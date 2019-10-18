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Лукашенко рассказал, как просил Буша-младшего «найти 13 млрд долларов и забрать себе»

18.10.2019 23:46 — Новости Экономики | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во время посещения Академии управления при президенте Александр Лукашенко рассказал, что с оппозицией и телеграм-каналами надо разговаривать, хотя «там сплошное вранье», в связи с чем он вспомнил сообщения о размере его состояния. Об этом он рассказал в эфире телеканала СТВ.


Фото: пресс-служба президента Беларуси

— Фейк со времен Буша. А-а-а, у Лукашенко 13 миллиардов состояние. Я так прикинул, думаю, Господи, это ж государственный бюджет за год. А как страна жила? «Украл» 13 миллиардов, и вроде люди хоть небольшую зарплату, но получали, и страна развивалась. А потом думаю, ну, а как на этот фейк реагировать? Или молчать и не реагировать? Пишу Бушу письмо (ведь именно оттуда все это пошло, Буш-младший там в Америке, мол, мы активы Лукашенко заморозим). Я ему пишу: «Дорогой Буш, найдешь хоть один актив — забирай себе». А они ж контролируют каждый доллар, а на Западе белорусские рубли не хранятся, там же валюта. Я ему: «Забирай, 13 миллиардов — это ж деньги». До сих пор забирают, — рассказал Лукашенко.

Ранее сумма в 13 миллиардов не звучала. В 2006 году бывший в то время президентом США Джордж Буш — младший передал в конгресс США сведения о личном состоянии и доходах Александра Лукашенко и других членов правительства Беларуси. Какие-либо цифры при этом озвучены не были. Спустя несколько месяцев США ввели в отношении Александра Лукашенко и его окружения санкции.

В 2010 году британская газета Guardian со ссылкой на WikiLeaks, который разместил отчет посольства США в Минске правительству своей страны, датированный 2006 годом, сообщила, что состояние Александра Лукашенко оценивается в 9 миллиардов долларов.

Бывший в то время пресс-секретарем президента Беларуси Павел Легкий назвал это бредом и рассказал, что в свое время Александр Лукашенко предложил Джорджу Бушу — младшему найти его капиталы и забрать их себе.

По данным декларации, поданной Александром Лукашенко в ЦИК накануне выборов президента в 2015 году, его доходы состоят только из зарплаты. Совокупный доход за год составил 551 761 258 неденоминированных рублей (51 640 долларов, или по 4300 долларов в месяц). Недвижимого имущества или транспортных средств зарегистрировано не было.

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Во время посещения Академии управления при президенте Александр Лукашенко рассказал, что с оппозицией и телеграм-каналами надо разговаривать, хотя «там сплошное...
 
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