Зачем нужна автоматизация звонков и что изменилось в правилах ценообразования: новости бизнеса за 5-11 мая 2025 года

Источник материала: ProBusiness





Маркировка товаров, смена курса Нацбанка и секреты эффективного маркетинга. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Собрали 6 важных изменений для бизнеса в правилах ценообразования.

Выяснили , что бизнесу важно знать о маркировке товаров.

Экономика для бизнеса

Попытались разобраться, зачем Нацбанк Беларуси меняет курс финансовой политики и что это может значить для бизнеса.

Полезное для бизнеса

Бизнес рассказал , каких инструментов не хватает для оценки эффективности наружной рекламы.

Истории бизнеса

Многие белорусские предприниматели до сих пор считают маркетинг ненужной тратой денег, полагая, что хороший продукт сам найдет покупателей. Они выделяют минимальные рекламные бюджеты, ожидая «чуда» и не осознавая, что в большинстве ниш прибыль напрямую зависит от эффективного продвижения. Это подтверждает опыт Светланы Якубовой, владелицы одноименного маркетингового агентства, которое работает с белорусскими и российскими компаниями. Пережив немало трудностей, девушка прошла путь от учителя музыки до опытного маркетолога с собственным штатом сотрудников и 47-ю нишами за плечами. По мнению Светланы, современный маркетинг — это не хаотичные посты, а продуманные воронки продаж, нацеленные на конкретные боли аудитории, а текущий тренд 2025 года — точечные продукты с низким чеком, которые быстро закрывают потребности клиентов. Читайте в новой статье «Про бизнес», как найти свое дело и строить маркетинг, который действительно продает.

Белорусская компания «ИТ-Глобал» запустила сервис аналитики звонков, который, по ее утверждению, помогает бизнесу оптимизировать расходы и повысить эффективность. «Эврика 360» — это сервис речевой аналитики на базе искусственного интеллекта, который обеспечивает контроль телефонных разговоров и качества работы менеджеров. Создатели сервиса, технический директор Андрей Чикун и директор продукта Максим Шилов, рассказали «Про бизнес», зачем все это сделали, и поделились, какие ошибки разных компаний уже удалось понять через реальные кейсы.

Необычное для бизнеса