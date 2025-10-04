ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Как справиться с токсичными людьми

04.10.2025 08:01 — Разное | ProBusiness  
Источник материала: ProBusiness


Pixabay.com

Иногда случается форс-мажор или человеческий фактор и все идет не по плану. Но часто, к сожалению, происходит банальная токсичная коммуникация, которая не просто подрывает доверие между участниками диалога, а обесценивает, оскорбляет их. Кстати, манипуляции лестью туда же. «Про бизнес» сделал подборку высказываний, которые могут вызвать всплеск гнева даже у флегматика. В общем, составили список токсичных фраз и тут же перевод на человеческий, а также что можно сделать, чтобы «токсики» не портили вам жизнь.

Клиенты, которые были у каждого

Это не по-партнерски: вы должны делать все, что мы хотим, ваши условия, возможности и принципы — второстепенный вопрос.

Давайте то же самое, только у нас бюджет 10% от вашей суммы: мы можем платить, но не вам.

Давайте сейчас бесплатно, а потом мы будем с вами работать на коммерческой основе: работает ли такая схема в банках и супермаркетах?

Давайте бесплатно, для вас это будет полезный кейс: так и хочется процитировать классика — не для нас, а для вас. Кейс действительно полезный, который экономит бюджеты заказчика.

У нас нет ТЗ, но вы же профессионалы: мы сами не знаем, чего хотим, но виноваты будете вы.

Нам нужно сделать быстрее, потому что горят сроки: за день до дедлайна, о котором знали все два месяца.

У нас это в одну строку делается: лучший способ оскорбить специалиста и продемонстрировать свое полное непонимание его работы.


Pixabay.com

Коллеги, с которыми надо работать каждый день

Это не баг, это фича: попытка выдать проблему за упорно обдуманную идею.

Молчание в ответ на прямой вопрос в общем чате. Вместо простого «не знаю» или «уточню» — гробовое молчание, которое все равно придется прерывать повторным вопросом. Создает ощущение, что вас игнорируют.

Я зашиваюсь, устаю, у меня много работы — и все это только на публике и желательно при руководителе: те, кто так не жалуются, просиживать штаны. И кстати, в 90% случаев коллега находит возможность в рабочее время решать личные задачи.

Давайте оффтоп: классическое начало часового обсуждения «сериала» обо всем и ни о чем вместо пятиминутной планерки.

У нас тут душевная атмосфера, а не корпоративная машина: процессов нет, зарплаты нет, зато есть возможность расти.

Мы ценим каждого сотрудника: штамп, который автоматически вызывает недоверие.

Как вести себя с токсичными людьми?

1. Эмоциональная дистанция. Не вступайте в открытый конфликт. Сохраняйте спокойствие и не поддавайтесь на провокации.

2. Метод серого камня. Станьте «скучным» для токсичного человека. Отвечайте монотонно, без эмоций, чтобы лишить его «подпитки».

3. Стеклянная стена. Представьте, что между вами и токсичным человеком есть невидимая стена. Вы видите его, но не позволяете его словам и действиям влиять на вас.

4. Минимизация контактов. Сократите время общения с токсичными людьми. Если это коллега, старайтесь взаимодействовать только по рабочим вопросам.

5. Четкие границы. Обозначьте свои границы и не позволяйте их нарушать. Например, если коллега постоянно отвлекает вас от работы, вежливо, но твердо скажите: «Я занят, давайте обсудим это позже».

Полный гайд о том, как участвовать в неизбежной токсичной коммуникации читайте в нашем материале — как работать с токсичными людьми: стратегии и практические советы.

﻿
﻿
