточное налогообложение по повышенной ставке. Теперь при окончательном распределении дохода бенефициару будет учитываться налог, уже уплаченный промежуточными компаниями.

Таким образом, вместо резкого повышения ставки до 40% власти пошли по пути модификации и детализации системы. Бизнесу и высокооплачиваемым специалистам стоит готовиться к более сложному, но прогнозируемому режиму налогообложения с 2026 г.