ТОП-5 растущих бизнес-моделей со всего мира

Пока одни ищут новые «спинеры» на маркетплейсах и кофейнях, с другой стороны хорошие деньги делаются компаниями на решении фундаментальных проблем. Мы привыкли думать, что это происходит только с крупными компаниями, которые большие и давно на рынке. Но сейчас время, когда появляется много новичков, чьи бизнес-идеи лежат на поверхности — например в горах старых покрышек, в отходах руды и даже в нашем позвоночнике. Эта статья-обзор про пять реальных компаний из разных сфера со всего мира, которые уже сейчас создают сильные продукты и зарабатывают на своей бизнес-модели. Возможно, и вас вдохновят эти смелые истории.

Бизнес-модель 1. Альтернативное мясо из грибов

Продукт и Ценность

Enough — производитель альтернативного мяса из грибов. Компания решает одну из больших проблем человечества — где взять белок, не превращая планету в одну большую ферму, включая влияние этих ферм на экологию и озоновый слой планеты. Производители берут грибы, «кормят» их сахаром в гигантских ферментерах, словно пиво варят, и на выходе получают тонны белковой массы ABUNDA. Научное животноводство, которое уже начинает поджимать традиционное.



Бизнес-модель и Рынок

Бизнес-модель — я бы назвал ее «умный B2B». Они не лезут со своим брендом на полки супермаркетов и не воюют за внимание конечного потребителя. Вместо этого они становятся поставщиком сырья для гигантов вроде Unilever или M&S. По сути продают «белковый порошок», из которого те уже лепят свои «альтернативные» сосиски и наггетсы, которые поставляют в сети и в рестораны с кафе. Инвестиции в € 40 млн, которые привлекли Enough, это только начало. Мировой рынок альтернативного белка двигается к оценке в $ 250−300 млрд. к 2030 г. А вот рынок СНГ пока что погрешность. Прямой оценки этого рынка пока нет в нашем ГЕО.

Вывод: Интересно, что это нужно скорее не веганам-активистам, а большим корпорациям, чтобы заткнуть дыры в своих ESG-отчетах, а еще оседлать тренд на «осознанное потребление» и параллельно снизить издержки на закупку сырья, сохраняя текущую стоимость на полке. Сама же технология работает, и работает эффективно: минимум воды, минимум земли, максимум белка на выходе. В итоге чистый продукт и плюсовая экономика. Мы веками смотрели на фермерство как на один из основных способов кормить цивилизацию, а по факту этот процесс сейчас стало возможно заменить.

Бизнес-модель 2. Бактерии-«шахтеры», которые превращает отходы в золото

Продукт и Ценность

Maverick BioMetals делает то, о чем металлурги и не мечтали лет 5−10 назад. Они не взрывают скалы, не спускаются на смену в шахты и не жгут топливо тоннами, чтобы поднять руду на самосвалах из котлована. Вместо этого они «натравливают» армию голодных бактерий на руду и промышленные отходы. Эти микроскопические создания буквально «добывают» из камня медь, литий, никель, и даже золото.



Бизнес-Модель и Рынок

Бизнес-модель, на мой взгляд, простая и верная для такого deep tech. Они не строят свои шахты, а продают «закваску» бактерий и технологию правильной работы с ними. Их клиенты — неповоротливые горнодобывающие компании-гиганты, сидящие на горах отходов руды, из которых традиционными методами уже ничего не вытащить. Maverick приходит и говорит: «Мы можем извлечь из вашего мусора еще 20−30% ценных металлов». Именно такой процент они заявляют в некоторых своих пресс-релизах. Экологичный и очень денежный B2B бизнес. Их главный продукт называется LithX, и представляет собой более эффективный выщелачиватель, ​​прикладная биология на службе у промышленности.

Уже $ 9,64 млн инвестиций вложено в эту компанию, и это деньги на пилотную установку и R&D. Для рынка добычи полезных ископаемых и редкоземельных металлов это просто копейки. Реальный рынок для такого бизнеса — сотни миллиардов долларов. Это вся мировая потребность в металлах для аккумуляторов, электроники, ВПК и т.д.

Этот бизнес и про экологию, и про геополитику. Западные компании постоянно ищут способы избавиться от зависимости в поставках редкоземельных металлов из Китая. И такая компания как Maverick дает им этот шанс. И те кто смогут у себя создать такую же технологию смогут добывать больше из того что уже получается.

Вывод: Такое решение нужно, в первую очередь, правительствам и корпорациям, чтобы обеспечить «технологический суверенитет». Это решает сразу три задачи: утилизирует отходы, снижает экологический ущерб и дает дополнительный доступ к критически важному сырью, которое лежит прямо под ногами, в отходах, про которые уже забыли. Получается, что самая «зеленая» технология та, что позволяет добывать еще больше металлов, но делать это с чистой совестью.

