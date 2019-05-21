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В БГУ открылась первая в Беларуси инновационная лаборатория SAP Next-Gen Lab

22.05.2019 09:54 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

На ежегодной конференции SAP Форум Минск 2019 Белорусский государственный университет, SAP и IBA Group объявили об открытии первой в стране инновационной лаборатории SAP Next-Gen Lab. Об этом сообщает пресс-служба БГУ.

В БГУ открылась первая в Беларуси инновационная лаборатория SAP Next-Gen Lab
Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Деятельность центра направлена на решение практических задач студентами. Функционировать он будет на базе факультета прикладной математики и информатики.

Особенностью станет междисциплинарная направленность. Студент любого факультета БГУ, независимо от профиля, сможет здесь реализовать свои инициативы.

Обучающиеся будут выполнять проекты бизнес-компаний и предприятий, проводить математическое моделирование логистических процессов. Любой заказчик сможет получить количественное вычисление и рекомендации по уменьшению издержек и увеличению прибыли. Также планируется разрабатывать темы курсовых и дипломных работ под запросы конкретных организаций.

Работа в центре подразумевает различные форматы вовлечения студентов и преподавателей в инновационную деятельность: от лекционных занятий, знакомства с передовыми технологиями и принципами построения новых бизнес-моделей в эпоху глобальной цифровой революции до реализации групповых и индивидуальных проектов.

Здесь создадут все условия для запуска собственного стартапа. Студенты и преподаватели БГУ получат доступ к уникальному учебному материалу SAP для создания прототипов с использованием новейших технологий, смогут пройти дистанционные и очные курсы обучения, тренинги, организованные IT-корпорацией.
В числе приоритетных задач центра — подготовка специалистов по робототехнике.

Центр станет образовательной площадкой по обучению создания автоматизированных машин для решения промышленных задач. Занятия будут посвящены разработке различных моделей, систем управления ими, работе с робототехническими устройствами.

SAP Next-Gen Lab уже оснащена необходимым техническим оборудованием: компьютерами, 3D-принтерами, гарнитурой дополненной реальности.
Кроме того, на базе центра будут организовываться практические и лабораторные занятия со студентами, научно-практические конференции и семинары для сотрудников БГУ и др.

Стартовым мероприятием стал «Хакатон» креативного мышления и программирования. Здесь команды в составе студентов различных факультетов БГУ готовили решения по ряду проектов. В число заданий была включена разработка приложений для управления поведением участников форумов и конференций с целью оптимизации посещения стендов и выступлений; создание программы для мониторинга впечатлений с помощью компьютерного зрения по определению степени удовлетворения объектов. Также студенты предлагали свои идеи по созданию умных светофоров, которые могут отслеживать в режиме реального времени ситуации по загруженности перекрестков и оптимизации времени работы на основании обработанных данных.

Всего на постсоветском пространстве сегодня функционируют только 14 идентичных центров.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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На ежегодной конференции SAP Форум Минск 2019 Белорусский государственный университет, SAP и IBA Group объявили об открытии первой в стране инновационной лаборатории SAP...
 
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