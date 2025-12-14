Итоги недели на портале

Источник материала: ProBusiness

Торговый дефицит в $ 5,3 млрд., личная инструкция для команды — кратко перессказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Отрицательное сальдо внешней торговли бьет рекорды — теперь более 5 млрд

По итогам десяти месяцев 2025 г. внешняя торговля Беларуси товарами продемонстрировала дальнейшее ухудшение баланса: отрицательное сальдо выросло с $ 3,6 млрд. годом ранее до $ 5,3 млрд. Причем ухудшение наблюдается как в торговле со странами СНГ, так и с государствами вне объединения. Однако наиболее заметный разрыв формируется на направлениях за пределами СНГ, где импорт продолжает расти, тогда как экспорт, напротив, чаще сокращается. Это означает, что экономика все сильнее зависит от внешних поставок, при этом испытывая растущие трудности с удержанием позиций на зарубежных рынках.

Можно ли наказать директора, который переманил клиентов

Юристы объясняют , как защитить бизнес от ухода клиентов вслед за бывшим руководителем. Ключевое условие — заблаговременно установить режим коммерческой тайны на клиентскую базу. Это включает разработку положения, подписание обязательств о неразглашении и ограничение доступа. Только при соблюдении этих формальностей можно привлечь бывшего директора к ответственности.

Полезное для бизнеса

Устали отвечать на одни и те же вопросы команды? Напишите инструкцию, как с вами работать

Практический совет для руководителей: создайте личное руководство «Работа со мной» по примеру бывшего топ-менеджера Google Клер Хью Джонсон. Такой документ, включающий ваш стиль управления, правила коммуникации и рабочие ценности, помогает быстро наладить процессы, снизить недопонимание и построить культуру открытости. Это акт самоосознания, который экономит время и четко выстраивает ожидания с командой с самого начала совместной работы.

Истории бизнеса

€ 300 000 долга и ноль кредитов. История компании, которая привозит в Беларусь многомиллионные станки для 700 предприятий

История компании «ТЕХИНТЕРКОРН», которую нынешние владельцы взяли с долгом в € 300 000 и без единого кредита превратили в лидера. Ключом к успеху стала готовность работать в кризис 2008—2009 гг., когда конкуренты остановили отгрузки. Компания продолжала поставлять оборудование, заложив в цены пессимистичный курс. Сегодня это заметный игрок на рынке металлообработки, работающий с 700 предприятиями и покупающий многомиллионное оборудование исключительно за собственные средства.