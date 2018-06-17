Оздоровление населения: о предоставлении льгот на санаторно-курортное лечение и оздоровление

С целью исключения обращений на местах и в вышестоящие органы по вопросам предоставления льгот на санаторно-курортное лечение и оздоровление населения напоминаем, что право на санаторно-курортное лечение и оздоровление в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь №542 от 28.08.2006 г. имеют:

- лица, подлежащие обязательному социальному страхованию, за которых в установленном порядке нанимателем уплачиваются обязательные страховые взносы в ФСЗН;

- военнослужащие, лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям, органов финансовых расследований;

- лица, обучающиеся в учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-технического, среднего специального, высшего образования на дневной форме обучения.

Перечисленная категория граждан обращается за путевкой в комиссию по оздоровлению и санаторно-курортному лечению по месту работы или службы с подачей заявления и предоставления медицинской справки о состоянии здоровья.

Все другие граждане обращаются за путевкой к ведущему специалисту представительства Брестское областное управление РЦ по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения по адресу: г. Береза, ул. Ленина,74, тел.: 2-25-81; 8(033)3221550.

- Неработающие ветераны труда для постановки на очередь предоставляют: заявление, медицинскую справку, паспорт, пенсионное удостоверение, трудовую книжку.

- Неработающие инвалиды 1-й, 2-й, 3-й группы, независимо от причины инвалидности: заявление, медицин-скую справку, паспорт, удостоверение инвалида, трудовую книжку.

- Дети-инвалиды в возрасте до 18 лет: заявление, медицинскую справку, удостоверение инвалида, паспорт одного из родителей.

- Неработающие лица, уволенные с военной службы или службы в органах внутренних дел, органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям, органах финансовых расследований по возрасту, ограниченному состоянию здоровья или болезни и имеющие выслугу 20 лет и более (в т. ч. в льготном исчислении): заявление, медицинскую справку, паспорт, пенсионное удостоверение, при наличии – трудовую книжку.

- Лица, самостоятельно уплачивающие обязательные страховые взносы на государственное страхование: заявление, медицинскую справку, справку из ФСЗН о регистрации в качестве плательщика страховых взносов. Неработающие инвалиды 1-й и 2-й группы имеют право на получение путевки один раз в два года бесплатно. Неработающие ветераны труда получают путевки согласно очереди. В настоящее время это граждане, которые стали на очередь в 2014 году.

Одним из важнейших аспектов социальной политики нашего государства является санаторно-курортное лечение и оздоровление детей и подростков в целях сохранения и укрепления их здоровья. Выделяется много бесплатных детских путевок в санатории Беларуси: «Случь», «Богатырь», «Боровичок», а также санаторий «Беларусь» г. Друскининкай в Литве. Хочется отметить ряд организаций, которые уделяют внимание вопросу санаторно-курортного лечения детей: это УЗ «Березовская ЦРБ им. Э.Э. Вержбицкого», ОАО «Березовская МТС», ООО «Белинвестторг-Сплав», отдел по образованию райисполкома и др. Но, к сожалению, есть организации, которые в течение года не получили для детей ни одной путевки, а следовательно, не заботятся об оздоровлении детей своих сотрудников. Хотя для этого имеются все возможности и государство уделяет большое внимание улучшению здоровья юных граждан.

Раиса КРАВЧЕНОК, ведущий специалист представительства Брестское областное управление РЦ по оздоровлению и СКЛ населения Березовского района.