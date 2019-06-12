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Фигура на гифке движется? Оптическая иллюзия, которая легко обманет ваш мозг
13.06.2019 11:44 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by
Источник материала: IT.Tut.by
В твиттере пользователь из Японии опубликовал оптическую иллюзию с маскотом полиции метро. Фигурка героя будто движется на гифке, но на самом деле этот эффект создается благодаря меняющимся теням и фону. Об этом
На гифке, которая за несколько дней набрала больше 100 тысяч лайков и ретвитов, изображен оранжевый силуэт Пипо-куна — маскота полиции токийского метро, пишет
Многие комментаторы ошибочно решили, что причина оптической иллюзии — стрелки, показывающие направление движения. И были удивлены, когда прикрыли их руками и поняли, что эффект остается. На самом деле секрет в быстро меняющемся фоне и контуре тени фигурки.
Например, когда Пипо-кун должен двигаться вправо, тень на его контуре в этом направлении становится темной, а слева — светлой.
Аналогичное происходит, когда маскот как будто бы направляется вверх.
Дело в том, что человеческий мозг может ошибочно принимать контрастные изменения цвета на гранях фигур за движение. Об этом говорится в
Специалисты тогда с помощью меняющихся теней и фона заставили двигаться ромб, который на самом деле не менял координат.
Артур Шапиро рассказал изданию
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В твиттере пользователь из Японии опубликовал оптическую иллюзию с маскотом полиции метро. Фигурка героя будто движется на гифке, но на самом деле этот эффект...
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