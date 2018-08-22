Лукашенко: Новые проблемы у Беларуси и России не появляются в последнее время

У Беларуси и России есть проблемы, которые решаются быстро или долго не решаются. Но новые проблемы в последнее время не появлялись, заявил президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с президентом России Владимиром Путиным 22 августа в Сочи.



Фото: пресс-служба президента Беларуси

«Нам действительно есть о чем поговорить. Но я бы не сказал, что у нас накапливаются проблемы. У нас проблемы есть, которые решаются быстро или долго не решаются. Но новые проблемы, к счастью, не появляются, как я проанализировал, за последнее время. Тем не менее эти проблемы без нас никто не решит. И некоторые проблемы и не наши приходится решать, как у нас часто с вами бывает. Поэтому действительно есть о чем поговорить. И я буду рад, если вы пополните мои знания в плане международных отношений, ваших встреч, ваших впечатлений и совместных действий на международной арене», — передает слова Лукашенко пресс-служба президента.

Лукашенко поблагодарил Путина за приглашение «приехать, немного отвлечься от житейских президентских проблем». «Я ежегодно бываю здесь. Здесь клочок земли Беларуси. И я при любом удобном случае стараюсь сюда приехать для того, чтобы на 3−4 дня отойти от тех проблем, которые всегда накапливаются. Они одинаковы везде. И у вас их хватает, только в больших объемах», — отметил глава белорусского государства.



Фото: пресс-служба Кремля

Владимир Путин отметил, что рад встретиться с президентом Беларуси и с глазу на глаз обсудить вопросы, касающиеся развития двустороннего сотрудничества и взаимодействия в различных интеграционных форматах, проблематику международной повестки дня.

«Мы с вами встречаемся регулярно, но тем не менее каждая из этих встреч имеет значение и очень важна для нас», — подчеркнул он.

Путин отметил, что президентов сегодня еще ждет спортивная программа. Ранее сообщалось, что они посетят девятый международный турнир по профессиональному боевому самбо «Платформа S-70».

Позже выяснилось, что Путин приехал на турнир без Лукашенко. Пресс-секретарь российского президента дмитрий Песков заявил, что «ничего не случилось».

«У Лукашенко были другие планы. Переговоры прошли очень хорошо», — передает его слова РИА Новости .