Бизнес-модель 3. Как старые покрышки «отжимают» миллиардный рынок у бетона

Продукт и Ценность

С точки зрения бизнес-процессов такие стандартные железобетонные блоки для временных ограждений становятся уже крайне неэффективным продуктом. Они тяжелые, что напрямую увеличивает затраты на логистику и требует привлечения грузоподъемной техники для монтажа и демонтажа. А еще хрупкость материала ведет к регулярной порче и необходимости замены, что закладывается в смету как постоянные издержки.

Продукт Pretred предлагает решение этих операционных проблем. Они делают модульные барьерные системы, производимые из переработанной резины . Вот их основные ключевые свойства, которые указывает сам производитель:

низкий вес: снижает стоимость транспортировки и позволяет осуществлять монтаж силами 2−3 рабочих без спецтехники, что значительно снижает стоимость установки и эксплуатации;

высокая прочность и упругость: в отличие от бетона, резина амортизирует удары, что минимизирует повреждения как самого барьера, так и транспортного средства при ДТП. Это увеличивает срок службы изделия;

многоразовость: долговечность и простота монтажа (и демонтажа) делают эти барьеры идеальным многоразовым инвентарем. И после стройки их гораздо легче переместить в другое место или продать.

Таким образом, основная ценность продукта это прямое снижение операционных затрат на всех этапах жизненного цикла ограждения, которое можно посчитать в деньгах.



Бизнес-Модель и Рынок

На мой взгляд, главное в бизнес-модели Pretred — это смещение фокуса внимания с продажи расходного материала (такого как бетонные блоки) на продажу условно долгосрочного и мобильного актива. Для конечного потребителя это означает переход от снижение операционных затрат, которые окупаются за счет последующей экономии.

Инвестиции, полученные Pretred в размере $ 4 млн, направлены на решение двух основных задач: масштабирование производственных мощностей для удовлетворения спроса и построение каналов сбыта.

Глобальный рынок дорожных барьерных систем оценивается примерно в $ 20 млрд. Сегмент временных ограждений для строек, дорожных работ и мероприятий составляет значительную долю этого рынка, и именно здесь у продукта Pretred максимальное конкурентное преимущество. Если посмотреть на рынок СНГ, то он представляет собой большую, практически неосвоенную территорию с высоким потенциалом из-за больших объемов строительства и накопленных проблем с утилизацией шин.

Вывод: Такого типа продукты могут быть интересны компаниям, которые работают в сферах строительства и ремонта больших объектов. Создание таких продуктов в СНГ может быть экономически и, даже, экологически оправдано. Основной вывод для предпринимателей в СНГ — это сильное и перспективное направление, но оно достаточно капиталоемкое. И здесь придется надеяться или на свой капитал или на инвестиции. Стратегия выхода на рынок с таким решением должна быть сфокусирована на прямых B2B-продажах с предоставлением детальных расчетов совокупной стоимости владения (TCO) для финансовых директоров и руководителей проектов, так как этот продукт позволяет строительным компаниям превратить постоянную статью расходов в собственный мобильный актив.

Бизнес-модель 4. $ 400 млн на то, чтобы лечить спины ваших сотрудников через смартфон

Продукт и ценность

Абсентеизм — это отсутствие на работе сотрудника, а презентеизм — это когда сотрудник на работе, но он неэффективен по причине сниженной работоспособности из-за плохого самочувствия, болезни или других факторов, мешающих эффективному выполнению работы. Другими словами, человек физически на работе, но не может работать на полную мощность. И одной из самых частых причин в этих случаях являются — боли в спине, суставах и мышцах (опорно-двигательный аппарат — ОДА). Для любого бизнеса это прямые финансовые потери. Традиционное лечение, которое применяется — это походы к физиотерапевту.

Hinge Health создает цифровую платформу, которая берет на себя весь цикл лечения проблем с ОДА. Она комбинирует два ключевых элемента:

технологии: мобильное приложение с программами упражнений и датчики движения для контроля их правильного выполнения, через камеру смартфона;

персональное сопровождение: каждого пациента ведет команда из физиотерапевта и коуча по здоровью. Он может задавать вопросы.

В итоге у компании еще собираются данные, чтобы улучшать программы и предлагать максимально эффективные решения пользователям. Главный клиент в этом случае — крупные работодатели и страховые компании, которые платят по счетам за лечение сотрудников.



Бизнес-Модель и Рынок

Бизнес-модель здесь — это классический B2B. Hinge Health продает свои услуги крупным компаниям. Их главный аргумент при продаже — это возврат на инвестиции (ROI), про что они говорят в разных источниках. Они приходят к условному «Amazon» или «Google» и говорят: «Вы тратите или теряете $ 10 млн в год на отсутствие ваших сотрудников на работе и лечение проблем с ОДА. Мы снизим эти затраты на 20−30%».

Компания привлекла уже $ 400 млн инвестиций, что говорит о потенциале и размерах рынка. Это уже не деньги на «стартап», это деньги для развития и роста проверенной и доказанной модели бизнеса.

