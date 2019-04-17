Исследование: В Беларуси резко выросло количество пророссийских пропагандистских ресурсов

Источник материала: Tut.by

Директор по исследованиям аналитического центра EAST Андрей Елисеев опубликовал результаты мониторинга «антибелорусской дезинформации и пропаганды» в интернете. Автор доклада «Кардинальные перемены в антибелорусской дезинформации и пропаганде: анализ количественных и качественных изменений» отмечает, что за последние два года появились новые «активные источники дезинформации», полностью посвященные событиям в Беларуси, их количество приближается к 15. Всего в Беларуси действует около 40 таких сайтов.

Андрей Елисеев — директор по исследованиям аналитического центра EAST. Член сетевой экспертной структуры iSANS, а также Younger Generation Leaders Network on Euro-Atlantic Security. Ранее — гостевой исследователь GMF, GLOBSEC Policy Institute и Финского института международных отношений, аналитик Белорусского института стратегических исследований Эти сайты автор условно разделил на четыре группы «по степени агрессивности и дезинформации».



Иллюстрация: доклад EAST

В докладе особое внимание Андрей Елисеев обращает на то, что в Беларуси появилась и действует полноценная координируемая сеть региональных сайтов: sozh.info (Гомель и регион), vitbich.org (Витебск), podneprovie-info.com и mogilew.by (Могилев), grodnodaily.net (Гродно), berestje-news.org и dranik.org (Брест), а также teleskop-by.org (общенациональное направление и одновременно своеобразный аналог по Минску и Минской области).

На этих ресурсах постоянно выходят материалы «содержащие язык вражды в отношении различных социальных, политических, религиозных, профессиональных групп населения Беларуси».

«Публикации используют агрессивную шовинистическую риторику, порой открыто ставят под сомнение существование самостоятельно белорусского этноса и языка, искажают и дискредитируют и искажают историю Беларуси», — считает автор доклада.



Иллюстрация: доклад EAST

По оценкам Елисеева, создание сети было завершено в 2018 году. Для ресурсов этой сети характерны несколько признаков: внешне нейтральное оформление; нейтральный новостной и развлекательный контент, заимствованный из других источников, разбавляется с собственными «крайне агрессивными» материалами, в которых авторы выступают за «радикальное сближение Беларуси с Россией» и за «общерусскую идентичность»; авторы используют не настоящие имена, а псевдонимы и так далее.

О чем пишут ресурсы этой сети

В исследовании Андрей Елисеев приводит многочисленные примеры «агрессивных» материалов: предложение разместить российское ядерное вооружение в Беларуси в рамках противостояния с Западом, введение в Беларуси российского рубля, прекращение диалога с Западом, размещение российских военных баз в Беларуси и введение уголовной ответственности за «разжигание страха за счет России».

В докладе указаны и материалы, которые содержат оскорбительные высказывания в отношении белорусского языка («белорусский язык был искусственно создан в начале XX века»), отрицают существование белорусского народа («белорусский народ является частью русского народа, белорусы — русские», «белорусского народа в конце 18-го столетия не существовало»), указывают на то, что Беларусь выросла за счет России («Советская Беларусь нелегитимно увеличила свою территорию, выключив в свой состав Витебщину»), оскорбительные высказывания в адрес «Погони» и БЧБ-флага и так далее.

В исследовании также есть примеры публикаций, «содержащих язык вражды в отношении ряда групп населения Беларуси», включая журналистов негосударственных изданий и блогеров, общественных активистов, представителей оппозиции, правозащитников, и даже сенатора Геннадия Давыдько.

Елисеев отмечает, что некоторые из материалов, публикуемых на этих ресурсах, откровенно нелепы: «белорусские чиновники — пятая колонна Запада», «Россия станет мишенью для уничтожения со стороны русофобской Беларуси», «ВИЧ не существует», «Евросоюз хочет присоединить Беларусь во избежание своего распада».

Кто стоит за региональной сетью?

Доменные имена четырех региональных сайтов (Vitbich.org, Podneprovie-info.com, Grodnodaily.net, Berestje-news.org) были приобретены в один день, 19 февраля 2018 года. В качестве владельца значится Aleksey Semenov (Алексей Семенов) из Московской области.



Иллюстрация: доклад EAST

Эти имя и фамилия совпадают с именем и фамилией сотрудника CIS-EMO, котоаря позиционирует себя как организация независимых наблюдателей за выборами. Алексей Семенов участвовал в миссиях CIS-EMO по наблюдению за выборами в непризнанных Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье. Директором CIS-EMO в 2003—2013 годах выступал Алексей Кочетков, в прошлом — редактор газеты РНЕ «Русской порядок». Работа CIS-EMO во главе с Кочетковым координировалась начальником управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными связями Сергеем Винокуровым, который позже стал заместителем главы Службы внешней разведки России.

Сеть региональных сайтов периодически размещают однотипные материалы про мероприятия CIS-EMO — например, про наблюдение за выборами на Мадагаскаре.

Владельцем гомельского сайта Sozh.info является Сергей Лущ, в прошлом — председатель организации «Русь молодая». Он, Станислав Бышок (CIS-EMO, предположительно, контролирует домены как минимум четырех сайтов региональной сети), Лев Криштапович (редактор Teleskop-by.org) — три из четырех сопредседателей Гражданской инициативы «Союз», образованной в Беларуси в 2018 году. Четвертый сопредседатель организации — Сергей Бабурин, бывший депутат Госдумы России, один из организаторов «Русских маршей», глава партии «Российский общенародный союз».

Одним из наиболее «агрессивных источников антибелорусской дезинформации и пропаганды с использованием языка вражды», по мнению автора исследования, является сайт общественных организаций российских соотечественников в Республике Беларусь «Вместе с Россией» Ross-bel.ru.



Иллюстрация: доклад EAST

Этот ресурс размещает материалы председателя и членов КСОРС (Координационного совета руководителей белорусских общественных объединений российский соотечественников), также отмечается, что посол России в Беларуси Михаил Бабич часто встречается с членами КСОРС — в том числе и с редакторами сайтов, упомянутых в исследовании. Владелец домена Ross-bel.ru — посольство России в Беларуси.