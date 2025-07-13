Нюансы логистики и новый драйвер экономики: новости бизнеса за 7-13 июля 2025 года

Источник материала: ProBusiness





Маркировка товаров, страхи предпринимателей и настройка инструкций. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Узнали, что говорит бизнес о новом кассовом оборудовании и обязательной маркировке товаров, а также выяснили , что происходит в складской логистике.

Экономика для бизнеса

В экономике Беларуси инвестиции в основной капитал становятся едва ли не единственным доступным двигателем экономического роста. В условиях, когда привычные драйверы — экспорт, внешние заимствования, интеграция с многочисленными зарубежными рынками — оказались недоступны или серьезно ограничены, ставка делается именно на внутренние ресурсы в целом и наращивание инвестиционной активности в частности. Эта стратегия позволяет поддерживать темпы развития, но несет и целый комплекс новых рисков, о которых важно помнить, чтобы не повторить ошибки прошлого .

Полезное для бизнеса

Чего боится малый бизнес и что больше всего мешает ему расти? Читайте мнение нашего главреда.

Разобрались , почему в компании не работают инструкции и что сделать, чтобы они работали.

Истории бизнеса

Искусственный интеллект прочно закрепился в клиентской поддержке и продажах крупных корпораций, обеспечивая скорость и эффективность. Однако малый и средний бизнес только начинает осваивать этот инструмент, который способен радикально изменить их взаимодействие с клиентами. Евгений Ланин, основатель компании MindLab, убежден: «Через пару лет, обращаясь в белорусский интернет-магазин или клинику, вы, скорее всего, будете общаться с ИИ». Его компания помогает предпринимателям эффективно внедрять ИИ в бизнес-процессы и увеличивать конверсии за счет скорости и содержания ответов. Поговорили с Евгением о том, как использовать ИИ, чтобы бизнес получил конкурентное преимущество и зарабатывал больше.

Необычное для бизнеса