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Зачем нужна автоматизация звонков и что изменилось в правилах ценообразования: новости бизнеса за 5-11 мая 2025 года
11.05.2025 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Маркировка товаров, смена курса Нацбанка и секреты эффективного маркетинга. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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Истории бизнеса
Многие белорусские предприниматели до сих пор считают маркетинг ненужной тратой денег, полагая, что хороший продукт сам найдет покупателей. Они выделяют минимальные рекламные бюджеты, ожидая «чуда» и не осознавая, что в большинстве ниш прибыль напрямую зависит от эффективного продвижения. Это подтверждает опыт Светланы Якубовой, владелицы одноименного маркетингового агентства, которое работает с белорусскими и российскими компаниями. Пережив немало трудностей, девушка прошла путь от учителя музыки до опытного маркетолога с собственным штатом сотрудников и 47-ю нишами за плечами. По мнению Светланы, современный маркетинг — это не хаотичные посты, а продуманные воронки продаж, нацеленные на конкретные боли аудитории, а текущий тренд 2025 года — точечные продукты с низким чеком, которые быстро закрывают потребности клиентов.
Белорусская компания «ИТ-Глобал» запустила сервис аналитики звонков, который, по ее утверждению, помогает бизнесу оптимизировать расходы и повысить эффективность. «Эврика 360» — это сервис речевой аналитики на базе искусственного интеллекта, который обеспечивает контроль телефонных разговоров и качества работы менеджеров. Создатели сервиса, технический директор Андрей Чикун и директор продукта Максим Шилов,
Необычное для бизнеса
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Зачем нужна автоматизация звонков и что изменилось в правилах ценообразования: новости бизнеса за 5-11 мая 2025 года
Маркировка товаров, смена курса Нацбанка и секреты эффективного маркетинга. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
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