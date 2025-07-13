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Нюансы логистики и новый драйвер экономики: новости бизнеса за 7-13 июля 2025 года

13.07.2025 08:01 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness


Маркировка товаров, страхи предпринимателей и настройка инструкций. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Узнали, что говорит бизнес о новом кассовом оборудовании и обязательной маркировке товаров, а также выяснили, что происходит в складской логистике.

Экономика для бизнеса

В экономике Беларуси инвестиции в основной капитал становятся едва ли не единственным доступным двигателем экономического роста. В условиях, когда привычные драйверы — экспорт, внешние заимствования, интеграция с многочисленными зарубежными рынками — оказались недоступны или серьезно ограничены, ставка делается именно на внутренние ресурсы в целом и наращивание инвестиционной активности в частности. Эта стратегия позволяет поддерживать темпы развития, но несет и целый комплекс новых рисков, о которых важно помнить, чтобы не повторить ошибки прошлого.

Полезное для бизнеса

Чего боится малый бизнес и что больше всего мешает ему расти? Читайте мнение нашего главреда.

Разобрались, почему в компании не работают инструкции и что сделать, чтобы они работали.

Истории бизнеса

Искусственный интеллект прочно закрепился в клиентской поддержке и продажах крупных корпораций, обеспечивая скорость и эффективность. Однако малый и средний бизнес только начинает осваивать этот инструмент, который способен радикально изменить их взаимодействие с клиентами. Евгений Ланин, основатель компании MindLab, убежден: «Через пару лет, обращаясь в белорусский интернет-магазин или клинику, вы, скорее всего, будете общаться с ИИ». Его компания помогает предпринимателям эффективно внедрять ИИ в бизнес-процессы и увеличивать конверсии за счет скорости и содержания ответов. Поговорили с Евгением о том, как использовать ИИ, чтобы бизнес получил конкурентное преимущество и зарабатывал больше.

Необычное для бизнеса

Брачный договор — правильный и законный инструмент для регулирования имущественных отношений супругов. Он может быть способом защитить бизнес, заранее определить судьбу активов или просто обеспечить финансовую прозрачность. Но, как и любой юридический инструмент, брачный договор не лишен подводных камней, которые не очевидны без специального взгляда профессионала. Сергей Хмылко, адвокат Минской городской коллегии адвокатов, автор Telegram-канала Кейсбук адвоката, специализирующийся на бракоразводных делах, рассказал о том, какие ошибки допускают бизнесмены при составлении брачного договора.

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Маркировка товаров, страхи предпринимателей и настройка инструкций. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
 
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