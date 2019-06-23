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Белорусскую «молочку» назвали лучшей 200 именитых шеф-поваров Европы

24.06.2019 16:52 — Новости Экономики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Белорусские молочные продукты вошли в число лучших в мире на престижной дегустации Superior Taste Award в Брюсселе, где участвовали сотни именитых шеф-поваров со всего мира. Три золотые звезды – высшую награду конкурса – от мэтров высокой кухни в четвертый раз получил греческий йогурт «Teos». Наград также удостоились сыры и творог компании «Савушкин продукт».

Три золотые звезды по градации International Taste Institute присуждаются лишь продуктам с «исключительным вкусом». Напомним, в прошлом году йогурт Teos получил «Crystal Award (хрустальную премию) за стабильно высокое качество и вкусовые свойства. Эксперты высоко оценили внешний вид, текстуру, запах и вкус этого белорусского продукта.

«Сразу бросается в глаза жемчужно-белый цвет этого йогурта. Его аромат мягкий и свежий. Сливочный вкус и легкая кислинка хорошо гармонируют между собой, создавая неповторимый вкус. «Teos» - очень нежный греческий йогурт», – пояснил свой выбор греческий шеф-повар Николас Цикнакос.

Европейским шеф-поварам также понравился выдержанный сыр «Брест-Литовск», который получил две золотые звезды конкурса и 87 баллов из 100 возможных. «Этот сыр производит неизгладимое впечатление. У него прекрасный цвет и ломкая, зернистая текстура. А его благородный аромат сочетается со сладковато-пряным послевкусием.  Сыр просто тает во рту, несмотря на свою внешнюю твердость, и способен стать прекрасным дополнением самой изысканной сырной тарелки», – призналась испанский шеф-повар и член дегустационной комиссии Кристина Фигера.

Золотой звезды удостоена сырная новинка «Брест-Литовск Пинский», набравшая во время дегустации 77 баллов. В число победителей премии Superior Taste Award вошел и творог «Савушкин хуторок» с 5% жирности – у него тоже золотая звезда конкурса и 78 баллов.

Лучшие продукты выбирали в Брюсселе методом слепой дегустации свыше 200 известных шеф-поваров, сомелье и профессиональных дегустаторов из более чем 20 стран мира. Организатором премии выступает International Taste Institute (Международный институт вкуса). В этом году они сертифицировали 1885 продуктов. Всего же на Superior Taste Award подано более 3000 продуктов со всего мира, то есть 40% участников остались без наград.  

Поскольку продукты дегустировали вслепую, экспертам не были известны ни бренды, ни страны происхождения. Оценка проводилась каждый дегустатором самостоятельно, причем в полной тишине. Баллы выставлялись по пяти критериям: первое впечатление, внешний вид, обоняние, вкус и текстура. Процесс дегустации организован таким образом, чтобы избежать необъективного или предвзятого мнения.

«Мэтры высокой кухни уже не первый год присуждают столь высокие оценки нашей молочной продукции. Для нас это важно и очень ценно, поскольку подтверждает, что мы предлагаем потребителям лучшую продукцию, соответствующую высшим мировым стандартам. В нынешнем году среди членов жюри – шефы мишленовских ресторанов, личные повара Британской королевы и президента Франции. Их выбор означает, что наши йогурты, сыры и творога по вкусу и качеству достойны самого изысканного стола. И мы рады предложить их нашим покупателям», – отметила директор по связям с общественностью ОАО «Савушкин продукт» Елена Бабкина.

«Савушкин продукт» поставляет молочные продукты примерно в 30 стран мира. Среди них – страны Евросоюза, Россия, Казахстан, Украина, ОАЭ, Сингапур, Южная Корея, Израиль, Китай, Гонконг и Япония. В общем объеме продаж экспорт занимает более 60%. В структуре экспортных поставок преобладают готовые к употреблению продукты: питьевое молоко, творог, сметана, йогурты и сыры.

 

 
Теги: Брест
 
 
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Белорусские молочные продукты вошли в число лучших в мире на престижной дегустации Superior Taste Award в Брюсселе, где участвовали сотни именитых шеф-поваров со всего...
 
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