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Фигура на гифке движется? Оптическая иллюзия, которая легко обманет ваш мозг

13.06.2019 11:44 — Новости Hi-Tech | IT.Tut.by  
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Источник материала: IT.Tut.by

В твиттере пользователь из Японии опубликовал оптическую иллюзию с маскотом полиции метро. Фигурка героя будто движется на гифке, но на самом деле этот эффект создается благодаря меняющимся теням и фону. Об этом пишет Medialeaks.

На гифке, которая за несколько дней набрала больше 100 тысяч лайков и ретвитов, изображен оранжевый силуэт Пипо-куна — маскота полиции токийского метро, пишет SoraNews 24. Фон постоянно меняет цвет, и кажется, будто персонаж движется — то вбок, то вверх, а то и вовсе увеличивается.

Многие комментаторы ошибочно решили, что причина оптической иллюзии — стрелки, показывающие направление движения. И были удивлены, когда прикрыли их руками и поняли, что эффект остается. На самом деле секрет в быстро меняющемся фоне и контуре тени фигурки.

Например, когда Пипо-кун должен двигаться вправо, тень на его контуре в этом направлении становится темной, а слева — светлой.

Фигура на гифке движется? Оптическая иллюзия, которая легко обманет ваш мозг

Аналогичное происходит, когда маскот как будто бы направляется вверх.

Фигура на гифке движется? Оптическая иллюзия, которая легко обманет ваш мозг

Дело в том, что человеческий мозг может ошибочно принимать контрастные изменения цвета на гранях фигур за движение. Об этом говорится в работе исследователей Артура Шапиро и Оливера Флинна из Американского университета в США, которые в 2018 году представили оптическую иллюзию, схожую с гифкой с Пипо-куном.

Специалисты тогда с помощью меняющихся теней и фона заставили двигаться ромб, который на самом деле не менял координат. 

Артур Шапиро рассказал изданию IFLScience, что мы частенько принимаем иллюзию движения за действительность. По его словам, в человеческом мозгу происходит достаточно много процессов, которые приводят к такому эффекту, и воссоздать его можно и с помощью других типов изображений.

 
 
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В твиттере пользователь из Японии опубликовал оптическую иллюзию с маскотом полиции метро. Фигурка героя будто движется на гифке, но на самом деле этот эффект...
 
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