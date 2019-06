Фигура на гифке движется? Оптическая иллюзия, которая легко обманет ваш мозг

Источник материала: IT.Tut.by

В твиттере пользователь из Японии опубликовал оптическую иллюзию с маскотом полиции метро. Фигурка героя будто движется на гифке, но на самом деле этот эффект создается благодаря меняющимся теням и фону. Об этом пишет Medialeaks.

На гифке, которая за несколько дней набрала больше 100 тысяч лайков и ретвитов, изображен оранжевый силуэт Пипо-куна — маскота полиции токийского метро, пишет SoraNews 24 . Фон постоянно меняет цвет, и кажется, будто персонаж движется — то вбок, то вверх, а то и вовсе увеличивается.

Многие комментаторы ошибочно решили, что причина оптической иллюзии — стрелки, показывающие направление движения. И были удивлены, когда прикрыли их руками и поняли, что эффект остается. На самом деле секрет в быстро меняющемся фоне и контуре тени фигурки.

Например, когда Пипо-кун должен двигаться вправо, тень на его контуре в этом направлении становится темной, а слева — светлой.

Аналогичное происходит, когда маскот как будто бы направляется вверх.

Дело в том, что человеческий мозг может ошибочно принимать контрастные изменения цвета на гранях фигур за движение. Об этом говорится в работе исследователей Артура Шапиро и Оливера Флинна из Американского университета в США, которые в 2018 году представили оптическую иллюзию, схожую с гифкой с Пипо-куном.

Специалисты тогда с помощью меняющихся теней и фона заставили двигаться ромб, который на самом деле не менял координат.