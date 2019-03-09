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Илон Маск оценил русские мемы
10.03.2019 10:10 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в Twitter прокомментировал заметку о фестивале SXSW в штате Техас, в которой говорится, что посетители мероприятия за четыре дня 650 тысяч раз произнесли слово «инновации». Бизнесмен ответил на твит картинкой, которую ему присылали русскоязычные пользователи соцсети.
Ответ Маска набрал более пяти тысяч ретвитов и 50 тысяч лайков, пишет
В феврале
В том же месяце предприниматель
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Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в Twitter прокомментировал заметку о фестивале SXSW в штате Техас, в которой говорится, что посетители мероприятия...
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