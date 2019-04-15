Член французского Сената: Дружба Беларуси и Франции сегодня существует в контексте соседства с Россией

Источник материала: Tut.by

Беларусь и Франция готовы укреплять двусторонние отношения в различных сферах. Но напряженность в регионе и соседство с Россией создает определенный контекст в отношениях двух стран. Об этом во время визита в Минск заявил председатель группы дружбы «Франция-Беларусь», заместитель председателя комиссии по финансам Сената Франции Шарль Гене.





— Это впервые в истории, когда Сенат создал такую группу дружбы между Францией и Беларусью, что свидетельствует о том, что Франция хочет и готова сегодня укреплять связи с Беларусью. Конечно же, наша дружба сегодня существует в особенном контексте, поскольку не надо забывать, что сегодня рядом с вами живет ваш очень мощный и сильный сосед [Россия], и что в самом регионе существует определенная напряженность. Но это не мешает нам иметь открытые отношения, но быть в некоторых вопросах особенно осторожными, — сказал господин Гене.

Французские делегаты заявили, что сегодня готовы развивать сотрудничество в наиболее перспективных сферах: лесной промышленности, туризме, сфера искусственного интеллекта и новейших технологий. Шарль Гене также обратил внимание на то, что в диалоге Беларусь-Франция есть и деликатные моменты. В частности, желание Беларуси «жить вместе с Европой».





— Вам, конечно же, надо будет пройти определенную эволюцию. И если мы говорим о таком вопросе, как смертная казнь, то тут нужно понимать, что у каждой страны существует своя история, каждая страна живет по своему собственному ритму, даже если мы иногда надавливаем на эти чувствительные вопросы, — отметил Шарль Гене.

Глава Совета Республики Михаил Мясникович отметил, что белорусская стороная хочет обсудить с французскими коллегами также вопросы о взаимной поддержке на международных площадках.





— В том числе и в рамках работы Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Мы на летнюю сессию готовим соответствующую резолюцию по науке и инновациям. Полагаю, французские парламентарии поддержат белорусские инициативы, — сказал Мясникович.

Сегодня Минск с официальным визитом посещает делегация французских парламентариев, в которую вошли председатель группы дружбы «Франция — Беларусь» Шарль Гене, заместитель председателя комиссии по финансам Сената Франции Жан Бизе, председатель комиссии по европейским делам сената Франции Винцент Эбле. В Минске у них прошла встреча в Совете Республики, а также запланированы встречи в МИД, ПВТ, на завода «БЕЛАЗ».