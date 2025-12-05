|
Повышенная ставка подоходного налога отменяется: что нужно знать бизнесу
05.12.2025
Планы по введению максимальной ставки подоходного налога в 40%, активно обсуждавшиеся в прошлом году, не получили поддержки. Вместо этого в 2026 г. в Беларуси ожидается переход на трехуровневую шкалу налогообложения личных доходов с предельной ставкой 30%. Роман Шпаковский, ADIT, адвокат МГКА, рекомендованный юридической фирмой Legaltax, имеющий 15-летний опыт работы с бизнесом, помог разобраться в ключевых изменениях, которые затронут не только высокие зарплаты, но и доходы от дивидендов, аренды и других источников.
Основное: новая шкала для «сверхдоходов»
Главное изменение — отказ от двухуровневой системы и введение трехуровневой. Это означает, что вместо ставок 13% (до 220 000 BYN в год) и 25% (свыше 220 000 BYN), с 2026 года появятся следующие пороги:
Важное уточнение для бизнеса: для дивидендов ставка в 30% применяться не будет. К ним будет относиться только два уровня: 13% (до 350 000 BYN) и 25% (свыше этой суммы).
Значительно расширен перечень доходов, которые будут учитываться при расчете «сверхдоходов». Помимо заработной платы и дивидендов, в эту базу теперь включаются:
Эти изменения направлены на унификацию налогообложения высоких личных доходов независимо от их источника и закреплены в
Дополнительные важные изменения: подарки, доходы от облигаций, компенсации за износ транспорта или имущества, «бесшовный» переход из ИП в юрлицо, двойное налогообложение дивидендов
Таким образом, вместо резкого повышения ставки до 40% власти пошли по пути модификации и детализации системы. Бизнесу и высокооплачиваемым специалистам стоит готовиться к более сложному, но прогнозируемому режиму налогообложения с 2026 г.