Деньги идут на расширение штата врачей и коучей, R&D и, главное, на агрессивные продажи корпоративным клиентам. Рынок огромен и глобальные затраты на лечение болезней ОДА исчисляются сотнями миллиардов долларов. Сегмент именно цифровых решений для этой сферы, по оценкам зарубежных аналитиков, уже превысил $ 4 млрд. и растет хорошими темпами в 9−12% в год.

Вывод: В СНГ модель корпоративного страхования развита слабее, чем в США, поэтому прямой заход через страховые компании может быть не так эффективен. Однако проблема низкой производительности и больничных стоит очень остро. И ключом к рынку могут стать прямые продажи крупным работодателям (промышленность, IT, ритейл), демонстрируя на цифрах, сколько они теряют из-за болезней сотрудников и как программа может вернуть эти деньги через повышение производительности. И здесь продавать нужно не «здоровье», а «бесперебойную работу персонала».

Бизнес-модель 5. $ 55 млн на «заглушку» для позвоночника, которая экономит деньги страховых и пациентов

Еще одна модель в медицинском направлении, так как это одно из важнейших направлений в мире, которое стабильно получает инвестиции и растет. А продукты становятся решением для миллионов пациентов, врачей, клиник, страховых и компаний.

Продукт и Ценность

Операция по удалению грыжи межпозвоночного диска (дискэктомия) является одной из самых распространенных в мире. С другой стороны, у нее есть риск повторного проведения — у значительного числа пациентов (до 25−30% в группе риска) грыжа возникает снова на том же месте, это рецидив. Для пациента появляется новая боль и новая, часто более сложная, операция. И как следствие для него же, и еще для страховой появляются дополнительные, двойные расходы.

Barricaid предлагает свой вариант решения. Это титановая «заглушка» или «барьер», который хирург устанавливает в отверстие диска сразу после удаления грыжи. Он физически перекрывает слабое место, не давая внутреннему содержимому диска снова вылезти наружу. Это не лечение грыжи, а ее профилактика, которая значимо снижает риск появления рецидива в течение 5 лет. И самое важное, что их отличает от аналогичных решений — имплант Barricaid позволяет сохранить большую часть межпозвоночного диска пациента.

Целевая аудитория здесь следующая:

нейрохирурги и спинальные хирурги, которые получают надежный инструмент для улучшения результатов своей работы;

руководители клиник, которые могут предложить своим пациентам более надежную и предсказуемую услугу;

сами пациенты, которые получают более надежное решение для своего здоровья и снижают риск повторной операции.



Бизнес-Модель и Рынок

Бизнес-модель здесь абсолютно понятная: продажа высокотехнологичного медицинского изделия (импланта) клиникам и больницам. Ключевой аргумент для продажи — это клинически доказанная эффективность. У компании есть серьезные исследования, показывающие, что их имплант снижает риск повторной операции в разы.

Они получили инвестиции в $ 55,5 млн и это уже не на разработку, это деньги на коммерциализацию: маркетинг, обучение хирургов, получение разрешений в разных странах и построение сети дистрибуции. Рынок огромен, так как ежегодно в мире проводятся сотни тысяч операций по удалению грыжи. Если даже небольшой процент этих операций будет проводиться с использованием Barricaid или аналогов, то это создает многомиллионный денежный поток. Если посчитать стоимость одной повторной операции, то экономия для пациентов и для страховых компаний очевидна, а значит, за такие решения будут быстро и понятно платить.

Вывод: Компания решает реальную, дорогую и болезненную проблему. Вместо того чтобы просто «убрать проблему», хирурги теперь могут «укрепить слабое место». Главный вывод для СНГ — возможно, пациенты не всегда готовы платить за премиальные услуги, даже понимая, что это их здоровье, но есть большой, растущий сектор частной медицины. Для частной клиники предложение «операции с гарантией от рецидива» — это сильное и понятное конкурентное преимущество, которое дает возможность отстроиться от государственных больниц и привлечь платежеспособных клиентов. Решения, аналогичные Barricaid, дают с одной стороны имплант, а с другой маркетинговый инструмент, который позволяет продавать клиникам уверенность в глазах пациентов.

Что можно сказать про все эти модели и бизнесы?

Бизнес-модели достаточно кардинально отличаются друг от друга. Где-то в основе лежит сложный биотех, который требует миллионов инвестиций и команды ученых, а где-то операционная идея по переработке шин в ограждения. Некоторые из этих идей даже мне кажутся далекими и трудно воспроизводимыми в наших реалиях, но они безошибочно указывают только на одно — наш мир активно ищет и находит более умные, эффективные и часто более экологичные способы решать старые проблемы.

Главный вопрос, который я бы задал себе после прочтения — какой из этих подходов резонирует лично со мной? Возможно, вас вдохновит идея превращать отходы в ценное сырье или вы увидите потенциал в создании цифровых сервисов, которые экономят компаниям десятки тысяч бюджета. Для меня каждая из этих моделей — это доказательство того, что для большого бизнеса нужно лишь найти большую проблему и предложить для нее хорошее решение.