ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Член французского Сената: Дружба Беларуси и Франции сегодня существует в контексте соседства с Россией

16.04.2019 12:13 — Новости Экономики | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Беларусь и Франция готовы укреплять двусторонние отношения в различных сферах. Но напряженность в регионе и соседство с Россией создает определенный контекст в отношениях двух стран. Об этом во время визита в Минск заявил председатель группы дружбы «Франция-Беларусь», заместитель председателя комиссии по финансам Сената Франции Шарль Гене.


— Это впервые в истории, когда Сенат создал такую группу дружбы между Францией и Беларусью, что свидетельствует о том, что Франция хочет и готова сегодня укреплять связи с Беларусью. Конечно же, наша дружба сегодня существует в особенном контексте, поскольку не надо забывать, что сегодня рядом с вами живет ваш очень мощный и сильный сосед [Россия], и что в самом регионе существует определенная напряженность. Но это не мешает нам иметь открытые отношения, но быть в некоторых вопросах особенно осторожными, — сказал господин Гене.

Французские делегаты заявили, что сегодня готовы развивать сотрудничество в наиболее перспективных сферах: лесной промышленности, туризме, сфера искусственного интеллекта и новейших технологий. Шарль Гене также обратил внимание на то, что в диалоге Беларусь-Франция есть и деликатные моменты. В частности, желание Беларуси «жить вместе с Европой».


— Вам, конечно же, надо будет пройти определенную эволюцию. И если мы говорим о таком вопросе, как смертная казнь, то тут нужно понимать, что у каждой страны существует своя история, каждая страна живет по своему собственному ритму, даже если мы иногда надавливаем на эти чувствительные вопросы, — отметил Шарль Гене.

Глава Совета Республики Михаил Мясникович отметил, что белорусская стороная хочет обсудить с французскими коллегами также вопросы о взаимной поддержке на международных площадках.


— В том числе и в рамках работы Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Мы на летнюю сессию готовим соответствующую резолюцию по науке и инновациям. Полагаю, французские парламентарии поддержат белорусские инициативы, — сказал Мясникович.

Сегодня Минск с официальным визитом посещает делегация французских парламентариев, в которую вошли председатель группы дружбы «Франция — Беларусь» Шарль Гене, заместитель председателя комиссии по финансам Сената Франции Жан Бизе, председатель комиссии по европейским делам сената Франции Винцент Эбле. В Минске у них прошла встреча в Совете Республики, а также запланированы встречи в МИД, ПВТ, на завода «БЕЛАЗ».

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 92
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По словам французского сенатора, в диалоге Беларусь-Франция есть и деликатные моменты. В частности, желание Беларуси «жить вместе с Европой».
 
Новости дня
Новости экономики
 
ТВЭЛ: Топливо для БелАЭС готово к отгрузке
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Экономики

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

15.04.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
16.04.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска

Архив (Новости Экономики)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика